Leuchtende Küchentrends – Lampenwelt.de präsentiert Zutaten fürs gemütlich-funktionale Lichtkonzept

Als Wohlfühlort ist die Wohnküche komfortabel, funktional und trendig mit Licht ausgestattet. Von Unterbaulampe über Pendelleuchten bis zu Schienensystemen sind vielseitige Ausgestaltungen möglich

Schlitz, 15. Juli 2021 – Als echter Wohlfühlort ist die Wohnküche rund um die Uhr frequentiert – zum Kochen, Essen und gemütlichen Beisammensein. Für all diese Alltagssituationen wollen Arbeitsplatten, Tresen und Küchentisch komfortabel, funktional und trendig mit Licht ausgestattet sein. Von Unterbaulampe und LED-Strip über Pendel- und Tischleuchten bis zu Schienensystemen sind in Sachen Küchentrends vielseitige Ausgestaltungen in allen angesagten Stilrichtungen möglich – Lampenwelt.de stellt vor:

Funktionale Schrankbeleuchtung, die Akzente setzt

Damit der eigene Schatten nicht die Sicht auf den Ort des Geschehens trübt, sind Unterbauleuchten oder LED-Strips, die unter Regalen und Hängeschränken angebracht werden, die richtige Wahl. So wird der Arbeitsbereich direkt, blendfrei und in angenehm warmweißer Lichtfarbe beleuchtet. Und auch, wenn sich bereits am Esstisch niedergelassen wurde, kann die Schrankbeleuchtung in gedimmter Form für Ambiente sorgen.

Lichtflair von oben für die Kücheninsel

Ganz gleich, ob freistehender Tresen oder offene Küchenzeile – eine Pendelleuchte bringt Flair in den Raum und sorgt für komfortables Licht zum Schmökern von Rezepten und Zubereiten von Speisen. Je nach präferierter Stilrichtung sind ganz unterschiedliche Modelle erhältlich: im Skandi-Style, im Metallic-Chic oder auch mit puristischer Note. Besonders angenehm im Tagesverlauf sind Leuchten, die die Lichtfarbe von Tageslichtweiß zu Warmweiß wechseln können.

Den Tresen dekorativ mit Licht bestücken

Auf Kücheninsel und Tresen wird nicht nur geschnippelt, sondern auch dekoriert. Neben Blumensträußen und Obstschalen kommen da auch Tischleuchten zum Einsatz. Im Hinblick auf größtmögliche Flexibilität und möglichen Steckdosenmangel ist Licht 2go eine attraktive Option. Denn diese Tischleuchten lassen sich bequem per USB-Ladekabel für den nächsten Kücheneinsatz präparieren. Und dank energiesparender LED-Technik halten die Akkus auch mehrere Stunden – gedimmt noch viel länger.

Schienensysteme für Flair und Funktion

Nicht nur für verwinkelte Küchen, auch für große Wohnküchen mit unterschiedlichen Bereichen sind Schienensysteme eine gute Wahl. Sie lassen sich angepasst an die Raumbeschaffenheit um die Ecke montieren und mit ganz unterschiedlichen Leuchten bestücken. Möglich ist ein kreativer Wechsel aus Spot, Stahler, einzelnen Pendelleuchten oder einem ganzen Verbund an Hängeleuchten.

Pendelleuchten als Herzstück der Wohnküche

Das Herzstück einer jeden Wohnküche ist der Esstisch. Form und Größe entscheiden über die Art der Pendelleuchte, die für harmonisches Licht sorgt. Bei einem langen, rechteckigen Tisch empfehlen sich mehrflammige Modelle oder die Platzierung mehrerer Pendelleuchten nebeneinander. Ein kleinerer oder auch runder Tisch ist prädestiniert für ein einzelnes Leuchten-Statement. In Sachen Design und Material sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt: Von der pompösen Leuchte mit Blattgold und Glaskristallen über die massive Metallleuchte im Industrial-Chic bis zur filigranen Papierleuchte aus aufwendiger Handarbeit ist alles zu haben, was gefällt.

Tischdeko mit Licht

Den Küchentisch fürs ein Dinner mit Freunden oder der ganzen Familie herrichten wie im Sternerestaurant – dafür braucht es nicht nur edle Tischdecken, Platzsets oder Blumenarrangements. Mit Tischleuchten kommt gemütliches Flair oder zu besonderen Anlässen auch festliche Stimmung auf die Tafel. Möglich ist das Dekorieren einzelner Leuchten in der Mitte des Tisches oder aber auch eine kleine Akkuleuchte an jedem Platz. Die Auswahl umfasst neben aufwendig floralen Leuchtendesigns auch fröhlich bunte Windlichtgestaltungen oder minimalistisch-hochwertige Gestaltungen.

