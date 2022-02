Happy Lights zu Ostern – Lampenwelt.de präsentiert Dekoleuchten und Lichtpräsente

Osterzeit ist Dekozeit! Und mit Leuchten geht das ausgesprochen gut. Vom Hasenmotiv über das klassische Osterei bis zur Außendeko als Frühlingsvorbote bringen diese Lichtideen Freude und Atmosphäre.

Schlitz, 3. Februar 2022 – Osterzeit ist Dekozeit! Und mit Lampen und Leuchten geht das ausgesprochen gut. Vom Hasenmotiv über das klassische Osterei bis zur Außendeko als Frühlingsvorbote bringen diese Lichtideen Freude, Flair und Atmosphäre nachhause. Und auch als Präsente für Groß und Klein sind kreative Leuchten immer willkommen im Osternest. Lampenwelt.de stellt vor:

Alles dreht sich um den Hasen

Selbstverständlich hat der Hase an Ostern seinen Starauftritt – auch als Leuchte, versteht sich. Von verspielt kindlichen Motiven über Designstücke, die mit einem Augenzwinkern das Wohnzimmer verschönern bis zu smarten Leuchten, die mit bunten Lichtfarben per RGB-Modus begeistern, ist die Vielfalt groß. So kann das Osterfest kommen!

Must-have Osterei

Was wäre Ostern, wenn der Hase nicht das berühmte Osterei im Gepäck hätte? Nicht nur als Frühstücksei oder Schokovariante möchten wir an Ostern nicht darauf verzichten. Auch als leuchtendes Ei, das den Tisch mit schönen Farben oder warmweißem Licht verzaubert, ist der Klassiker in unserem Interieur willkommen. Da darf es gerne auch die stilisierte Variante sein, die sich in kräftigen Farben auf die Umrisse fokussiert. Besonders witzig und beliebt bei den Kleinen: das Küken, das gerade aus dem Ei schlüpft und als Nachtlicht am Ende eines schönen Festes beim Einschlafen hilft.

Geschenke für Kids

Mit süßen Lichtideen kommt Farbe ins Osternest. Von keinen Nachtlichtern mit Multicolour-Funktion über Tiermotive wie das österliche Lamm bis zu Hasenleuchten, die zum Einschlafen den Sternenhimmel an Decke und Wände projizieren, ist alles dabei. So wird das Kinderzimmer mit Wohlfühllicht an Ostern ein ganzes Stück gemütlicher.

Geschenke für sie und ihn

Nicht nur die Kleinen freuen sich an Ostern über ein Präsent vom Osterhasen. Auch Erwachsenen kann man mit schönen, gemütlichen und gerne auch multifunktionalen Lichtideen eine Freude machen. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Wandleuchte, die gleichzeitig als Regal fungiert? Oder mit einer Tischleuchte, deren ausladender Lampenschirm aus Glas an einen unregelmäßig geformten Eiswürfel erinnert!

Erste Frühlingsboten für den Außenbereich

Wenn Ostern erst einmal vor der Tür steht, ist der Frühling auch nicht mehr weit. Und deshalb darf auch der Außenbereich mit Licht dekoriert werden. Tisch- und Dekoleuchten bieten sich dafür perfekt an und bringen auch als Geschenk Freude in die Feiertage. Auch selbstgebaute Nester aus Moos können mit einem kleinen Outdoorlicht in Szene gesetzt werden – damit der Osterhase auch gewiss nichts übersieht!

Pressefotos zum Download: https://newsroom.lampenwelt.de/media/pr-bilder/2021-03-02-Pressemitteilung-Ostern.zip

Zur Pressemitteilung im Lampenwelt-Newsroom: https://newsroom.lampenwelt.de/2022/02/03/happy-lights-zu-ostern-lampenwelt-de-praesentiert-dekoleuchten-und-lichtpraesente/



Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lampenwelt.de

Frau Tina Ducke

Seelbüde Seelbüde

Schlitz Schlitz

Deutschland

fon ..: +49664240699896

web ..: https://www.lampenwelt.de/

email : tina.ducke@lampenwelt.de

Shops im deutschsprachigen Raum:

www.lampenwelt.de

www.lampenwelt.at

www.lampenwelt.ch

Über Lampenwelt:

Lampenwelt hat sich in 20 Jahren zum größten und erfolgreichsten Online-Pure-Player für Licht und Beleuchtung in Europa entwickelt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in 17 Ländern über unterschiedliche Domains, darunter international z. B. über lights.co.uk in Großbritannien oder luminaire.fr in Frankreich. Lampenwelt steht für herausragenden Kundenservice, bietet ein Sortiment aus über 500 Marken und mehr als 50.000 Produkten und überzeugt durch hervorragende Delivery Experience. Geschäftskunden unterstützt Lampenwelt zudem durch professionelle Services im Bereich der Lichtplanung. Das Unternehmen ist Teil der LUQOM GROUP, Europas führendem Online-Spezialisten für Leuchten und Smart-Home-Produkte mit mehr als 60 E-Commerce Shops in 27 Ländern.

Pressekontakt:

Lampenwelt.de

Frau Tina Ducke

Seelbüde Seelbüde

Schlitz Schlitz

fon ..: +49664240699896

email : tina.ducke@lampenwelt.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

