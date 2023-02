Lampenwelt.de präsentiert umweltbewusste Lichtideen für mehr Wohlfühlflair

Lampenwelt.de stellt nachhaltige Lichtideen vor.

Schlitz, 21. Februar 2023 – Nachhaltigkeit hat viele Facetten. Wer bei Inneneinrichtung und Lichtgestaltung auf umweltschonende Produkte aus einer sozialverträglichen Wertschöpfungskette setzt, hat viele Punkte auf der Checkliste abzuhaken. Ins Gewicht fallen neben der Herstellung aus nachhaltig abgebauten, upgecycelten oder schnell nachwachsenden Materialien auch die Verpackung aus Recyclingkartonagen und kurze Transportwege. Ein Produktionsstandort im Inland sorgt nicht nur für faire Arbeitsplätze in der eigenen Region, sondern eröffnet auch die Möglichkeit zur Reparatur, sodass weniger Altgeräte entsorgt werden müssen. Was die Beleuchtung angeht, steht die moderne LED-Technik im Fokus, mit deren neusten Lampengenerationen noch mehr Stromkosten eingespart und damit die Umwelt geschont werden kann – Lampenwelt.de präsentiert:

Nachhaltige Lichtideen aus Bambus

Lichtideen aus Bambus passen perfekt ins natürliche Interieur, das auf Erdfarben setzt und dank filigraner Korboptik in Handarbeit angenehme Licht- und Schattenspiele schafft. In Sachen Nachhaltigkeit zeichnen sich die robusten Bambushalme dadurch aus, dass sie täglich sichtbar einige Zentimeter nachwachsen, ordentlich CO2 speichern und vergleichsweise wenig Waser benötigen.

Holz als abwechslungsreiches Naturmaterial

Durch die vielen verschiedenen Baumarten aus FSC-zertifizierten Beständen eröffnet sich den Designern mit Holz ein variantenreiches Material. Von dunklem Nussbaum bis zu hellem Eichenholz ist die Auswahl groß. Das gilt ebenso für die Verarbeitung: Von satt präsentierten Flächen und ganzen Stücken über dünnes, lichtdurchflutetes Furnierholz bis zu Lamellen, die eine faszinierende Symbiose mit dem nostalgisch anmutenden Filamentleuchtmittel eingehen. Durch die Maserungen des nachhaltigen Werkstoffes entsteht mit jeder Leuchte ein echtes Unikat.

Auch Kunststoff kann nachhaltige Kriterien erfüllen

Auch wenn Kunststoff beim ersten Gedanken nicht mit Nachhaltigkeit Hand in Hand geht, gibt es dennoch Varianten, die der Umwelt zuträglich sind: Wenn Kunststoff zum recyclebar ist oder die Designs gar mit recyceltem Kunststoff einen zweiten Lebenszyklus starten. Auch Leuchten, die aus dem 3D-Drucker kommen und letzten Endes wie ein Kunststoff-Finish anmuten, sind überaus nachhaltig, wenn ihre Herstellung auf Biomaterialien beruht und mit Zero Waste auskommt. Ähnlich wie ein Glasdiffusor gibt auch Kunststoff das Licht sanft und indirekt in den Raum ab.

Naturmaterial Papier

Mit Papierleuchten holen wir uns echtes Wohlfühlflair in die vier Wände. Die sorgsam in Handarbeit gefalteten und verklebten Designs muten von warmweißem Licht durchflutet absolut heimelig an und lassen einladende Lichtinseln entstehen. In Kombination mit Holz oder Metall wirken Papierschirme ebenso harmonisch wie schlicht für sich. In Sachen Farbgestaltung ist von hellem Reispapier bis zu dunklem Recyclingkarton alles zu haben – natürliche Anmutung garantiert.

Unikate aus Schiefer und Buntschiefer

Unikate, die eine Geschichte erzählen können – solche Schirme holt man sich mit Lichtideen aus Schiefer bzw. Buntschiefer definitiv ins Haus. Die Entstehung der Materialien, die sich über Millionen von Jahren abspielt, basiert auf Mineralisierung, Oxidation von Eisen oder auch der Einwirkung von Vulkanen. Das wunderschön anzusehende Resultat: Steine mit unterschiedlichsten Mustern und Farbfacetten, die, hauchdünn im Lampenschirm präsentiert, wärmstes Lichtflair in unsere vier Wände bringen. Tipp: Die beschreibbare Schiefertafel ersetzt den Notizblock und spendet angenehm indirektes Licht.

Nachhaltige Lichtideen aus Textil

Mit unterschiedlichsten Textilien toben sich die Leuchtendesigner aktuell mit Vorliebe aus und schaffen so eine große Bandbreite an wohnlichen Leuchten, die für Wohlfühlflair sorgen: vom upgecycelten Segeltuch, das bereits die Weltmeere bereist hat, über den wiederverwendeten Kaffeesack mit bunten Aufdrucken zu exotischen Kaffeesorten bis zu warm anmutendem Wollfilz. Wer Gemütlichkeit mit nachhaltigen Materialien schaffen möchten, ist mit Textil sehr gut beraten.

LED-Technik: Die neue Generation der Energieeffizienzklasse A

Zu einer nachhaltigen Ausstattung mit Lampen und Leuchten gehört auch die Beachtung der Energieeffizienzklasse. Besonders zu empfehlen: Leuchtmittel der neuen Energieeffizienzklasse A. Diese überzeugt mit einer noch besseren Lichtausbeute als bisher und schont somit nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt. Dabei ist die Auswahl an Formen, Transparenz und Lichtfarbe wie gewohnt umfassend, so dass jeder leicht die perfekte Lampe für seinen persönlichen Zweck findet, um auf LED umzurüsten oder LED noch effizienter zu nutzen.

Möglichkeit zur Reparatur

Eine Leuchte, die über viele Jahrzehnte treu Licht spendet, sich zeitlos jeder Stilneuausrichtung anpasst und teilweise ganz im Sinne des Slow-Living-Gedankens auch innerhalb von Generationen weitergegeben wird, ist überaus nachhaltig. Während umweltbewusste Leuchtenhersteller ohnehin auf Langlebigkeit achten, bieten sie überdies Reparaturservices an, so dass liebgewonnene Leuchten nicht beim ersten Makel ausrangiert werden müssen. So wird der Müllentstehung nachhaltig vorgebeugt.

Umweltfreundliche Verpackung & Versand

Nicht nur aus nachhaltigen Materialien hergestellt, sondern auch in nachhaltigen Materialien versendet – das ist der Anspruch an Lichtideen, die den Planeten schonen. Recyclebare Verpackungen, Karton aus Altpapier, der Verzicht von Plastik als Füllmaterial und ein möglichst geringes Versandvolumen – erreicht durch eine Montage zuhause – leisten einen großen Beitrag zu mehr Umweltbewusstsein. Und auch kurze Transportwege sowie ein klimaneutraler Versand stehen auf der Nachhaltigkeitscheckliste ganz oben und komplettieren den ressourcenschonenden Ansatz bei der Lichtgestaltung.

