Zendaya’s Oscar Night’s Look von Antoinette Hill mit T3 Hairstyling tools.

Am 27.März werden die berühmten Oscars zum 94. Mal verliehen, dieses Jahr im Dolby Theater in Los Angeles.

Antoinette Hill, die schon mehrere berühmte Looks für Zendaya aus „Dune“ kreiert hat, wird dieses Mal einen Look mit der kalifornischen Haartool Marke T3 schöpfen.

Wer wird die Schönste sein? Wer wird die heißbegehrten Oscars gewinnen? Who wears what?

Star Stylisten wie Rod Ortega, Castillo , Florido Basallo, Laura Polko, David Lopez und Josh Liu vertrauen die Mähne ihrer berühmten Kunden wie Amal Clooney, Gigi Haddid, Hailey Bieber und viele mehr den Harrstylig Tools der Marke T3 an, für schonend-schnelle und glänzende Ergebnisse!

T3 Micro:

Die Styling-Tools des kalifornischen Unternehmens T3 bestechen nicht nur durch ihr außergewöhnlich elegantes Design:

Dank innovativer Technologien versprechen sie schnelle Resultate bei minimaler Hitzeeinwirkung – so revolutionieren sie nicht nur Ihre Beauty-Routine, sondern lassen sich auch perfekt in einen gesunden Lifestyle integrieren.

Denn: Je schneller das Styling von der Hand geht, desto besser ist das für Ihr Haar – und je weniger es beim Styling strapaziert wird, desto strahlender und schöner sieht es aus.

_Antoinette Hill: _

Die Hairstylistin Antoinette Hill aus New York, die schon mehrere Looks für Zendaya kreiert hat, wird dieses Mal die aufgehende Schauspielering mit Unterstützung von T3 und dem neuen T3 AireBrush Duo in Geltung gesetzt. Antoinette ist bekannt für ihre Looks unter anderem auch aus der Show „LEGENDARY“ von HBO Max in der sie den Juror Law Roach in Szene setzten durfte.

_Zendaya: _

Das Wunder Talent begann als Kind mit der Schauspielerei und trat in Produktionen am California Shakespeare Theatre und anderen Theatergruppen in der Nähe ihrer Heimatstadt Oakland, Kalifornien, auf. Sie landete 2010 ihren ersten Fernsehauftritt in der beliebten Tween-Comedy-Serie „Shake It Up“ und veröffentlichte 2013 ihr selbstbetiteltes Debütalbum. Nach einer weiteren Disney-Serie „K.C. Undercover“ wechselte Zendaya 2017 mit „Spider-Man: Homecoming“ und „The Greatest Showman“ zum Film, bevor sie mit dem Drama „Euphoria“ ihr unschuldiges Image hinter sich ließ. Nun ist sie bei den diesjährigen Oscars durch mit ihrer Hauptrolle in dem mehrmals nominierten Film „Dune“ dabei.

_Über T3: _

Die Styling-Tools des kalifornischen Unternehmens T3 bestechen nicht nur durch ihr elegantes Design:

Dank innovativer und patentierter Technologien wie:

* T3 IonFlow

* T3 Heat ID

* T3 Rapid Heat IQ

* T3 SinglePass

* T3 IonAir

* T3 HeatCore

versprechen sie schnelle Resultate bei minimaler Hitzeeinwirkung – so revolutionieren sie nicht nur Ihre Beauty-Routine, sondern lassen sich auch perfekt in einen gesunden Lifestyle integrieren.

Denn: Je schneller das Styling von der Hand geht, desto besser ist das für Ihr Haar – und je weniger es beim Styling strapaziert wird, desto strahlender und schöner sieht es aus.

_Wo die Technologien zu finden sind:_

T3 AirBrush Duo:

T3 IonFlow-Technologie

Liefert einen mit Ionen angereicherten Luftstrom und präzise, digital gesteuerte Wärme für glänzende, Frizz-freie Ergebnisse.

T3 Lucea ID:

T3 Heat ID-Technologie

Legt automatisch Ihre optimale Temperatureinstellung auf der Grundlage Ihrer Haarstruktur und der Farbbehandlung fest. CeraGloss Keramikplatten: Für glänzende, entwirrte langanhaltende Styles.

T3 Curl ID

T3 Rapid Heat IQ- Technologie

Gewährleistet moderne Temperaturgenauigkeit für schöne Ergebnisse in nur einem Schritt.

Bilder vom Look stehen ab Montag, dem 28.03 zur Verfügung.

