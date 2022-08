Herbsttrends der Leuchten – Lampenwelt.de stellt gemütliche, edle und farbenfrohe Lichtideen vor

Um sich die dunkle Jahreszeit gemütlich, edel und fröhlich zu gestalten, stehen Leuchtentrends auf der Checkliste, wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten – Lampenwelt.de stellt vor:

Schlitz, 9. August 2022 – Mit dem Beginn des Herbstes geht der wohnliche Lebensmittelpunkt vom Outdoor-Wohnzimmer wieder zurück in die vier Wände. Um sich die beginnende, dunkle Jahreszeit so gemütlich, edel und fröhlich wie möglich zu gestalten, stehen Leuchtentrends auf der Checkliste, wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten: Kräftige Farben mutig kombiniert im Colour-Blocking-Look oder warme Töne in Rotbraun sind ein Must-have für fröhliche Akzente. Gemütlich wird’s mit Cozy-Boho-Flair und leuchtenden Naturschönheiten aus Bast, Gummibaumblättern und Bambus. Für edles Flair mit Blickfang-Garantie präsentiert Lampenwelt.de Leuchten im Plissee-Chic, in anmutiger Glasrillenkunst und ganz puristisch: Licht per Strich.

Colour-Blocking gegen herbstliche Tristesse

Wer im Herbst Farbe in seine Wohnräume holen möchte, darf sich als mutiger Colour-Blocker mit bunten Kombis austoben. Die besten Effekte lassen sich auf unterschiedliche Art und Weise erzielen: Die Kombination mehrerer Leuchten desselben Modells in unterschiedlichen Farben sorgt für Happy Vibes und wunderschönes Lichtflair. Aber auch mehrflammige Leuchten mit Schirmen in unterschiedlichen Farben bringen Freude und Wohlfühlflair in die Wohnräume. Ebenfalls beliebt: Leuchten, die mit Gestell und Schirm selbst Colour-Blocking betreiben. Wir sagen: Adé Herbst-Tristesse!

Bezaubernder Plissee-Look

Ganz gleich, ob Papier oder Textil – in Falten gelegt sehen diese Materialien anmutig und filigran aus. Als Lampenschirm durchflutet von warmweißem Licht wirkt die Hommage an den Faltenrock einladend warm und überaus gemütlich. Das i-Tüpfelchen des herbstlichen Trend-Must-haves ist seine Farbgebung. Während Plissee in warmen Beige-Tönen immer funktioniert, kommt mit frischen Farben wie Gelb, Rot und Violett eine fröhliche Note hinzu. So kann der Herbst kommen!

Warme Herbsttöne von Rot bis Braun

Wenn die Blätter sich langsam färben und die schillerndsten Nuancen von Rot annehmen, um schließlich in Braun überzugehen, bildet dieses Abbild der Natur den neusten Leuchtentrend für unsere Wohnräume. Während die warmen Herbsttöne von jedem Material – von Textil über Metall bis zu Holzfurnier – perfekt transportiert werden, wirkt das Licht, das die Designs durchflutet als wahrhaft herzerwärmend. Denn dank seiner warmweißen Wirkung zeigen sich die Trendtöne von ihrer schönsten und wirkungsvollsten Seite – Wohlfühlflair garantiert.

Leuchtende Naturschönheiten von nachhaltigen Brands

Besonders warm und ganz einfach zum Wohlfühlen – so lassen sich diese nachhaltigen Lichtideen aus Naturmaterialien am besten beschreiben. Lichtideen aus Bast, Leinen, Gummibaumblättern, Almheu, Bambus & Co. bringen uns angesagte Brands, bei denen das Thema Nachhaltigkeit großgeschrieben wird, in diesem Herbst in die vier Wände. Wie der warme Lichtschein die Besonderheiten jedes einzelnen Materials nachzeichnet und unterstreicht, trägt dazu bei, dass die eigene Wohnung zum Kraftort wird.

Alles fein gerillt – Glaskunst par excellence

Lichtdesigns aus Glas sind Evergreens, wenn es um edle Lichtgestaltung geht. Absolut angesagt: Schirme aus gerilltem Glas, dessen Struktur durch das warmweiße Licht erst richtig herausgearbeitet und in Szene gesetzt wird. Die Herstellungsverfahren für diese spezielle, gläserne Lichtkunst reichen vom Einsatz von Eisenformen, durch die das geschmolzene Glas geformt wird, bis zum Pressen von Glas.

Die Wirkungskraft der Geraden: Strich, Licht, Punkt.

Anmut auf ganzer Linie – und auch nur dieser Linie – bringen puristische Leuchten in unser Interieur, die auf jegliche Schnörkel, Schirme und Verzierungen verzichten. Dank modernster, fest verbauter LED-Technik vereint sich bei diesem Herbsttrend das einfachste Element, das die Geometrie kennt, mit dem warmen Schein des integrierten Lichts. Im minimalistischen Ambiente eine stilistische Bekenntnis zum Credo: „Weniger ist mehr“. Ganz einfach: Licht per Strich.

Cozy Boho-Flair – auffällig, bunt und leidenschaftlich

Flower-Power-Look für gemütlich-herbstliches Cocooning darf im kreativen Interieur nicht fehlen. Wer den Stil-Evergreen namens Boho-Chic in seine vier Wände lässt, weiß: Langweilig wird es nicht. Denn von Naturmaterialien über orientalische Lochmuster bis zu bunten Velours-Schirmen ist dem Ausdruck der eigenen Individualität keine Grenze gesetzt. Hauptsache die gekonnte Mischung aus bunten Accessoires, farbenfrohen Mustern, Ethno-Motiven, Naturmaterialien und marokkanisch anmutenden Verzierungen geht eine warme Symbiose mit stimmungsvollem Wohlfühllicht ein.

Weitere Pressefotos auf Anfrage

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lampenwelt.de

Frau Tina Ducke

Seelbüde 13

36110 Schlitz

Deutschland

fon ..: 0661-296 962-1168

web ..: https://www.lampenwelt.de/

email : Tina.Ducke@lampenwelt.de

Shops im deutschsprachigen Raum:

www.lampenwelt.de

www.lampenwelt.at

www.lampenwelt.ch

Über Lampenwelt:

Lampenwelt hat sich in 20 Jahren zum größten und erfolgreichsten Online-Pure-Player für Licht und Beleuchtung in Europa entwickelt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in 18 Ländern über unterschiedliche Domains, darunter international z. B. über lights.co.uk in Großbritannien oder luminaire.fr in Frankreich. Lampenwelt steht für herausragenden Kundenservice, bietet ein Sortiment aus über 500 Marken und mehr als 50.000 Produkten und überzeugt durch hervorragende Delivery Experience. Geschäftskunden unterstützt Lampenwelt zudem durch professionelle Services im Bereich der Lichtplanung. Das Unternehmen ist Teil der LUQOM GROUP, Europas führendem Online-Spezialisten für Leuchten und Smart-Home-Produkte mit mehr als 60 E-Commerce Shops in 27 Ländern.

Pressekontakt:

Lampenwelt.de

Frau Tina Ducke

Seelbüde 13

36110 Schlitz

fon ..: 0661-296 962-1168

email : Tina.Ducke@lampenwelt.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Seitenkanalverdichter – Schüttgut durch Luftstrom transportieren Koncept Hotels: Am „stillen Örtchen“ mehr über Nachhaltigkeit erfahren