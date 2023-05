Märchenhochzeit mit Traumbeleuchtung: Lampenwelt.de präsentiert Licht- und Geschenkideen zum großen Tag

Zu einer gelungenen Hochzeit gehört auch das Lichtkonzept, das neben warm leuchtender, romantischer Deko im ganzen Raum auch die Beleuchtung der festlichen Tische umfasst. Lampenwelt.de präsentiert:

Schlitz, 9. Mai 2023 – Für den großen Tag der Hochzeit will alles bis ins kleinste Detail geplant sein. Zu einem gelungenen Ort des Geschehens gehört auch das Lichtkonzept, das neben warm leuchtender, romantischer Deko im ganzen Raum auch die Beleuchtung der festlichen Tische umfasst. Von extravaganten Pendelleuchten bis zu Akku-Tischleuchten als Ergänzung des Blumengedecks ist die Auswahl groß. Fällt der schönste Tag im Leben in den Sommer, ist die Gartenhochzeit obligatorisch. Mit Licht lässt sich der Außenbereich der gewählten Location stimmungsvoll in Szene setzen. Und auch der Polterabend wird mit Partybeleuchtung noch unvergesslicher. Last but not least eignen sich Lichtideen auch als Hochzeitsgeschenke und machen die Flitterwochen noch schöner – Lampenwelt.de inspiriert:

Pendelleuchten für festliches Flair

Ob lange Tafel oder ein Meer von kleinen Tischen – funkelndes Licht von oben erzeugt das nötige Flair für den lang ersehnten Tag mit Freunden, Familie und kulinarischem Hochgenuss. Beim Leuchtendesign darf hier gerne pompös aufgetrumpft werden – ganz im Sinne der Märchenhochzeit, von der eines Tages noch den Enkelkindern vorgeschwärmt wird.

Tischleuchten für die Festtafel

Wenn die Vorfreude so viele Monate lang für gute Laune sorgt, will jedes kleinste Lichtdetail für den großen Tag akribisch geplant werden. Für das festliche Drei-Gänge-Menü nach der Trauung dürfen sich Brautpaar und Gäste an einer sorgfältig abgestimmten Komposition aus Porzellan, Blumenarrangements und Akzentlicht erfreuen. Dabei sollten begeisterte Lichtdekorateure auf Akkuleuchten setzen, um jedes Gedeck ohne Kabelsalat mit warmweißem Licht umspielen zu können.

Traumbeleuchtung für die Sommerhochzeit im Garten

Der große Traum von einer Sommerhochzeit, bei der die Temperaturen perfekt mitspielen und sich keine Wolke am Himmel zeigt, ist das größte Hochzeitsgeschenk. Wenn die Dämmerung hereinbricht, hat das festliche Beleuchtungskonzept seinen großen Moment und begleitet die ausgelassene Gesellschaft mit warmen Lichtnuancen bis in die frühen Morgenstunden, wenn die Sonne schon fast wieder übernimmt. Von stimmungsvoller Wegebeleuchtung, die die Gäste zu Festzelt und Terrassenbereich geleitet, bis zu warm leuchtenden Aktzenten, die von Bäumen strahlen und die Festlichkeiten umrahmen, ist die Lichtauswahl groß.

Dekoleuchten zur Traumhochzeit

Der romantische Engel, das leuchtende Herz – am Tag der Hochzeit kann die Lichtdekoration gar nicht romantisch genug sein. Wird im Garten gefeiert, sorgen Solarleuchten an allen Ecken und Enden, in Bäumen, Beet und Wiese für Flair – ganz umweltfreundlich ohne Stromkosten. Must-have für die gesamte Location, vom Geschenketisch bis zum Beistelltisch im Garten, sind täuschend echt aussehende LED-Kerzen, die warmes Wohlfühlflair mit Flackereffekt verbreiten.

Geschenke für das glückliche Paar

Licht zu verschenken bedeutet immer auch Wohlfühlflair und Lebensfreude zu verschenken. Je nachdem, welchen Stil das Brautpaar bevorzugt, sind pompöse Leuchten im Art-Déco-Stil eine Idee, aber auch Schirm-Lampen im French-Romance-Chic kommen gut an. Mit Leuchten im Natural-Flair oder auch Skandi-Look liegt man bei vielen trendbewussten Menschen goldrichtig. Lichtideen mit Zusatzfunktion sind überdies die perfekte Präsentidee – wenn beispielsweise neben dem Lichtflair auch die Möglichkeit, Musik abzuspielen, verschenkt wird.

Der Polterabend darf bunt leuchtend gefeiert werden

Am Polterabend im heimischen Garten darf Partybeleuchtung vom Feinsten aufgefahren werden. So wird der lustige Abend mit Freunden, Familie und Nachbarn noch freudiger und ausgelassener. Gerne dürfen zu diesem Anlass auch smarte Leuchten ins Spiel kommen, die sich per Smartphone-App oder Fernbedienung auf bunte Farben und Lichtszenarien programmieren lassen. Wenn sie dann noch gleichzeitig das Mobiliar ersetzen, ist die Feierlaune perfekt.

Honeymoon: Lichtflair für unvergessliche Flitterwochen

In den Flitterwochen sind gemütliche Strandabende zu zweit das Nonplusultra. Das passende romantische Licht dazu macht die ersten Abende als frisch vermähltes Ehepaar noch schöner. Dabei sind dimmbare, warmweiße Leuchten ein absolutes Must-have, gerne auch mit Solarfunktion oder mit Akku zum flexiblen Platzieren. Den Hotels sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, um den Gästen der Honeymoon-Suite den Aufenthalt so stimmungsvoll wie möglich zu gestalten.

