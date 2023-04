VARIO Software AG stellt neues Modul „Zeitwirtschaftssystem“ vor

Mit dem neuen Modul „Zeitwirtschaftssystem“ der VARIO Software AG werden Urlaubsverwaltung und Zeiterfassung fortan direkt im eigenen VARIO ERP-System verwaltet – es bedarf keiner Zusatzsoftware.

Neuwied – Mit dem neuen Modul „Zeitwirtschaftssystem“ der VARIO Software AG werden Urlaubsverwaltung und Zeiterfassung fortan direkt im eigenen VARIO ERP-System verwaltet – es bedarf keiner Zusatzsoftware. VARIO Kunden kommen damit schon jetzt den (anstehenden) Anforderungen an die gesamte, systemische Arbeits-Zeiterfassung Ihrer Arbeitnehmenden nach.

Hintergründe

Die Entwicklungen unserer Zeit verlangen moderne Lösungen. Angefangen bei schon bestehenden gesetzlichen Regelungen im Arbeitszeitgesetz, welche immer stärker kontrolliert werden, bis hin zu neuen Urteilen zum Thema Arbeitszeiterfassung. Bereits im Mai 2019 hat ein EuGH-Urteil für Aufsehen gesorgt, das Arbeitgebende verpflichtet, ihren Mitarbeitenden ein objektives, verlässliches und zugängliches System für die Messung der täglich geleisteten Arbeitszeit zur Verfügung zu stellen.

Mit dem EuGH-Urteil herrschte in Deutschland erst einmal Unsicherheit. Dies änderte sich allerdings mit dem Beschluss des Bundesarbeitsgerichts (BAG) am 13. September 2022. Seitdem sind Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber nach dem Urteil verpflichtet, die gesamte Arbeitszeit ihrer Mitarbeitenden systemisch zu erfassen. Nun muss die Gesetzgebung, das Urteil in entsprechendes Recht bzw. in das Arbeitszeitgesetz einarbeiten.

Hinzu kommen Homeoffice und mobiles Arbeiten, wo die gesetzlichen Vorgaben genauso greifen. Aber auch Teilzeit- und Vollzeitangestellte, Werksstudenten und viele weitere Arbeitszeitmodelle fordern eine Zeitwirtschaft, die diesen Anforderungen gewachsen ist.

Die Zeitwirtschaft im Überblick

Die nahtlose Integration der VARIO Zeitwirtschaft in das VARIO ERP-System ermöglicht einen umfangreichen Einsatz in nahezu jeder Branche. Dank der Verknüpfung mit anderen Modulen wie der Produktion, dem Field-Service oder der Werkstatt, können Technikereinsätze und Arbeitspläne effizienter geplant und terminiert werden. Aber auch bei der Verteilung von Aufgaben oder Workflows erfolgen Hinweise, bei Abwesenheit eines Mitarbeitenden.

Unternehmen, die mit der VARIO Zeitwirtschaftssoftware arbeiten, entscheiden eigenständig, ob die Arbeitszeit- und Personalzeiterfassung am PC über die Software, per mobiler Zeiterfassungs-App und/oder mit Hilfe von Terminals und berührungslosen Transpondern erfolgt.

Verwaltung selbst definierter Arbeitszeitmodelle

Mit der neuen Zeitwirtschaft der VARIO Software AG ist es ab sofort möglich, Arbeitszeitmodelle sowie Tageszeitmodell eigenständig zu definieren. Die Zeiterfassung prüft automatisch ob, z.B. die Kernarbeitszeiten, Pausenzeiten und die Sollarbeitszeiten eingehalten wurden.

Urlaubsverwaltung und Projektzeiterfassung in der VARIO Zeitwirtschaft

Die Urlaubsverwaltung in der VARIO Zeitwirtschaft verfügt über eine filterbare Übersicht der An- und Abwesenheiten aller Mitarbeitenden, über eine Übersicht der Urlaube mehrerer Mitarbeiter:innen und Abteilungen bis hin zur Anzeige der Resturlaubs- und Urlaubstage. Alle wichtigen Funktionen einer modernen Urlaubsverwaltung werden in der Zeitwirtschaftssoftware aus dem Hause VARIO vereint.

Die Verknüpfung mit der Projektzeiterfassung ermöglicht die detaillierte Erfassung, Organisation und Planung von Projekten. Tickets (Aufgaben) können als Teilaufgaben von Projekten verwaltet werden, Aktivitäten (Zeiten) werden erfasst sowie den jeweiligen Tickets zugeordnet. Darüber hinaus können Aufgaben in verschiedene Aktivitätsarten unterteilt werden. Somit erhält der Arbeitgebende eine Übersicht bzw. eine Gegenüberstellung der Arbeitszeit mit den tatsächlich erfassten Projektarbeitszeiten.

Einrichtung der VARIO Zeitwirtschaft

Die VARIO Zeitwirtschaft steht ab sofort zur Verfügung und kann unkompliziert eingerichtet und in Betrieb genommen werden. Für eine optimale Zeiterfassung stellt die VARIO Software AG Ihren Kunden passende Zeiterfassungsterminals zur Verfügung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Vario Software-Entwicklungs AG

Herr Hendrik Schneider

Matthias-Erzberger-Str. 32-34

56564 Neuwied

Deutschland

fon ..: 02631 34520

web ..: https://www.vario-software.de/

email : presse@vario.ag

Pressekontakt:

Vario Software-Entwicklungs AG

Herr Hendrik Schneider

Matthias-Erzberger-Str. 32-34

56564 Neuwied

fon ..: 02631 34520

web ..: https://www.vario-software.de/

email : presse@vario.ag

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Asante meldet Eingang einer unaufgeforderten, unverbindlichen Interessensbekundung, die nach Einschätzung des Board nicht im besten Interesse des Unternehmens oder seiner Aktionäre ist