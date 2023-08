Gartenlichter für die dunkle Jahreszeit: Lampenwelt.de präsentiert Leuchten für den Herbstgarten

Wenn der Sommer dem goldenen Herbst weicht, ist es an der Zeit, den Außenbereich in funktionales und gleichsam atmosphärisches Licht zu tauchen.

Schlitz, 10. August 2023 – Wenn der Sommer dem goldenen Herbst weicht, ist es an der Zeit, den Außenbereich in funktionales und gleichsam atmosphärisches Licht zu tauchen. Das A und O: Die Sicht und damit die Trittsicherheit auf allen Wegen rund ums Haus zu erhöhen und gleichzeitig den Außenbereich zum Wohlfühlort werden zu lassen, der freundlich und einladend auf Besucher und Bewohner wirkt. Hoch im Kurs stehen auch für die dunkle Jahreszeit Leuchten mit Solar, um Umwelt und Geldbeutel zu schonen. Lampenwelt.de stellt vor:

Atmosphärische Wege-Beleuchtung

Ein gleichsam funktionaler und stilvoller Wegweiser durch den eigenen Garten ist die Wegebeleuchtung. Fest verankert oder auch per Erdspieß platziert säumen die praktischen Leuchten mit Bewegungsmelder Wege, Zufahrten, Terrassen und Vorgärten. Witterungsbeständige Materialien sorgen für eine lange Lebensdauer, während die immer facettenreicheren und moderneren Designs das Gesamterscheinungsbild von Haus und Grundstück aufwerten.

Bäume, Sträucher und Skulpturen in schönstem Licht

Ganz gleich, ob es sich um einen markanten Baum, einen dekorativen Brunnen oder eine geliebte Skulptur handelt: Strahler und Spots setzen alle Highlights des Außenbereichs gekonnt in Szene. Mit einstellbaren Helligkeitsstufen und anpassbaren Farben können sie mühelos das perfekte Ambiente für jeden Anlass schaffen: Während im Alltag eine dezente Untermalung mit Licht oft genügt, darf bei der herbstlichen Gartenparty gerne hell aufgedreht werden. Smarte Strahler mit RGBW-Funktion bringen zusätzlich Farbe in den Außenbereich.

Gemütliche Balkon- und Terrassenbeleuchtung

Nicht nur im Sommer gehört das Freiluftwohnzimmer dazu. Auch im Herbst laden laue Temperaturen auf die Terrasse ein, was von Wohlfühl-Akzentlicht begleitet werden will. Ist der Freisitz tagsüber ausreichend in der Sonne, können Solarleuchten die abendliche Lichtgestaltung übernehmen. Einfach platziert und ganz ohne Stromkosten sorgen sie für Flair, wenn sich die warme Jahreszeit langsam verabschiedet.

Lichtambiente mit Garten-Wandleuchten

Fassade, Grundstücksmauer, Terrasse und Gartenhaus sind die perfekte Bühne für Außenwandleuchten aller Art. Von Retro-Leuchten mit Filamentlampen über gemütliche Korbleuchten bis zu smarten Wandstrahlern, die in allen Lieblingsfarben leuchten können, ist die Auswahl groß. Wenn die Sonneneinstrahlung bei Tage gut ist, kann auch die Sonne in Symbiose mit Solartechnik die Außenwandleuchte mit Energie versorgen. In diesem Falle empfiehlt sich ein Bewegungsmelder besonders – für möglichst langen Lichtgenuss.

Faszinierende Lichtszenarien rund um die Treppe

Sicherheit und Ästhetik gehen Hand in Hand, wenn es um die Beleuchtung von Gartentreppen geht. Mit blendfrei platzierten und ausreichend verteilten Stufenleuchten kann die Außentreppe mühelos begangen und Gästen und Bewohnern ein sicherer Weg bereitet werden. Modelle, die sanft gedimmt leuchten und dank Sensor bei Treppennutzung heller scheinen, sind besonders zu empfehlen. Der Fokus sollte bei Wand- und Einbauspots stets auf Blendfreiheit liegen – zu gewährleisten durch sanfte Diffusoren und eine niedrige Platzierung auf Knöchelhöhe.

Über Lampenwelt:

Lampenwelt hat sich in 20 Jahren zum größten und erfolgreichsten Online-Pure-Player für Licht und Beleuchtung in Europa entwickelt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in 18 Ländern über unterschiedliche Domains, darunter international z. B. über lights.co.uk in Großbritannien oder luminaire.fr in Frankreich. Lampenwelt steht für herausragenden Kundenservice, bietet ein Sortiment aus über 400 Marken und mehr als 50.000 Produkten und überzeugt durch hervorragende Delivery Experience. Geschäftskunden unterstützt Lampenwelt zudem durch professionelle Services im Bereich der Lichtplanung. Das Unternehmen ist Teil der LUQOM GROUP, Europas führendem Online-Spezialisten für Leuchten und Smart-Home-Produkte mit mehr als 60 E-Commerce Shops in 27 Ländern.

