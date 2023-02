Frühjahrstrends der Leuchten – Lampenwelt.de präsentiert angesagte Styles für leuchtendes Wohnflair

Lampenwelt.de präsentiert die Trends der Wohnraumleuchten fürs Frühjahr 2023.

Schlitz, 28. Februar 2023 – Was unsere Wohnräume und unser Gemüt im Frühjahr gleichermaßen brauchen, sind Interior-Updates, die gute Laune bringen, uns durchatmen lassen, edle Eleganz verbreiten und unser Fernweh sanft stillen. Deshalb holen wir uns Küstenflair á la #CoastalGranny nachhause und reisen in die goldenen 20er Jahre. Außerdem öffnen wir unsere Wohlfühlräume für alle Facetten von Blau, grüne Vibes im Greenterior-Chic und nähren unsere Seele, indem wir unsere heimischen Tempel mit Lichtskulpturen bereichern, die uns erden und leuchtende Harmonie spenden. Lampenwelt.de präsentiert:

Urlaubsfeeling á la #CoastalGranny

Allseits beliebt unter dem Hashtag #CoastalGranny zieht ein heller Maritim-Chic mit vielen warmen, erdigen Tönen und blauen Blickpunkten in unsere vier Wände ein. Rattan, Hanf, Leinen, Holz, Bambus, Bast, Jute und Seegras bereichern den Look ebenso wie Muscheln, Steine und Treibholz. Einladende Sofas mit Decken und Kissen, Ruhe ausstrahlende Topfpflanzen, einfarbige Teppiche und Wände sowie viel heller Freiraum rundherum prägen den Look, der unser Fernweh zuhause zumindest etwas stillt.

Kühle Frische in allen Facetten von Blau

Frühlingshafte Frische und natürliche Nuancen in den Farben des Ozeans bringen blaue Leuchten in allen Abstufungen von Hellblau bis Marineblau in unsere Wohnräume. Neben einer geradezu meditativen Ruhe strahlen die Lichtobjekte auch anmutige Eleganz aus. Materialien wie Glas, Metall, Baumwolle oder Technopolymer geben der Farbwelt eine facettenreiche Bühne. Je nach Lichtdurchlässigkeit des Schirms entstehen neben gerichteten Lichtkegeln auch warmes Indirektlicht sowie heimelige Licht- und Schattenspiele.

Licht-Wellness für die Seele

My home is my temple. Diesem Motto wird das Leuchtende Spa-Flair gerecht, das aktuell unsere Wohnräume erobert. Wohlige Leichtigkeit ausstrahlende Lichtobjekte wirken in harmonischem Zusammenspiel mit warmweißem Licht wie erdende Ankerpunkte. Ein Umfeld, das Raum zum Durchatmen gibt, ist essenziell für den Leuchtentrend, der die Regeln des Feng-Shui wie von selbst verkörpert. Ganz gleich, ob Yoga-Raum oder Wohnzimmer: Mit diesen warm und leicht anmutenden Leuchten kommt die Seele im eigenen Tempel zur Ruhe.

Licht-Hommage an die Goldenen 20er

Ein komplettes Jahrhundert liegen sie zurück und sind so präsent wie nie: Die goldenen 20er Jahre, die den Art-Déco-Stil salonfähig gemacht haben. Abstrahierende, einfache Formen umspielt von hochwertigen Materialien und reichlich Goldnuancen prägen den extravaganten Look, der auch in diesem Frühjahr unser Interieur aufwertet. Edle Gediegenheit zum Entspannen und Genießen bringen Leuchtmittel in warmweißer Lichtfarbe mit in die leuchtende Zeitreise.

Greenterior & Wohlfühllicht

Viel Pflanzengrün und darüber hinaus reichlich grüne Vibes in Form von kreativen Leuchtendesigns – so holen wir uns die natürlichste Farbe des Frühlings in die vier Wände. Die Abstufungen machen den leuchtenden Farbtrend überaus facettenreich: Von Oliv- über Salbei- bis zu Grasgrün ist alles dabei und wird harmonisch getragen von unterschiedlichsten Materialien wie Glas, Textil, Abacá und Polycarbonat. Eine Lichtfarbe

