Lichtstimmung für die Outdoorlounge – Lampenwelt.de präsentiert Lichtideen für Freisitz, Gartenwege & Co.

Welche Leuchten auf Terrasse und Balkon für Stimmung sorgen und wie Wege, Sträucher und Pool beleuchtet werden können, präsentiert Lampenwelt.de:

Schlitz, 4. April 2023 – Cocooning funktioniert nicht nur in den Wohnräumen. Auch den eigenen Garten kann man sich für die Sommermonate so schön herrichten, dass er dem Flair in Biergarten, Schwimmbad und Park Konkurrenz macht. Welche Leuchten auf Terrasse, Balkon und Freisitz für besondere Stimmung sorgen und wie auch Wege, Sträucher und der angrenzende Pool farbenfroh und warm beleuchtet werden können, präsentiert Lampenwelt.de:

Warmes Lounge-Flair mit Stehleuchten

Im Sommer verlagern wir die Leseecke aus dem Wohnzimmer einfach auf Balkon oder Terrasse. Nicht fehlen darf da die markante Stehleuchte, die schon im ausgeschalteten Zustand bei Tage für gemütliches Flair sorgt. Bei Einbruch der Dämmerung bringt der warme Lichtschein der Stehleuchten Stimmung ins Outdoorwohnzimmer – erhältlich mit Kabel zum einfachen Einstöpseln in die Außensteckdose, mit Akku zum Aufladen oder auch zum eigenständigen Sonnetanken mit energiesparender Solarfunktion.

Leuchtende Tischdeko für Balkon & Terrasse

Wer es sich am Feierabend und den Wochenenden im eigenen Garten gemütlich macht, wird auch seine Mahlzeiten nach draußen verlegen und Freunde zu vergnügten Barbecues unter freiem Himmel einladen. Da darf die passende Tischbeleuchtung nicht fehlen. Praktisch sind frei platzierbare Akku-Leuchten, die zuvor an der Steckdose aufgeladen werden, oder Solarleuchten, die die Energie der Sonne in schönstes Lichtflair umwandeln. Für Partystimmung sorgen bunte Farben, ausgefallene Formen und auch die Multicolor-Funktion für bunte Lichtfarben ganz nach Lust und Laune.

Lounge-Flair mit Pendelleuchten

Ein überdachtes Séparée im heimischen Sommergarten bringt den Raum für eine Pendelleuchte automatisch mit. Wie im gemütlichen Wohnzimmer bringen Pendelleuchten Lichtflair von oben für Esstisch, Loungebereich und Leseecke. Ganz nach persönlicher Vorliebe sind zu verkabelnde Modelle ebenso erhältlich wie Akkuleuchten oder Solar-Pendelleuchten. Letztere kommen ganz ohne Strom aus und schonen die Umwelt bei vollem Lichtgenuss.

Dekoleuchten rund um die Freilufthochburg

Wer es sich im Sommer in der eigenen Outdoorlounge gemütlich macht, hat neben Steh-, Tisch- und Pendelleuchten auch Dekoleuchten für noch mehr Ambiente auf seine Checkliste. Vom bunten Lichtschläuchen und Lichterketten, die Bäume und Sträucher faszinierend inszenieren, über Erdspieß-Dekoleuchten bis zu bunt leuchtenden Steinen ist die Auswahl groß. Ebenso ein Must-have: handliche Akkuleuchten, die den Aufenthalt im Freien begleiten und je nach Situation auch einmal eben an Sonnenschirm oder Baum aufgehängt werden können.

Lichtambiente für die Wege zum Freisitz

Nicht nur Balkon und Terrasse sind zur warmen Jahreszeit prädestiniert für warme Stimmungsbeleuchtung. Auch die Wege, die vom Freisitz zum Haus und durch den ganzen Garten führen, erstrahlen in warmweißem Licht in einladendem Flair. Zur Trittsicherheit tragen Leuchten, die Wege und Beete säumen, obendrein bei. Maximale Flexibilität bieten frei versetzbare Solarleuchten mit Erdspieß.

Lichtflair rund ums kühle Nass

Ob Gartenteich, eigener Pool oder das Haus am Meer: Wer den Sommerabend am Wasser verbringt, macht es sich mit warm scheinenden Lichtern noch viel gemütlicher. Dabei kommen fest verbaute Wegleuchten, die besonders wasserfest und für den Einsatz in Küstennähe geeignet sind, ebenso in Frage wie Solar- und Akkuleuchten zum freien Platzieren auf dem Steg oder am Beckenrand. Für den Pool sind schwimmfähige Leuchten, die auf der Wasseroberfläche treiben und dank Multicolor-Funktion ihre Farbe wechseln können, der Hingucker schlechthin.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lampenwelt.de

Frau Tina Ducke

Seelbüde 13

36110 Schlitz

Deutschland

fon ..: 0661-296 962-1168

web ..: https://www.lampenwelt.de/

email : tina.ducke@lampenwelt.de

Shops im deutschsprachigen Raum:

www.lampenwelt.de

www.lampenwelt.at

www.lampenwelt.ch

Über Lampenwelt:

Lampenwelt hat sich in 20 Jahren zum größten und erfolgreichsten Online-Pure-Player für Licht und Beleuchtung in Europa entwickelt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in 18 Ländern über unterschiedliche Domains, darunter international z. B. über lights.co.uk in Großbritannien oder luminaire.fr in Frankreich. Lampenwelt steht für herausragenden Kundenservice, bietet ein Sortiment aus über 400 Marken und mehr als 50.000 Produkten und überzeugt durch hervorragende Delivery Experience. Geschäftskunden unterstützt Lampenwelt zudem durch professionelle Services im Bereich der Lichtplanung. Das Unternehmen ist Teil der LUQOM GROUP, Europas führendem Online-Spezialisten für Leuchten und Smart-Home-Produkte mit mehr als 60 E-Commerce Shops in 27 Ländern.

