Die Webseite KennzeichenMax ist ein Onlineshop für Kennzeichen mit vielen zusätzlichen Informationen zum Thema. Geschäftsführer Beniamin Witkiewicz hat eine klare Vision vor Augen.

Beim nächsten Kennzeichenwechsel brauchen Autobesitzer nicht mehr den Schildermacher selbst aufsuchen, sondern können sich die Nummernschilder nach Hause liefern lassen. Möglich macht dies der Onlineshop KennzeichenMax, hinter dem das Bremer Start-up KFZ Digital steckt. Geschäftsführer Beniamin Witkiewicz hat mit der Webseite KennzeichenMax.de 2022 den Startschuss für das eigene Unternehmen gesetzt. Auf faire und günstige Preise, offene Kommunikation und einen guten Service legt Beniamin Witkiewicz nach eigener Auskunft viel Wert. Alle Kennzeichen sind für den Straßenverkehr zertifiziert und tragen das DIN-Prüfsigel; dadurch werden sie von jeder deutschen Zulassungsstelle anerkannt.

Übersichtlichkeit auf der Webseite

KennzeichenMax kommt mit wenig Schnickschnack aus. Die Webseite ist schlicht und übersichtlich gestaltet, sodass der Kunde nicht durch andere Angebote abgelenkt wird. Mit ein paar gezielten Klicks kommt der Einkäufer zum Ziel. Informationen wie die Telefonnummer der Hotline oder ab welchem Einkaufswert der Versand kostenlos ist, stehen gut leserlich im Kopfbereich (Header). „Übersichtlichkeit schafft Vertrauen, wir möchten offen mit dem Kunden kommunizieren“, erklärt der Geschäftsführer.

Wissenswertes zum Thema Kennzeichen steht in gut leserlich aufbereiteten Texten unter der jeweiligen Nummernschild-Kategorie. Auch interessant ist die Kennzeichenliste, in der alle Ortskürzel Deutschlands aufgelistet sind. Beniamin Witkiewicz schmunzelt: „Schon als Kind habe ich das Spiel gespielt, wo das Auto herkommt, deswegen darf diese Liste auf keinen Fall fehlen!“

Die Vision von KennzeichenMax

Beniamin Witkiewicz hat eine klare Vision vor Augen: „Ich möchte jeden Autobesitzer darüber informieren, dass es zertifizierte Nummernschilder auch online zu kaufen gibt – und das um einiges günstiger als beim Schildermacher vor Ort.“ Er hält die Angebote der Schildermacher für überteuert und setzt auf faire Preise. Außerdem geht eine Bestellung im Internet um einiges schneller. Bereits am selben Werktag gehen die online bestellten Schilder bei KennzeichenMax in den Versand. Sobald der Kunde die Kennzeichen zu Hause hat, kann er diese bei der Zulassungsstelle abstempeln lassen. „Die Frage, ob online bestellte Schilder denn zugelassen sind, kommt immer wieder.“ sagt Witkiewicz. Hierauf kann er nur mit einem klaren ‚Ja‘ antworten. Er hält Aufklärung in diesem Bereich für sehr wichtig, denn viele Kunden schrecken vor einem Onlinekauf zurück, da sie denken, die Schilder entsprechen nicht den Voraussetzungen. „Jede Firma, die amtliche Kennzeichen prägt und als solche verkauft, muss zertifiziert sein“, klärt Beniamin Witkiewicz auf.

KennzeichenMax.de ist mittlerweile einer der führenden Online-Shops für Kennzeichen in Deutschland. Das Unternehmen fokussiert sich auf Kfz-Kennzeichen und Kfz-Zubehör, wie z.B. Autokennzeichen, Motorradkennzeichen und weitere Kennzeichen-Typen, so wie Kennzeichenhalter und weiteres. KennzeichenMax legt großen Wert auf Kundensupport und schnellen Versand, was durch die Vielzahl an positiven Kundenbewertungen bestätigt wird.

