So gelingt der Festschmaus zu Ostern

Es dauert nicht mehr lange und der Osterhase versteckt pünktlich am ersten Sonntag im April wieder viele, bunte Ostereier. Da fehlt nur noch gutes Fleisch für Ostern.

Das Eiersuchen ist nicht nur ein Spaß für die Kinder, auch die ganze Familie verbringt diesen Tag am liebsten gemeinsam in der Frühlingssonne. Neben vielerlei süßen Leckereien, ist das Osterfest auch ein schöner Anlass, mit einem Festessen die Osterfeiertage gebührend mit der ganzen Familie zu feiern. Das passende Fleisch für Ostern bestellen Sie am besten uns im Onlineshop. Hier finden Sie eine große Auswahl an unterschiedlichen Sorten.

Ostern ist ein Fest, das man – wenn das Wetter passt – sehr gerne auch draußen verbringt. Schon am Tag vor dem Ostersonntag trifft man sich zum Osterfeuer. Warum sollte man nicht auch schon die Grillsaison mit dem Eintreffen des Osterhasen starten. Das passende Fleisch für Ostern bestellen Sie dann am besten gleich bei uns. Wir bieten hochwertiges Fleisch aus artgerechter und genfreier Haltung. Das riecht man beim Grillen und schmeckt man anschließend auch. Unsere Grillspezialitäten wie Steaks, Filetspieße oder die feurigen Grillwammerl sind schon fertig mariniert und können gleich auf den Grill gelegt werden.

Wir legen großen Wert auf Frische. Daher umfasst unser großes Sortiment Rind- und Schweinefleisch sowie Geflügel vom Bauernhof. Auch das Wildfleisch stammt hier aus der Region. Wie wäre es dann mit einem schönen Rehragout zum Festessen? Das hochwertige Fleisch für Ostern bestellen Sie problemlos in unserem Onlineshop. Das frische Rehragout aus Schulter, Bauch und Hals ist geschnitten und kann gleich in die Pfanne. Lecker schmeckt auch eine Pute – ein Klassiker nicht nur zu Weihnachten. Gerade auch zu Ostern, wenn die ganze Familie um den Tisch versammelt ist, ist ein Geflügelbraten ein echter Genuss.

Seit über 100 Jahren bieten wir hochwertiges Fleisch in unseren bayerischen Filialen an. Fleisch für Ostern bestellen Sie bequem von zu Hause aus. Die Waren kommen schnell und tiefgekühlt zu Ihnen nach Hause.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Alber „Der Metzger“ OHG

Herr Matthias Alber

Pfarrstraße 2

84533 Marktl am Inn

Deutschland

fon ..: +49 (0) 8678 236

web ..: https://www.alber-der-metzger.de/

email : info@metzgerei-alber.de

Pressekontakt:

art2media Kreativagentur OHG

Herr Dieter Galambos

Berliner Str. 15

84478 Waldkraiburg

fon ..: 08638 2033642

web ..: https://www.art2media.com

email : kontakt@art2media.com

