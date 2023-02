Mit einer starken Resilienz Krisen meistern: kbj-coaching aus Aichtal-Neuenhaus

Eine starke Resilienz hilft, die alltäglichen Herausforderungen zu bestehen. kbj-coaching aus Aichtal-Neuenhaus bietet professionelles Coachings und Workshops, um die eigenen Ressourcen zu stärken.

Ob individuelles Coaching oder Workshops für Unternehmen: kbj-coaching aus Aichtal-Neuenhaus hilft, die Resilienz zu stärken. Kerstin Brenner-Jirikovsky ist ausgebildeter Resilienz-Coach und möchte ihre Mitmenschen stark machen für die Herausforderungen, die das alltägliche Leben mit sich bringt. Resilienz bezeichnet die Fähigkeit eines Menschen, sich trotz widriger Umstände, trotz Niederlagen,

Kümmernisse und Krankheiten immer wieder zu fangen und neu aufzurichten. Sie ist das Immunsystem der Seele, welches uns beim Umgang mit Stress, Belastungen und Krisen unterstützt. Resiliente Menschen können mit Druck und Belastungen so umgehen, dass sie nach den Phasen der Anspannung wieder in ihre ursprüngliche Form zurückfinden oder sogar gestärkt daraus hervorgehen. Kerstin Brenner-Jirikovsky bietet für Privatpersonen Coachings an, in denen die psychische Widerstandskraft nachhaltig gestärkt werden kann. Empathisch und professionell geht sie auf die individuelle Lebenssituation ihres Gegenübers ein. In angenehmer, vertraulicher Atmosphäre bietet sie ihre Unterstützung an und zeigt mithilfe von Übungen und neuen Methoden zur Stressbewältigung, wie das Leben positiv gestaltet werden kann. In einem 30-minütigen kostenlosen Erstgespräch klärt Kerstin Brenner-Jirikovsky Ausgangssituation und Ziele. Das Gespräch kann telefonisch, online oder auf Wunsch auch persönlich stattfinden. Unternehmen bietet sie Workshops an, in denen Führungskräfte und Mitarbeitende lernen, Überlastung und Stress gestärkt zu begegnen. Motivation und Zufriedenheit können auf diese Weise gefördert werden und sich positiv auf die Unternehmensprozesse auswirken. Die Workshops, in denen eine gesunde Balance und Widerstandskraft wiederhergestellt werden, können in den Unternehmen stattfinden und in unterschiedliche Seminarbausteine gegliedert werden. Auch Vertiefungs-Workshops und intensive Einzelcoachings der Mitarbeitenden sind möglich. Ein individuelles Angebot kann direkt per Email angefordert werden. Mit der empathischen Unterstützung von Kerstin Brenner-Jirikovsky ist der Weg geebnet in einen gestärkten privaten und beruflichen Alltag.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

kbj-coaching

Frau Kerstin Brenner-Jirikovsky

Schönbuchstraße 25/1

72631 Aichtal

Deutschland

fon ..: 0151/18509875

web ..: http://www.kbj-coaching.de

email : resilienz@kbj-coaching.de

Kerstin Brenner-Jirikovsky bietet mit kbj-coaching professionelles Resilienz-Coaching für Privatpersonen und Unternehmen an. Kerstin Brenner-Jirikovsky hilft anderen, ihre Resilienz, also die psychische Widerstandskraft, für den Lebensalltag zu stärken.

Pressekontakt:

INTRAG Internet Regional AG

Frau Kathrin Wilbert

Sophienblatt 82 – 86

23114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Warum schwer, wenn es auch einfach geht? Wir übernehmen Ihre Computer Entsorgung in Lübeck