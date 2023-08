VARIO Software AG stellt zahlreiche neue Funktionen für den Pharmagroßhandel vor

MSV3-Schnittstelle, securPharm-Pürfung und ABData-Bereitstellung sind nur ein paar der Funktionen der neuen Branchenlösung für den Pharmagroßhandel der VARIO Software AG.

Gemeinsam mit einer Handvoll Kunden aus dem Pharmagroßhandel, darunter Apotheken mit Großhandelserlaubnis, wurde in den letzten Monaten intensiv an branchenspezifischen Funktionen gearbeitet. Ziel ist es, dank digitaler Softwareunterstützung, im immer komplexer werdenden Pharmazie-Handel, einen automatisierten, sicheren und effizienten Arbeitsalltag zu ermöglichen.

„Wir sehen das enorme Potential der Branche und freuen uns, dass wir mit der Praxisexpertise unserer Kunden nun eine marktreife Lösung für die „breite Masse“ anbieten können. Und so auch in diese Branche, getreu unserem Motto, Zeit und Fortschritt in die Unternehmen bringen werden.“ – Hendrik Schneider, Prokurist.

Die Pharma-Funktionen

Die Branchenlösung umfasst zahlreiche Spezial-Funktionen für Pharmagroßhändler und Apotheken mit Großhandelserlaubnis und basiert auf der breiten Funktionspalette der VARIO 8 ERP-Software.

MSV3-Schnittstelle und Server

Für eine Pharma-Branchenlösung unerlässlich ist die MSV3-Schnittstelle, damit der Anwender als Auftrags-Sender die Bestellung beim Großhändler/Lieferanten, inkl. der Prüfung und Anzeige der Lieferfähigkeit auslösen können. Als einer der wenigen Software-Anbieter, bietet die VARIO AG ihren Kunden die Möglichkeit einen eigenen MSV3-Server zu betreiben, um Aufträge zu empfangen.

ABDA-Datenbank mit branchenspezifischer Artikelmaske

Dank der Integration der ABDA-Datenbank werden umfangreiche Arzneimittelinformationen, wie Basisinformationen (Preisen, Texte, uvm.), aber auch Information zur Verpackung und Lagerung direkt in einer speziellen Artikelverwaltungsmaske im VARIO 8 Warenwirtschaftssystem angezeigt. Neukunden werden die Daten einmal initial bereitgestellt und anschließend zum 1. und 15. eines jeden Monats aktualisiert.

Logistikfunktionen inkl. securPharm und Chargenverwaltung

Die reibungslose Verarbeitung individueller Prozesse sowie umfangreiche Logistikfunktionen inkl. securPharm-Schnittstelle sowie eine leistungsstarke UDI-, Chargen- und Seriennummern-Verwaltung runden das Angebot des VARIO ERP-Systems für den Pharmahandel und für Apotheken mit Großhandelserlaubnis ab.

Rechtskonforme Branchenlösung für den Pharma- und Pharmagroßhandel

Individuelle und spezielle Richtlinien bspw. securPharm oder die Verwaltung, ob Kunden oder Lieferanten eine gültige Großhandelsgenehmigung haben, werden mit der VARIO Branchenlösung für den Pharmagroßhandel zuverlässig umgesetzt. Etwaige Änderungen der Rechtslage stets berücksichtigt.

Weitere Details zu den Funktionen stehen Interessent:innen unter https://www.vario-software.de/branchen/pharma-handel/ zur Verfügung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

VARIO Software AG

Frau Hendrik Schneider

Matthias-Erzberger-Straße 32

56564 Neuwied

Deutschland

fon ..: 02631 34520

web ..: https://www.vario-software.de

email : presse@vario.ag

Die VARIO Software AG ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Software-Unternehmen mit über 50 Mitarbeitern und Sitz in Neuwied bei Koblenz am Rhein. Seit über 20 Jahren sind wir zuverlässiger ERP-Partner kleiner und mittelständischer Unternehmen. Mit unserem Kernprodukt VARIO bieten wir Ihnen ein innovatives ERP-System, welches auf die speziellen Bedürfnisse des Mittelstandes abgestimmt ist.

Im Mittelpunkt unserer täglichen Arbeit steht die Mission, Fortschritt und Zeit in jedes Unternehmen zu bringen. Inzwischen betreut die VARIO Software AG mehr als 5.000 Kunden in der DACH-Region. Über die Jahre hat sich unser Fokus und unser Versprechen an unsere Kunden nie geändert: Wir möchten exzellente Software entwickeln und erstklassige Dienstleistungen erbringen.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

