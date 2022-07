Lichtideen mit praktischer Ablage – Lampenwelt.de präsentiert leuchtende Regale, Tische & Co.

Die Lichtgestaltung mit Dekoideen und Aufbewahrungsoptionen verknüpfen – das erlauben Wand-, Steh- Pendel- und Tischleuchten, die neben Schirm und Leuchtmittel auch eine Ablagefläche mitbringen.

Schlitz, 21. Juli 2022 – Die Lichtgestaltung mit individuellen Dekoideen und praktischen Aufbewahrungsoptionen verknüpfen – das erlauben Wand-, Steh- Pendel- und Tischleuchten, die neben Schirm und Leuchtmittel auch eine Ablagefläche mitbringen. Was dort platziert wird, sieht entweder besonders dekorativ aus oder muss immer schnell zur Hand sein – wie zum Beispiel Smartphone, Schlüssel und Brille. Ganz gleich, ob Coffee Table Book und Kräutertopf oder kleine Alltagshelfer – Lichtideen, die gleichzeitig auch Steh- und Wandregal oder gar Tisch sind, präsentieren die erwählten Gegenstände in schönstem, warmweißem Licht und sorgen für einmalige Blickfänge. Lampenwelt.de stellt vor:

Regallampen als stylisches Must-have

Sie sind prädestiniert, ihren Platz neben Sofa, Lesesessel oder dem Kopfende des Bettes einzunehmen. Die Rede ist von leuchtenden Regalen – oder umgekehrt: Lichtideen, die mit Ablageflächen und, ganz multifunktional, teilweise sogar mit USB-Anschlüssen zum Laden von Smartphone & Co. ausgestattet sind. Besonders cozy wirken Designs mit Stoffschirmen, die das warme Licht indirekt abgeben. Clean und einen Touch retro kommen Modelle daher, die Filamentleuchtmittel in ihrer Mitte beherbergen.

Pendelleuchten mit Ablage

Pendelleuchten, die Raum für eigene Gestaltung lassen, kommen am besten über dem Esstisch zur Geltung. Modernste LED-Technik erlaubt absolut puristische Designs, bei denen die Lichtabgabe ohne klassische Kolben-Leuchtmittel auskommt. Eingelassen in Balken oder Metallstreben entstehen so schwebende Lichtbühnen für Küchenkräuter, Gewürze und Zimmerpflanzen. Ebenso angesagt: Balkenleuchten, die Stauraum auf ihrem zentralen Brett bieten, an dem unten warm scheinende Filamentleuchtmittel drapiert sind.

Stehleuchten mit Stauraum

Ob lässig an die Wand gelehnt oder frei stehend im Raum: Stehleuchten mit Ablagefläche sind vielseitig einsetzbar. Neben dem Sofa bieten sie einen Platz für Kaffeetasse und Zeitschrift, im Flur sorgen sie für die beste Wiederauffindbarkeit der Autoschlüssel. Und auch als Bücherregal oder schlicht Präsentationsfläche für Blumenvasen kommen sie mit Vorliebe zum Einsatz. Dabei reicht auch ihre Range der Lichtgestaltung vom wohnlichen Stoffschirm bis zu puristisch im Gestell integrierter LED-Technik.

Tischleuchten mit Raum für Pflanzen & Deko

Ob akkubetrieben oder verkabelt – Tischleuchten geben der Lichtgestaltung den extra Touch Ambiente und dürfen in keinem Wohnraum fehlen. Als besonderes Gimmick bringen sie neben ihrer dezenten, warmen Lichtwirkung auch noch Deko- und Verstau-Optionen auf kleinstem Raum mit sich: Vom Stiftehalter über integrierte Schüsseln für Snacks, Kräuter und Deko bis zu Ablageflächen für kleine Blumenvasen und -töpfe. I-Tüpfelchen in Sachen Cozyness: die integrierte Dimmfunktion.

Leuchtende Tische als Blickfang

Nicht nur als Regale kommen leuchtende Multitalente mit Stauraum daher. Auch leuchtende Tische reihen sich in das vielfältige Angebot an Lichtideen mit Ablagefläche ein. Vom wohnlich-warm leuchtenden Polyethylen-Würfel mit Holzplatte über minimalistische Gestelle mit integrierter LED-Technik bis zu Beistelltischen mit zusätzlich am Fuß montierter Stehlampe ist alles zu haben bei Lampenwelt.de.

Hochauflösende Pressefotos auf Anfrage

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lampenwelt.de

Frau Tina Ducke

Seelbüde 13

36110 Schlitz

Deutschland

fon ..: +49 661-296 962-1168

web ..: https://www.lampenwelt.de/

email : Tina.Ducke@lampenwelt.de

Shops im deutschsprachigen Raum:

www.lampenwelt.de

www.lampenwelt.at

www.lampenwelt.ch

Über Lampenwelt:

Lampenwelt hat sich in 20 Jahren zum größten und erfolgreichsten Online-Pure-Player für Licht und Beleuchtung in Europa entwickelt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in 18 Ländern über unterschiedliche Domains, darunter international z. B. über lights.co.uk in Großbritannien oder luminaire.fr in Frankreich. Lampenwelt steht für herausragenden Kundenservice, bietet ein Sortiment aus über 500 Marken und mehr als 50.000 Produkten und überzeugt durch hervorragende Delivery Experience. Geschäftskunden unterstützt Lampenwelt zudem durch professionelle Services im Bereich der Lichtplanung. Das Unternehmen ist Teil der LUQOM GROUP, Europas führendem Online-Spezialisten für Leuchten und Smart-Home-Produkte mit mehr als 60 E-Commerce Shops in 27 Ländern.

Pressekontakt:

Lampenwelt.de

Frau Tina Ducke

Seelbüde 13

36110 Schlitz

fon ..: +49 661-296 962-1168

email : Tina.Ducke@lampenwelt.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Asset Management: Inventarisierung für das Hotelinventar und Hotelbewertung Preisrückgang bei Kupfer übertrieben