Sofanella: Der Sofa-Spezialist für Kinosofas

Wer ein Sofa für das Heimkino sucht wird bei Sofanella fündig. Der Sofa-Spezialist bietet eine beachtliche Auswahl an Kinosofas an.LENOLA ist dabei nur eines von vielen in bewährter Sofanella Qualität

Heimkinosofas bei Sofanella

„Unsere Kinosofas zeichnen sich durch ihre innovative Formsprache aus, die an klassische Kinosessel erinnert. Mittelkonsolen trennen die Sitze voneinander und sorgen so für einen visuell ansprechenden Twist. Für einen romantischen Abend zu zweit gibt es unsere Heimkinosofas natürlich auch mit den obligatorischen Paarsitzen, den sogenannten Loveseats, wie man sie aus dem Kino kennt“, erklärt Sandra Sollinger, Geschäftsführerin von Sofanella.

Die Produktpalette reicht dabei vom 2- oder 3- bis hin zum großflächigen 4-Sitzer und auch die gemütliche Relaxfunktion gehört zum Programm. In die Mittelkonsolen der Funktionssofas lassen sich zudem Getränkehalter inklusive Kühl- oder Wärmefunktion, USB-Anschlüsse, kabellose Ladestationen für das Handy oder Tablet, LED-Leuchten oder Staufächer integrieren.

Lenola: Das Kinosofa für zu Hause

Licht aus, Beine hoch, Film ab: Das Heimkinosofa LENOLA macht es möglich. Denn mit den Sitzeinheiten, die mit der bewährten Relaxfunktion ausgestattet sind, lassen sich Kopf- und Fußteil im Handumdrehen elektrisch in die gewünschte Position bringen. So geht Kino-Feeling in den eigenen vier Wänden.

Für weitere Annehmlichkeiten sorgen die breiten Armlehnen und die Mittelkonsole. Sie teilt die großzügigen Sitzflächen formal auf und verfügt über praktische Getränkehalter, verstecktem Stauraum sowie einem USB-Anschluss. Damit ist das Kinosofa nicht nur optisch, sondern auch funktional ein echtes Highlight in jedem Heimkino oder Wohnzimmer.

Sofanella steht für Design und Qualität

Durch den minimalistischen Look ist die Couch ein flexibler Begleiter, der mit nahezu jedem Wohn- und Einrichtungsstil kombinierbar ist. Denn die klare Formsprache, der glatte Bezug und die mondän gesetzten Ziernähte sind es, die die schlichte Eleganz des Hometheater Sofas Lenola gekonnt inszenieren.

Die Sofanella Qualität macht sich jedoch auch in puncto Komfort und Service bemerkbar: Die Daunenfederabdeckung, die sich zwischen der Polsterung und dem Bezug befindet, sorgt für ein bequemes Sitz- und Liegegefühl, das seinesgleichen sucht. Außerdem ist das Kinosofa in verschiedenen Größen, Farben und Materialien erhältlich, denn durch die jahrelange Erfahrung weiß Sofanella, dass auch das Design eine wichtige Rolle beim Kauf eines Sofas spielt.

Weitere Informationen erhalten Sie unter sofanella.de

