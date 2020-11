Corona-Krisen-Coaching – Ein unterstützender Begleiter für Gesunde, Kranke und Genesende

Silke Liniewski hilft den Lesern von „Corona-Krisen-Coaching“ sich mit den Tiefen der Krise auseinander zu setzen und dadurch stärker zu werden.

Corona hat im Jahr 2020 viele Menschen in aller Welt in eine Krise geschubst. Für so gut wie alle Menschen hat sich die Welt, die sie kannten, verändert. In Deutschland sind bislang glücklicherweise wenig Menschen krank geworden, aber viele Menschen haben ihren Job verloren, sind in Kurzarbeit oder fürchten die Arbeitslosigkeit. Andere müssen daheim im Home Office arbeiten und „nebenbei“ die eigenen Kinder unterrichten. Viele Menschen fühlen sich in ihrer Freiheit erheblich eingeschränkt. Dieses neue Buch richtet sich an alle, die diese besondere Zeit nutzen wollen, um sich mit den Tiefen der Krise auseinanderzusetzen, sich weiterzuentwickeln und dieser Krise wenigstens etwas Positives abzugewinnen. Das Buch hilft den Lesern dabei, sich den Themen zu nähern, die ihnen jetzt geballt um die Ohren fliegen und bei denen sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen.

Die Leser erfahren in „Corona-Krisen-Coaching“ von Silke Liniewski, wie sie selbst gestärkt aus einer Krise wie dieser gehen können. Die Autorin, die selbst an Corona erkrankt war und einige ihrer Erfahrungen teilt, ist Coach und Journalistin. Sie führt die Leser in ihrem Buch mit Aufgaben des modernen Coachings durch diese besondere Zeit und zeigt, dass jeder Mensch das Potential hat, auch in dieser Krise stärker und glücklicher zu werden.

„Corona-Krisen-Coaching“ von Silke Liniewski ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-13365-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Elfi – Autobiografie in Brief-Form