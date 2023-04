Mr. Lodge interpretiert mit seinem ,Bestseller Apartment‘ möbliertes Wohnen auf Zeit neu

Mr. Lodge, der führende Anbieter von möbliertem Wohnen auf Zeit in München und Umgebung, bietet ab sofort ein neues Möblierungskonzept an, das „Mr. Lodge Bestseller Apartment“.

München, 31. März 2023 Mr. Lodge, der führende Anbieter von möbliertem Wohnen auf Zeit in München und Umgebung, bietet ab sofort ein neues Möblierungskonzept an, das „Mr. Lodge Bestseller Apartment“.

Dieses Angebot reagiert auf das Bedürfnis nach schneller Verfügbarkeit von Wohnraum. Es basiert auf der jahrelangen Expertise des Unternehmens und ist ideal auf die Bedürfnisse von Vermieter:innen und Mieter:innen angepasst.

Das Konzept sieht vor, den Vermieter:innen ,alles aus einer Hand‘ in Form eines Basispakets anzubieten. Möblierung und Ausstattung für dieses Paket werden von Mr. Lodge bereits auf Vorrat gehalten, die Möblierung ist daher kurzfristig umsetzbar. Beginnend mit der Bestandsaufnahme vor Ort und der Grundrissplanung werden für Vermieter:innen somit Aufwand und Zeitverlust bis zur Vermietung erheblich reduziert. Gegen Aufpreis beinhaltet das Angebot auch eine Einbauküche. Die gesamte Möblierung und Ausstattung ist konkret auf die Wünsche und Ansprüche der Mieter:innen zugeschnitten. Dies stellt eine zusätzliche Sicherheit für die Vermieter:innen in der Mieteransprache dar und sorgt für eine schnelle Vermittlung.

Der Bedarf an möbliertem Wohnraum in München ist nach wie vor sehr hoch. Die wirtschaftliche Attraktivität Münchens zieht viele Führungskräfte, Fachkräfte, Expatriates oder auch Projektmitarbeiter an, die jedoch unter Umständen nicht dauerhaft in München bleiben. Für sie ist es wichtig, eine Wohnung zu beziehen, in der sie sich ab dem ersten Tag wohlfühlen können, um sich auf ihre Arbeit zu konzentrieren. Sie möchten keine Investitionen in die Einrichtung, den Umzug oder die Renovierung beim Auszug vornehmen. „Es ist uns wichtig, nicht nur einen Wohnraum zu schaffen, in dem sich die Mieter:innen sofort wohlfühlen können. Mit unserem Angebot möchten wir auch einen Beitrag zur Nachhaltigkeit liefern. Die Möblierung und Ausstattung können über viele Jahre genutzt werden. Bereits über die Hälfte unserer eingesetzten Produkte berücksichtigt einen oder mehrere nachhaltige Aspekte“, so Evelyne Lelowski, Leiterin der Interior Design Abteilung von Mr. Lodge.

Dieser hohen Nachfrage nach Wohnraum steht ein geringes Angebot gegenüber. Die Inflation und die Unsicherheit durch den Ukraine-Krieg sorgen für eine verhaltene Investitionsbereitschaft, was wiederum zu einer Reduzierung von dringend benötigten Neubauprojekten führt. „Mit unserem ,Mr. Lodge Bestseller Apartment‘ möchten wir den Schritt zum Erwerb einer Neubauwohnung erleichtern. Die möblierte Vermietung kommt vielen Käufer:innen entgegen. Zunächst können sie die Wohnung sicher und schnell vermieten, gleichzeitig bauen sie sich eine gute Altersvorsorge auf“, so Norbert Verbücheln, Geschäftsführer der Mr. Lodge GmbH.

Mit rund 3.000 vermittelten Wohnungen und Häusern pro Jahr und über 30 Jahren Erfahrung ist Mr. Lodge der führende Anbieter von möbliertem Wohnen auf Zeit in München und Umgebung. Über 90 Mitarbeiter kümmern sich in 16 Sprachen darum, dass Wohnungssuchende schnell und unkompliziert eine passende möblierte Wohnung finden. Darüber hinaus ist Mr. Lodge im Bereich Immobilienverkauf tätig und hilft Eigentümern, Objekte optimal am Markt zu platzieren. www.mrlodge.de

