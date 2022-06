Leuchtende Sommerfarben – Lampenwelt.de präsentiert farbenfrohe Lichtideen

Lampenwelt.de präsentiert die angesagtesten Lichtideen in Trendnuancen wie Safrangelb, Palmgrün oder Kirschrot:

Schlitz, 2. Juni 2022 – Sommer ist die Zeit des farbenfrohen Genusses – vom blauen Bergsee über grasgrüne Wiesen bis zu leckerem Zitroneneis, so gelb wie die Sonne selbst! Höchste Zeit also, uns die Gute-Laune-Colours auch in die Wohnräume zu holen. Mit Leuchten in allen Formen und Texturen, Hauptsache, sie bekennen Farbe. Lampenwelt.de präsentiert die angesagtesten Lichtideen in Trendnuancen wie Safrangelb, Palmgrün oder Kirschrot:

Die Natur zieht ein mit Grün

Von hellem Salbeigrün über sattes Grasgrün bis zu eindrucksvollem Seetanggrün – diese Leuchten sind eine Hommage an die Natur und bringen gute Laune und Sommervibes in unser Interieur. Dabei eignen sich sämtliche Abstufungen der harmonischen Trendfarbe hervorragend für eine Kombi mit Holz, Glas, Messing und Stahl. Und der Einsatz warmweißen Lichts schmeichelt dem Farbton, der für Ausgewogenheit steht, ungemein.

Sonnige Vibes mit sattem Gelb

Die Farbe Gelb selbst steht für das Licht – das Licht der Sonne und das warme Licht, das dank warmweißer Lampen auch unser Interieur durchflutet. Als sommerlicher Interior-Trend bringen gelbe Leuchten Flair in unsere Wohnräume. Dabei überraschen uns die Designer mit kreativen Formgebungen, die das Licht lenken und je nach Einsatzzweck direkt oder gemütlich indirekt scheinen lassen.

Lichtideen in lebhaftem Orange

Lebensbejahend und ausgelassen kommt dieser sommerliche Farbtrend daher: Und so sorgen orangene Leuchten auch in unseren vier Wänden für Wohlfühlambiente pur. In Verbindung mit warmweißem Licht entfalten die leuchtenden Eyecatcher ein Flair von positiver Stimmung, Optimismus und Lebensfreude. Dabei steht Orange nicht nur Metall und Polycarbonat ganz hervorragend. Auch Materialen wie Keramik und Holzfurnier tragen die Sommerfarbe sprichwörtlich auf Händen.

Blumiges Flair mit rosafarbenen Leuchten

Rosarot wie so manche Blüte darf in den Sommermonaten auch in unserem Interieur nicht fehlen. Dabei kommt der romantische Farbton in zarter, blassrosa Ausführung ebenso stimmungsvoll daher wie kräftige Nuancen, die selbstbewusst in Richtung Pink gehen. Die Mischung machts – mit warmweißem Licht und gerne auch Akzenten von Messing. Besonders bezaubernd mutet sanftes Wohlfühllicht durch Lampenschirme aus Federn wie bei Leuchtenserie EOS von Umage an – wie rosa Wolken, schlicht zum Träumen!

Türkis und Blau wie das kühle Nass

Dieser Farbton holt einfach jeden ab: Blau wie der Bergsee, blau wie das Meer. Wer könnte im Sommer nicht von sich behaupten, ab und an Tagträumen dieser Sehnsuchtsorte nachzuhängen? Dabei reicht die Range, die die Designer für die neusten Trendleuchten ins Spiel bringen, von sanftem Himmelblau über Türkisblau bis zu sattem Kornblumenblau. Indirekt schimmernd durch Glas, Federn und hauchdünnes Holzfurnier schafft das Licht einen Ort der Ruhe und Zufriedenheit in unserem Zuhause.

Rot für Lichtflair voller Energie

Dynamische und temperamentvolle Statements holen wir uns mit Leuchten in satten Rottönen in unsere vier Wände. Dabei steht Materialien wie mundgeblasenem Glas und schwungvoll gebogenem Holzfurnier die Farbe Rot ganz hervorragend. Ebenso ein Blickfang: Rot in Kombi mit kontrastreichen Mustern oder selbst in florale Muster eingebunden – zum Beispiel ganz nostalgisch in Anmutung einer Kamelie wie bei Pendelleuchte Sonia Laudet von Market Set.

Pressefotos auf Anfrage unter: presse@lampenwelt.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lampenwelt.de

Frau Tina Ducke

Seelbüde 13

36110 Schlitz

Deutschland

fon ..: +49664240699896

web ..: https://www.lampenwelt.de/

email : Tina.Ducke@lampenwelt.de

Shops im deutschsprachigen Raum:

www.lampenwelt.de

www.lampenwelt.at

www.lampenwelt.ch

Über Lampenwelt:

Lampenwelt hat sich in 20 Jahren zum größten und erfolgreichsten Online-Pure-Player für Licht und Beleuchtung in Europa entwickelt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in 18 Ländern über unterschiedliche Domains, darunter international z. B. über lights.co.uk in Großbritannien oder luminaire.fr in Frankreich. Lampenwelt steht für herausragenden Kundenservice, bietet ein Sortiment aus über 400 Marken und mehr als 50.000 Produkten und überzeugt durch hervorragende Delivery Experience. Geschäftskunden unterstützt Lampenwelt zudem durch professionelle Services im Bereich der Lichtplanung. Das Unternehmen ist Teil der LUQOM GROUP, Europas führendem Online-Spezialisten für Leuchten und Smart-Home-Produkte mit mehr als 60 E-Commerce Shops in 27 Ländern.

Pressekontakt:

Lampenwelt.de

Frau Tina Ducke

Seelbüde 13

36110 Schlitz

fon ..: +49664240699896

email : Tina.Ducke@lampenwelt.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

L-Capital – Mythos Shareholder Value – Fluch oder Segen für die Beurteilung der Unternehmensperformance ? Künstler am Rhy Art Salon Basel (16.-19. Juni 2022) – Präsentation 7. Teil