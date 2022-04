Lichtdesigns im Giant-Chic – Lampenwelt.de präsentiert Leuchten in Übergröße

Abgesehen von ihrer herausragenden Größe stechen Lichtideen im Giant-Chic natürlich auch durch ihre Formgebung und Farbgestaltung heraus. Lampenwelt.de stellt vor.

Schlitz, 12. April 2022 – Nicht kleckern, sondern klotzen! Das war das Motto der Designer bei der Gestaltung dieser Leuchten: Abgesehen von ihrer herausragenden Größe stechen Lichtideen im Giant-Chic natürlich auch durch ihre Formgebung und Farbgestaltung heraus. Von satten Farben in kräftigen Lackierungen über Naturmaterialien bis zu Glas und Textil ist alles dabei. Lampenwelt.de stellt vor:

Statement-Stehleuchten

Räume mit großer Grundfläche sowie hohe Altbauwohnungen sind für außergewöhnlich stattliche Stehlampen wie gemacht. Denn sie geben diesen leuchtenden Eyecatchern Raum, nicht nur ihr behagliches Licht, sondern auch ihre Designwirkung zu entfalten. Von der schwungvollen Bogenleuchte mit fulminantem Schirm wie Bogenlampe Alice bis zur höhenverstellbaren Stehleuchte nach dem Vorbild einer Feuerwehrleiter wie Designer-Stehleuchte Fireman ist bei Lampenwelt.de alles zu haben.

Blickfang Pendelleuchten

Pendelleuchten geben dem Raum ohnehin das gewisse Etwas und sind – zum Beispiel im Essezimmer über dem Holztisch – das taktgebende Gestaltungelement. Sind sie größenmäßig überdimensioniert, sorgen sie für begeistertes Staunen. Denn ähnlich wie ein Zeppelin am Himmel schweben sie als außergewöhnliches Designstatement in der Mitte des Raumes und sorgen dabei für warm ausgeleuchtetes Wohlfühlflair.

Opulente Wandleuchten

Wandleuchten im Giant-Chic nehmen entweder viel Fläche ein oder sie ragen ausladend in den Raum – so zum Beispiel als Bogenleuchte wie Wandleuchte Lady Costanza. In ihrer stattlichen Größe geben sie dem Wohnraum eine Note von Extravaganz und machen so manches Wandgemälde überflüssig. Je nach Modell lassen sich die Schirme in der Position flexibel anpassen – für individuelles Wohlfühllicht.

It-Piece Tischleuchte

Sie sind als gestalterische It-Pieces von Kommode und Beistelltisch nicht wegzudenken. Wenn Tischlampen von ihren Maßen her dann noch ein klein wenig überdimensioniert sind, ziehen sie alle Blicke auf sich. Ganz gleich, ob mit ausladenden Schirmen oder langen Gelenken – der Anblick dieser großen Tischleuchten mit warmweißer Lichtwirkung ist ein Gewinn fürs Interieur.

Üppige Deckenleuchten

Wahre Ruheinseln im Raum sind Deckenleuchten, die über ihr großzügiges Design das Licht anmutig im Raum verteilen. Ihren Auftrag der Allgemeinbeleuchtung erfüllen sie teils auf künstlerische Weise mit Naturfasergewebe in Blütenoptik wie bei Deckenleuchte Mod PF/73/6L, teils mit indirektem Licht, das dank Blattgoldoptik warm verteilt wird, wie bei Deckenleuchte Graviela. Ebenfalls für anmutig indirektes Licht sorgt Deckenleuchte Skydro, deren Lichtquellen hinter silbrig glänzenden Elementen in Steinoptik sitzen. Ein regelrechtes Lichterlebnis ist mit diesen gigantischen Deckenleuchten sicher.

Außenleuchten mit Blickfang-Garantie

Den Vorteil, im Garten nicht durch Decken und Wände begrenzt zu sein, nutzen diese Leuchten im Giant-Chic vollends aus. In XXL-Größen zaubern sie Licht in unsere Freiluftwohnzimmer und lassen so eine extravagante Lounge-Atmosphäre entstehen. Von der klassischen Stehleuchte über die Bogenleuchte bis zur Akkustehlampe mit RGBW-Modus für bunte Farben ist alles dabei. Mit diesem Wohlfühllicht kann die Gartensaison starten!

Pressefotos zum Download: https://newsroom.lampenwelt.de/media/pr-bilder/2022-04-12-Pressemitteilung-Giant-Chic.zip

Zur Pressemitteilung im Newsroom: https://newsroom.lampenwelt.de/2022/04/12/lichtdesigns-im-giant-chic-lampenwelt-de-praesentiert-leuchten-in-uebergroesse/



