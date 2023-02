Björn Steiger Hochschule Berlin i.G. eröffnet Bewerbungsverfahren

Bewerbung für Wintersemester 2023/2024 möglich: berufsbegleitende Bachelor-Studiengänge Health Care Education/Gesundheitspädagogik sowie Notfallmanagement und Akutversorgung

Die Björn Steiger Hochschule, eine Initiative der Björn Steiger Stiftung und NAW Berlin, ist eine Hochschule mit den aktuellen Schwerpunkten Gesundheitspädagogik und Notfallmedizin. Derzeit läuft das Akkreditierungsverfahren vor dem Wissenschaftsrat, eine Anerkennung wird im Sommer 2023 erwartet. Ab sofort ist eine Bewerbung für das Wintersemester 2023/2024 für die beiden berufsbegleitenden Bachelor-Studiengänge Health Care Education/Gesundheitspädagogik sowie Notfallmanagement und Akutversorgung möglich. Bei Studienplatz-Zusage werden zunächst aufgrund des noch laufenden Akkreditierungsverfahrens vorläufige Studienverträge geschlossen.

Studieninteressierte können das Team und die Räumlichkeiten am Tag der offenen Tür am 04. März 2023 kennenlernen. Spannende Probevorlesungen und Einblicke in ausgewählte Notfallsimulationen sollen hierbei das Interesse für ein Studium an der BSH wecken.

Weitere Informationen zur Björn Steiger Hochschule Berlin und zum Tag der offenen Tür finden Sie auf: https://www.bsh-berlin.de

Über die Björn Steiger Stiftung:

Auf dem Heimweg vom Schwimmbad wurde der achtjährige Björn Steiger von einem Auto erfasst. Es dauerte fast eine Stunde bis der Krankenwagen eintraf. Björn starb am 3. Mai 1969 nicht an seinen Verletzungen, er starb am Schock. Seine Eltern Ute und Siegfried Steiger gründeten daraufhin am 7. Juli 1969 die Björn Steiger Stiftung als gemeinnützige Organisation mit dem Ziel, die deutsche Notfallhilfe zu verbessern. Meilensteine dieses Engagements sind z. B. die Einführung der bundesweit einheitlichen und kostenfreien Notrufnummern 110/112, der Aufbau der Notruftelefonnetze an deutschen Straßen, die Einführung des Sprechfunks im Krankenwagen und der Aufbau der Luftrettung. Aktuelle Initiativen widmen sich insbesondere dem Kampf gegen den Herztod, der Breitenausbildung in Wiederbelebung, der Sensibilisierung von Kindern und Jugendlichen für den Notfall und dem Frühgeborenentransport.

Über NAW Berlin:

NAW Berlin ist eine staatlich anerkannte Rettungsdienstschule sowie ein akutmedizinisches Simulationszentrum mit Sitz in Berlin. Jährlich werden etwa 500 Rettungsfachkräfte und 800 Notfallmediziner:innen aus- und fortgebildet. Hinzu kommen zahlreiche individuelle Notfalltrainings für Krankenhäuser und Rettungsdienste.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Björn Steiger Hochschule gGmbH

Frau Dr. med. Daniela Kanz

Schreiberhauer Straße 30

10317 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 (0)30 509 306 401

web ..: https://www.bsh-berlin.de

email : presse@bsh-berlin.de

.

Pressekontakt:

Björn Steiger Hochschule gGmbH

Frau Dr. med. Daniela Kanz

Schreiberhauer Straße 30

10317 Berlin

fon ..: +49 (0)30 509 306 401

web ..: https://www.bsh-berlin.de

email : presse@bsh-berlin.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Kann die KI Romane schreiben? Autorin wagt Selbstversuch