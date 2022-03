Immobilienmakler Wunstorf & Steinhude: Landhaus Immobilien Meerregion stellt sich vor

Klasse statt Masse – wer sich als Immobilienverkäufer diese Maßstäbe setzt, ist beim Immobilienmakler in Wunstorf und Steinhude – Landhaus Immobilien Meerregion genau richtig.

Das Immobilienmaklerbüro Landhaus Immobilien Meerregion setzt neue Maßstäbe für die Zufriedenheit seiner Kunden. Ziel ist es am Ende nicht nur zufriedene, sondern zwei glückliche Parteien beim Notar zu haben.

Als Immobilienmakler in Wunstorf mit dem Schwerpunkt Ortsteil Steinhude vermittelt Landhaus Immobilien Meerregion Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen am Steinhuder Meer. Als Wunstorfer aus Großenheidorn kennt Marco Kossakowski die örtlichen Gegebenheiten und Immobilienpreise im Detail.

Werte wie Transparenz, Ehrlichkeit und Kundennähe werden großgeschrieben

Jeder Hausverkäufer ist in seinen Facetten so individuell wie das Objekt selbst, welches er verkaufen will. Deshalb setzt sich die Immobilienkanzlei in Wunstorf und Steinhude – Landhaus Immobilien Meerregion zum Ziel, die gesamte Konzipierung rund um den Hausverkauf auf den jeweiligen Kunden und die Liegenschaft abzustimmen.

Bei Landhaus Immobilien Meerregion werden Kundenorientierung, markterwartbare Preiseinschätzung, sachgerechte Immobilienbewertung in Wunstorf, Transparenz, gute Erreichbarkeit tagtäglich gelebt. Wichtig ist dem Immobilienmakler auch Fachkompetenz und Weiterbildung. Marco Kossakowski ist DEKRA zertifizierter Immobiliensachverständiger D1. Diese solide handwerkliche Basis, gepaart mit regionalem Bestwissen ist ein Garant für eine solide Wertbestimmung einer Immobilie. Das Expertenwissen im Bereich Immobilienfinanzierung rundet das fachliche Spektrum ab.

Der Traum vom Leben am Steinhuder Meer

Wunstorf mit dem Stadtteil Steinhude liegt direkt am Steinhuder Meer. Wer beabsichtigt am Steinhuder Meer seine Liegenschaft zu verkaufen, hat die Möglichkeit, sich an das Immobilienbüro Landhaus Immobilien Meerregion zu wenden, um sein Objekt optimal zu veräussern. Insbesondere Steinhude kommt in Wunstorf als „Ort am Meer“ eine Sonderrolle zu bei regionalen Immobilienpreisen.

Wunstorf hat seinen ganz eigenen Charakter, geprägt von der Norddeutschen Architektur, sei es historisch oder modern, sowie zahlreichen kulturellen Aktivitäten. Der Fliegerhorst Wunstorf ist ein prägendes Element als Arbeitgeber und Bevölkerungstruktur.

Ausgedehnte Uferspaziergänge und das Beobachten von Flora und Fauna sind Seelenbalsam am Steinhuder Meer. Wer diese Zeit genießen möchte, sollte seinen Immobilienverkauf in professionelle Hände abgeben. Mit dieser vertrauensvollen Aufgabe ist man bei Immobilienmakler in Wunstorf und Steinhude – Landhaus Immobilien Meerregion an der richtigen Adresse, um das maximale Verkaufspotenzial der eigenen Immobilie auszuloten.

Nach einem informativen Erstgespräch wird die jeweilige Immobilie begutachtet. Bei sämtlichen bürokratischen Hürden kümmert sich Immobilienmakler Marco Kossakowski direkt um sämtliche Anträge, Formulare, Sachverständigen-Gutachten und notarielle Termine bis hin zum Vertragsabschluss mit notarieller Beglaubigung.

Das Leistungsspektrum bietet der Immobilienmakler in Wunstorf und Steinhude an:

* Verkauf von einer geerbten Immobilie in Wunstorf

* Verkauf von einer Immobilie im Scheidungsfall in Wunstorf

* Verkauf einer Immobilie aufgrund hohen Alters in Wunstorf

* Kapitalbedarf durch Verkauf einer Immobilie in Wunstorf

* Beratung hinsichtlich Energieausweis

* Immobilienwertsachverständigen-Gutachten

* Notariatstermine

