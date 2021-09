gFM-Business 5.5 ERP-Software mit Aufgaben-Modul und weiteren Funktionen

ERP-Software mit CRM, Warenwirtschaft und Faktura für Mac, Windows und Apple iOS mit Aufgaben-Modul und vielen weiteren neuen Funktionen und Verbesserungen.

Heute hat das FileMaker Fachportal gofilemaker.de die gFM-Business ERP-Software für Mac, Windows und iOS in aktualisierter Version 5.5 veröffentlicht. Die neue Version verfügt über ein neues Aufgaben-Modul, das in allen Modulen verwendet werden kann, über eine neue Direktsuche von Daten im Hauptmenü und über viele weitere neue Funktionen und Verbesserungen. Die gFM-Business ERP-Software kann unter Windows, MacOS und iOS auf einem Einzelplatz oder gemeinsam im Netzwerk eingesetzt werden und basiert auf der FileMaker-Plattform des Datenbankspezialisten Claris. FileMaker macht es auch möglich, die gFM-Business ERP-Software als Customizing- oder offene Lizenz an eigene Prozesse und Anforderungen anzupassen.

Daten direkt und schnell aufrufen im Hauptmenü

Das Hauptmenü von gFM-Business 5.5 enthält ab sofort eine neue Funktion zur direkten Suche von Daten verschiedener Module. In allen Module mit dieser Funktion wird ein Lupen-Symbol dargestellt, mit dem die Datensuche per Mausklick als Datenliste aufgerufen werden kann, wobei die Datenliste durch Eingabe eines beliebigen Suchbegriffs gefiltert werden kann. Mit einem Klick auf den gewünschten Datensatz wird dieser direkt im jeweiligen Modul aufgerufen.

Die neue Funktion zur Direktsuche von Daten haben wir auch in viele weitere in gFM-Business enthaltene Funktionen integriert, in denen Daten wie z.B. Kunden ausgewählt werden können. Im Faktura-Modul erfolgt die manuelle Zuordnung von Kunden ebenfalls über die neue Direktsuche-Funktion.

Prozesse deligieren mit dem Aufgaben-Modul

gFM-Business Light und Professional enthalten im Modul [Unternehmen] das neue Aufgaben-Modul, mit dem beliebige Aufgaben an andere Mitarbeiter delegiert werden können. Aufgaben können von vielen anderen Modulen aus mit der Funktion [Neue Aufgabe] hinzugefügt und direkt einem Mitarbeiter zugewiesen werden. Aufgaben eines Mitarbeiters können in einem Aufgabenfenster separat dargestellt werden, das als schwebendes Fenster geöffnet werden kann. Die Aufgabenliste kann nach Mandant, Mitarbeiter und einem beliebigen Suchbegriff gefiltert werden.

Verbessertes Kalender-Modul mit Synchronisation

Die Benutzeroberfläche des Kalender-Moduls wurde in gFM-Business 5.5 überarbeitet. Mit der neuen Schaltfläche [Liste] können Termine in einer Listenansicht dargestellt werden, die nach Zeitraum und einem beliebigen Suchbegriff gefiltert werden kann.

Das Kalender-Modul in gFM-Business 5.5 verfügt ab sofort über die Möglichkeit, Termine mit Kalendern von Apple MacOS und damit auf iPhone und iPad zu synchronisieren. Die Synchronisation eines gFM-Business-Kalenders mit einem MacOS-Kalender kann mit beliebig vielen Kalendern eingerichtet werden.

Viele weitere neue Funktionen und Verbesserungen

gFM-Business 5.5 enthält einige Anpassungen zur Verbesserung der Performance im Netzwerk und bei Zugriff über das Internet. Zu diesem Zweck kann nun auch die Anzahl anzuzeigender letzter Vorgänge im Hauptmenü eingestellt werden. In allen Listenansichten werden die Gesamtsummen erst nach Betätigung einer Schaltfläche berechnet, was die Darstellung der Listenansichten in allen Modulen beschleunigt.

Im Faktura-Modul können Belege ab sofort auf Belegebene einem beliebigen Projekt in der Projektverwaltung zugewiesen werden. Für den Versand von Belegen und Dokumenten per E-Mail können nun Vorlagen für das E-Mail-Anschreiben in allen Sprachen hinterlegt werden. Das Modul [Sprachen] in den Einstellungen enthält ab sofort ein Logfile, in dem alle Änderungen an Sprach-Datensätzen protokolliert werden. Änderungen an der Sprachdatei werden ab sofort im Rahmen einer Update-Datenübernahme aus der alten Version übernommen.

Das Update auf die gFM-Business 5.5 ERP-Software enthält außerdem viele weitere neue Funktionen, Optimierungen und Fehlerkorrekturen.

Mehr Informationen und Bildmaterial zu gFM-Business 5.5

https://gofilemaker.de/2021/09/gfm-business-5-5-mit-aufgaben-modul-und-vielen-neuen-funktionen/

Preise und Verfügbarkeit

Die neue Version gFM-Business 5 ist in allen Versionen ab sofort zum Download verfügbar und ist für registrierte Nutzer der aktuellen Version 5 kostenlos. Nutzer einer vorherigen Version können die neue Version zum vergünstigten Upgradepreis erwerben.

gFM-Business Light ist die Einzelplatzversion von gFM-Business Professional für einen Mandanten als App-Lösung und zum Preis von 399 Euro* erhältlich. Die Einzelplatzversion der mandantenfähigen Datenbank-Lösung gFM-Business Professional ist zum Preis von 699 Euro** erhältlich. Die Mehrplatzlizenz von gFM-Business Professional 5 ist zu Preisen ab 1.199 Euro** erhältlich. Alle Preise ggf. zzgl. FileMaker-Lizenzen.

gFM-Business Custom enthält ein Benutzerkonto zur Bearbeitung aller Bildschirmmasken und Listenansichten mit FileMaker. Neben allen Drucklayouts können mit gFM-Business Custom auch alle Bildschirmmasken mit FileMaker Pro im Layoutmodus bearbeitet werden. gFM-Business Custom Professional ist als Einzelplatzversion zum Preis ab 1.499 Euro** erhältlich, als Mehrplatzlizenz ab 2.499 Euro**.

Als offene Lizenz enthält gFM-Business ein Administrator-Benutzerkonto für die Anpassung und Erweiterung der gesamten Software. Die offene Lizenz der Basisversion gFM-Business Basic ist als Mehrplatzlizenz zum Preis von 1.999 Euro** erhältlich, von gFM-Business Professional ab 5.999 Euro**.

*Alle Preise zzgl. 19% MwSt.

** Alle Preise zzgl. 19% MwSt., inklusive 5-User-Lizenz des MBS FileMaker Plugin (Vollversion, kann mit eigenen Lösungen verwendet werden)

