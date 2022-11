Bunte Lichtwelten zu Silvester – Lampenwelt.de präsentiert Leuchten mit Spaßfaktor

Lampenwelt.de stellt bunte Lichtideen für die Silvesterparty vor

Schlitz, 24. November 2022 – Um das neue Jahr zu begrüßen, darf die Lichtgestaltung bunt, auffällig und dynamisch werden. Smart steuerbare und gleichzeitig energieeffiziente LED-Dekoleuchten, -Lichterketten, -Stripes und -Panels zeigen in bester Partylaue, welche Farbwelten in ihnen stecken. Der Clou: Lichtideen, die mit Musiksensor ausgestattet sind, leuchten individuell zum Takt der Playlist. Lampenwelt.de stellt die leuchtenden Must-haves für einen gelungenen Silvesterabend vor:

Lichtideen für die Hausparty

Die Gäste dürfen bereits im Entrée spüren, dass Party angesagt ist: mit bunten Szenarien, die per Lichterkette in den Flur und ans Treppengeländer gezaubert werden. Das zur Tanzfläche erklärte Wohnzimmer oder der Partykeller warten mit leuchtenden Diskokugeln und Strahlern auf, die Clubflair entstehen lassen. Ein Zusammenspiel aus smart steuerbaren Pendelleuchten, Panels und Lichterketten bringt bunte Leichtigkeit ins Wohnzimmer, die fröhlich und positiv auf das neue Jahr einstimmt.

Leuchtendes Silvester in Garten und Hütte

Wintergrillen auf der Terrasse, im Vorgarten oder vor der Gartenhütte ist für echte Gourmets ein Muss zum Jahreswechsel. Entsprechend lässt sich der Außenbereich mit energieeffizienter LED-Technik in ein bunt leuchtendes Silvesterspektakel verwandeln. Auch hier hat die Multicolor-Funktion ihren großen Auftritt, denn der Partylaune kann mit knallig-leuchtenden Farben einfach am besten Ausdruck verliehen werden. Ebenfalls eine willkommene Lichtdeko zum letzten Abend des Jahres: LED-Lichter, die Feuerwerk und Wunderkerze Konkurrenz machen – ganz ohne Brandgefahr.

Licht und Musik – perfekt für die Silvesterparty

Die wichtigsten Zutaten für die perfekte Party sind: Lichtambiente und Musik. Wenn die farbenfrohe Beleuchtung dann noch im Takt der Musik blinkt, ist ausgelassene Stimmung garantiert. Technisch möglich wird dies über per USB nachrüstbare Musiksensoren oder bereits in der Leuchte bzw. Lichterkette verbaute Musiksensoren, die jeweils über das Smartphone mit der Playlist verknüpft werden können.

Tischdeko fürs Silvestermenü

Gemütliches Raclette oder Fondue gehören für viele an Silvester dazu. Für den letzten Abend im Jahr darf in Sachen Tischdeko aus dem Vollen geschöpft werden. So bereichern warm leuchtende Lichterketten, die über den Esstisch gespannt werden, das gemeinsame Essen ebenso wie kabellose Tischleuchten, die in der Mitte des Tisches oder an jedem einzelnen Sitzplatz platziert werden. Auch hier kommt für ordentlich Partystimmung per Multicolorfunktion Farbe ins Geschehen.

Spaß-Leuchten für ausgelassene Stimmung

Spaß und ausgelassene Stimmung stehen am Silvesterabend im Fokus. Da darf es in Sachen Lichtdeko gerne etwas bunter zugehen. Und Lichtideen mit Zusatzfeatures kommen bei den Partygästen sicher gut an: Vom beleuchteten Sektkühler über den scheinenden Untersetzer, der das Sektglas prickelnd in Szene setzt, bis zu individuell zusammenstellbaren Panels, die über das Smartphone bunte Lichtmuster erzeugen können, ist bei Lampenwelt.de alles erhältlich.

Über Lampenwelt:

Lampenwelt hat sich in 20 Jahren zum größten und erfolgreichsten Online-Pure-Player für Licht und Beleuchtung in Europa entwickelt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in 18 Ländern über unterschiedliche Domains, darunter international z. B. über lights.co.uk in Großbritannien oder luminaire.fr in Frankreich. Lampenwelt steht für herausragenden Kundenservice, bietet ein Sortiment aus über 500 Marken und mehr als 50.000 Produkten und überzeugt durch hervorragende Delivery Experience. Geschäftskunden unterstützt Lampenwelt zudem durch professionelle Services im Bereich der Lichtplanung. Das Unternehmen ist Teil der LUQOM GROUP, Europas führendem Online-Spezialisten für Leuchten und Smart-Home-Produkte mit mehr als 60 E-Commerce Shops in 27 Ländern.

