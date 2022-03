Frühjahrstrends der Gartenbeleuchtung – Lampenwelt.de präsentiert leuchtende Must-haves

Wenn die warme Jahreszeit vor der Tür steht, heißt es wieder: Style-Update für das Wohnzimmer im Freien! Und die Auswahl ist groß in Sachen Lichtgestaltung. Lampenwelt.de stellt vor:

Schlitz, 24. März 2022

Tragbare Akkuleuchten

Ein warmer Abend auf der Terrasse ist mit tragbaren Tischleuchten gleich viel gemütlicher. Zuhause für mehrere Stunden aufgeladen sind sie nicht nur ein charmanter Lichtspender für den Abend auf dem Balkon oder im Garten. Auch für den Ausflug in den Park, an den See oder fürs Camping sind Akkuleuchten ein stylischer und komfortabler Begleiter. Mit warmweißem Licht bringen sie Lagerfeueratmosphäre pur – gedimmt besonders gemütlich.

Solar-Laternen

Mit der Kraft der Sonne – ganz ohne Strom – bringen Solarlaternen Lichtflair auf die Terrasse. Dabei sorgen die tragbaren Leuchten auch in Sachen Design für Abwechslung: Denn von puristisch-geradlinigen Modellen über Varianten im Oriental-Chic bis zu Ausführungen im Natural-Style ist bei Lampenwelt.de alles erhältlich. Die warmweiße Lichtwirkung ersetzt romantisches Kerzenlicht ganz exzellent. Und auch als Mitbringsel für die nächste Gartenfete kommen Solarlaternen immer gut an.

Kabellose Leuchten mit Erdspieß

Erdspießleuchten bringen ganz flexibel Licht ins Blumenbeet. Um sie per Handgriff jederzeit umplatzieren zu können, sind Modelle mit Akku oder Solarpanel die beste Wahl. Denn bei ihnen ist eine Verkabelung nicht nötig. So kann beispielsweise die Terrasse für das Grillfest im Handumdrehen mit schönen Lichtpunkten eingerahmt werden. Für Lichtflair zum Wohlfühlen.

Außenpendelleuchten für das Esszimmer im Freien

Den Esstisch im Freien mit einer Pendelleuchte highlighten. Das ist möglich, wenn der Bereich überdacht ist und die Hängeleuchte so montiert werden kann. In unterschiedlichen Styles – vom Cage-Design über Nostalgie-Flair bis zum Natural-Chic – bringen Hängeleuchten Stimmung in unser Freiluftwohnzimmer. Mit warmweißem Licht ausgestattet ist das Flair bei Einsatz der Dämmerung perfekt. Besonders praktisch: Modelle mit Akku, die einfach aufgeladen und bei Bedarf aufgehängt werden können – gerne auch mal im Baum, unter dem der Esstisch platziert ist.

Leuchtende Möbel

Leuchtende Möbel bringen Farbe, Flair und Urlaubsstimmung in die Outdoor-Lounge. Von Tischen und Stühlen bis zu Sofas und Sitzwürfeln ist alles zu haben! Per Funkfernbedienung oder Smartphone-App lassen sich die Multifunktionsleuchten steuern. Je nach Stimmung und Geschmack erstrahlen sie in bunten Farben – dank Multicolour-Funktion. Unbedingt ausprobieren: die Trendnuance Very Peri!

Licht und Sound für Summerflair

Chillen auf der Terrasse, relaxen im Park – da darf die Lieblingsmusik nicht fehlen. Wie praktisch, wenn die tragbare Leuchte mit Akku zusätzlich mit einem Lautsprecher ausgestattet ist. Einfach das Smartphone connecten – und schon lassen sich Playlists ganz einfach abspielen. Für den extra Funfaktor kann so manch klangvolles tragbares Licht auch noch per RGBW-Funktion die Farbe wechseln. Oder gar zusätzlich als Sektkühler fungieren.

