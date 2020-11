Distributor 3P schließt Distributionsvertrag mit Sandberg

3P wird neuer Distributor von Sandberg, um die innovativen und mehrfach ausgezeichneten IT Zubehör-Produkte in der DACH Region weiter zu etablieren.

Sondershausen/Birkerod, 12. November 2020, 3P – Price Performance Products GmbH hat mit Sandberg A/S aus Dänemark ein Distributionsabkommen geschlossen. 3P wird ab sofort das Sortiment der Marke Sandberg eTailern und Retailern in der DACH Region anbieten.

Das familiengeführte Unternehmen blickt auf eine erfolgreiche Unternehmensgeschichte seit 1985 zurück. Sandberg A/S ist ein gut aufgestellter Hersteller mit zweistelligen jährlichen Wachstumsraten.

Andreas Hartung, Geschäftsführer bei 3P, sieht im Sandberg Sortiment eine sinnvolle Erweiterung des Portfolios: „Wir kennen Sandberg seit vielen Jahren. Die Kombination aus Innovation, Design und Qualität bei ihren Produkten hat uns schon immer gefallen. Wir freuen uns, Sandberg endlich als unseren Zubehör-Lieferanten ins Portfolio aufzunehmen“.

Erling Petersen, Sales Director bei Sandberg, meint: „Gerade in der Corona COVID19 Zeit gibt es einen großen Bedarf an Home Office Technik wie Headset, Webcam, Mouse oder Tastatur. Neben diesen Standardprodukten bieten wir weitere Produktwelten im Bereich Outdoor oder Gaming an. Mit 3P haben wir einen erfahrenen Partner, der diese Sortimente breiter im Markt platzieren kann“.

Zum Start bietet 3P das Grundportfolio von Sandberg lagernd in Deutschland an. Seit Oktober sind die Produkte über autorisierte Fachhändler und Online verfügbar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

3P – Price Performance Products GmbH

Herr Markus Kiesel

Kurt-Lindner-Str. 8

99706 Sondershausen

Deutschland

fon ..: +49 3632 5420033

fax ..: +49 3632 5420035

web ..: http://www.3p.de

email : pr@3p.de

Der Sales-Added-Distributor 3P – Price Performance Products GmbH wurde aus dem Etailer OVT hervorgehend 2006 gegründet. Aktivitätsschwerpunkte sind seitdem die Distribution und der konzeptionelle Vertrieb von elektronischen Konsumgeräten, die im Fachhandel, Etail und Großvertriebsformen platziert werden. Zusätzlich bietet 3P komplette Fulfillment Dienstleistungen (Abwicklung, Schnittstellen, Etailer-Anbindungen etc.) für in- und ausländische Lieferanten an. Aufgrund der starken Expansion über die Jahre entwickelte sich 3P zum Exklusivdistributor verschiedener Hersteller im deutschsprachigen Raum. In diesem Rahmen wurde das Marken- und Produktprogramm entsprechend weiterentwickelt und der Fokus auf innovative Multimedia-Technik, mobiles Zubehör und technische Lifestyle Produkte gelegt. Als Ergebnis werden Fachhändlern und Endkunden kontinuierlich aktuelle und attraktive Hersteller und Marken sowie ganze Produktkonzepte zur Verfügung gestellt. http://www.3p.de

