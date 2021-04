Organo Therapeutics mit SLAS New Product Award ausgezeichnet

Jens Schwamborn und Javier Jarazo von Organo Therapeutics gelang durch die Auszeichnung mit dem SLAS New Product Award für ihre Forschung zur Herstellung von 3D-Hirn-Organoiden ein neuer Meilenstein.

ORGANO THERAPEUTICS:

JENS SCHWAMBORN UND JAVIER JARAZO STELLEN 3D-HIRN-ORGANOIDE HER, UM POTENZIELLE MEDIKAMENTE GEGEN PARKINSON ZU ENTWICKELN

Jens Schwamborn und Javier Jarazo gründeten Organo Therapeutics als Spin-off der University of Luxembourg / Luxembourg Centre for Systems Biomedicine. Dort forschen die beiden seit Jahren an der Herstellung von 3D-Hirn-Organoiden, sogenannte Mini-Brains. Organoide sind aus Stammzellen gezüchtete Gewebestücke im Reagenzglas, mit denen Forscher „in vitro“ (im Reagenzglas) Lebensvorgänge untersuchen können. Jens Schwamborn und Javier Jarazo haben sich dabei auf die Herstellung von Hirn-Organoiden spezifisch für das Mittelhirn spezialisiert, die aus Stammzellen von Parkinson Patienten gezüchtet werden. Diese Mini-Brains leisten eine große Hilfe bei der Entwicklung potenzieller Medikamente zur Behandlung von Parkinson.

ORGANO THERAPEUTICS VERFOLGT DEN ANSATZ DER NEUROPROTEKTIVEN THERAPIE

Die Problemstellung, mit welcher sich Jens Schwamborn und Javier Jarazo konfrontiert sahen, ist die, dass es gegen Parkinson bisher nur symptomatische Therapien gab. Ihr Ansatz verfolgt jedoch den der neuroprotektiven Therapie. Neuroprotektive Therapien setzen bei der Entstehung der Krankheit an, nämlich dem Verlust der Nervenzellen. Die von Organo Therapeutics hergestellten 3D Hirn-Organoide, die Mini-Brains, helfen mittlerweile anderen Forscher der Pharma- und Biotechbranche aus der ganzen Welt, um neue Präparate gegen Parkinson zu entwickeln. Wie in dieser Branche jedoch üblich, ist das größte Problem für Jens Schwamborn und Javier Jarazo die Finanzierung der Forschung.

ORGANO THERAPEUTICS MIT DEM SLAS NEW PRODUCT AWARD GEWÜRDIGT

Jährlich werden insgesamt 20 SLAS-Preise in 5 Kategorien verliehen und so die Arbeit von Wissenschaftlern weltweit gewürdigt. Hierzu zählt unter anderem auch der SLAS New Product Award, mit dem SLAS 3 besonders innovative Forschungsarbeiten auszeichnet. Um sich für diesen zu bewerben, gilt es bestimmte Anforderungen zu erfüllen. So zum Beispiel müssen die Forschungsarbeiten zur Erforschung von Technologien im Labor beitragen, einen Benchmark beim Screening oder Lead Discovery-Prozess überschreiten oder aber einen fortschrittlichen und integrierten Einsatz ausgereifter Technologien demonstrieren.

Vergeben wird der SLAS New Product Award von einer Expertenjury unter Berücksichtigung folgender Kriterien:

1. Chancen auf dem Markt

2. Einfluss auf die Zukunft (der Forschung)

3. Originalität/Einzigartigkeit

4. Konzeptioneller Beweis

Jens Schwamborn und Javier Jarazo setzten sich mit Organo Therapeutics und ihrer Forschungsarbeit unter tausenden von Bewerbern durch. Ihre Mini-Brains wurden im Februar 2021 mit dem SLAS News Product Award gewürdigt.

DIE ZUKUNFT VON ORGANO THERAPEUTICS

Das Ziel von Organo Therapeutics ist es, in der Zukunft die Phase 1 der klinischen Studie zu erreichen, wofür es eine stabile Finanzierung bedarf, die drei bis fünf Jahre Forschung abdeckt. Hierfür eignen sich größere Partner aus der Pharmabranche. Jens Schwamborn befindet sich derzeit in ersten Verhandlungsrunden. Innerhalb der nächsten drei Jahre Forschung möchte er das erste eigene Molekül einem präklinischen Test unterziehen sowie die erste Validierung vornehmen. Denn eben diese präklinischen Tests und Validierungen ermöglichen erst eine klinische Phase 1 Studie. Durch die Auszeichnung mit dem SLAS New Product Award ergibt sich eine Vielzahl an neuen Möglichkeiten, die noch junge Forschung weiterhin zu finanzieren und weiterzuentwickeln. Der SLAS New Product Award hat eine große Außenwirkung. Den wichtigsten Aspekt des Preises bildet das Netzwerk an Sponsoren und Wissenschaftspartner, die es den beiden Forschern Jens Schwamborn und Javier Jarazo ermöglichen, ihre ambitionierten Ziele in Zukunft zu erreichen und einen wichtigen Beitrag zur Behandlung von Parkinson beizusteuern.

—————————————————–

Weitere Informationen über die Forschung von Jens Schwamborn und Javier Jarazo gibt es über die Webseite von Organo Therapeutics

http://organo-therapeutics.com/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Organo Therapeutics

Herr Jens Schwamborn

avenue des Hauts-Fourneaux 6A

4365 Esch-sur-Alzette

Luxemburg

fon ..: +4917680774615

web ..: http://organo-therapeutics.com/

email : jens.schwamborn@organo-therapeutics.com

Jen Schwamborn und Javier Jarazo haben OrganoTherapeutics als Spin-off-Projekt der University of Luxembourg gegründet. Organo Therapeutics stellt 3D-Hirn-Organoide spezifisch für das Mittelhirn her und verfolgen damit den Ansatz der neuroprotektiven Therapie. Die Mini-Brains helfen mittlerweile weltweit anderen Forschern neue Medikamente zur Behandlung von Parkinson zu entwickeln.

Pressekontakt:

Organo Therapeutics

Herr Jens Schwamborn

avenue des Hauts-Fourneaux 6A

4365 Esch-sur-Alzette

fon ..: +4917680774615

web ..: http://organo-therapeutics.com/

email : jens.schwamborn@organo-therapeutics.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Labrador Gold schließt durch Eric Sprott und New Found Gold unterstützte Flow-Through-Finanzierung in Höhe von 9,8 Millionen Dollar zur Beschleunigung der Exploration auf Kingsway ab Novamind präsentiert im Rahmen der virtuellen Veranstaltung von Planet MicroCap am 22. April 2021