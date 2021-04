Handy-Reparatur All About Phones aus Berlin eröffnet dritten Standort

Die Handy-Reparatur von All About Phones eröffnet ihren dritten Standort in Berlin. Damit setzt das Team um Dilara Kaya seinen erfolgreichen Wachstumskurs fort.

All About Phones weiter auf Erfolgskurs

Das Jahr 2021 steht für All About Phones ganz im Zeichen der Expansion. Mit seinem dritten Standort in der Bundeshauptstadt kann das Team um Dilara Kaya künftig noch besser für seine Kunden da sein und sein umfangreiches Leistungsspektrum in zahlreichen weiteren Bezirken anbieten. Für All About Phones stellt der neue Standort auch deshalb eine große Gelegenheit dar, da er eine Kooperation mit dem örtlichen Vodafone-Shop ermöglicht.

„Wir freuen uns über die neue Kooperation und sind froh, die neue Herausforderung mit unserem bestehenden Team qualitativ und quantitativ annehmen zu können“, so Geschäftsführerin Dilara Kaya.

Auswirkungen der Corona-Pandemie weiterhin spürbar

Daneben hat die Corona-Situation nach wie vor einen starken Einfluss auf die Arbeit von All About Phones. Als einen der wesentlichen Gründe dafür sieht Geschäftsführerin Dilara Kaya die durch den Lockdown eingeschränkte Bewegungsfreiheit der Menschen: „Die Leute unternehmen schlichtweg weniger, sodass es auch weniger Situationen gibt, in denen das Smartphone kaputtgehen kann.

Am deutlichsten sieht man das an Montagen. Hier war der Andrang in der Vergangenheit deutlich größer als im Wochendurchschnitt. Ein Hauptgrund dafür war, dass viele Leute ihre Geräte versehentlich beim Feiern beschädigt haben. Wir hoffen deshalb, dass sich bald wieder ein Normalzustand einstellt und wir unserer Tätigkeit wie gewohnt nachgehen können.“

Weiteres Wachstum geplant

Trotz der aktuell schwierigen Situation setzt All About Phones in den kommenden Jahren weiter auf Wachstum. „Unser Ziel ist es, in den kommenden Jahren noch einen Standort im Westen zu eröffnen, sodass wir 2 Shops im Osten und 2 Shops im Wesen haben. Parallel dazu sind wir stets auf der Suche nach neuen Techniken oder Geräten, mit denen wir uns die Arbeit erleichtern, risikofreier reparieren und unseren Kunden damit noch bessere Ergebnisse bieten können.“

Die Berliner Handyreparatur All About Phones wurde 2018 gegründet. Der Unternehmenssitz befindet sich in der Prenzlauer Allee 37 im Herzen der Hauptstadt. Zum Leistungsspektrum gehört eine große Bandbreite an Reparaturdienstleistungen. Hierzu zählen Display-Reparaturen, Akku-Reparaturen, Backcover-Reparaturen und Gravierungen. Weiterhin bietet All About Phones einen An- und Verkauf sowie Notebook- und PC-Reparaturen an.

