Wüstenrot Energieberatung

Ihr Wegbereiter für eine nachhaltige Zukunft

Die Sanierung von Immobilien spielt eine entscheidende Rolle bei der Verwirklichung einer nachhaltigen Zukunft – denn der Gebäudesektor ist in Deutschland für etwa 35 Prozent des Endenergieverbrauchs verantwortlich. Die Ludwigsburger Wüstenrot Energieberatung GmbH (WEB), eine Tochter der Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH (WHS) mit mehr als 70 Jahren Bau-Erfahrung, ist mit ihrem umfassenden Know-how hierfür der ideale Partner.

Die WEB steht sowohl Wohneigentümergemeinschaften als auch Privatpersonen mit Beratung und Unterstützung in Sachen energetische Sanierung von Immobilien zur Seite. Dass hier ein enormer Handlungsbedarf besteht, ist unumstritten. Über 24 Millionen sanierungsbedürftige Immobilien in Deutschland machen Maßnahmen zur Reduzierung von CO2-Emissionen dringend erforderlich, um die Klimaschutzziele der Bundesregierung zu erreichen. In diesem Wachstumsfeld will die W&W-Gruppe mit Hilfe der WEB eine aktive Rolle spielen: „Unser Ziel ist es, die Energiewende voranzutreiben und eine Welt zu schaffen, die auch für kommende Generationen lebenswert ist“, sagt Marcus Ziemer, Geschäftsführer der WEB.

WEB ermöglicht Weg zur nachhaltigen Immobilie

Auf Wunsch der Kundinnen und Kunden analysiert die WEB den Ist-Zustand von Immobilien, berät über Sanierungsmöglichkeiten und bewertet die Wirtschaftlichkeit der Maßnahmenumsetzungen. Außerdem bietet sie Unterstützung etwa bei der Beantragung von Fördermitteln, der Beratung zum Heizungstausch von fossilen Brennstoffen hin zu nachhaltigen Alternativen und bei der Optimierung von Fördermitteln für eine effiziente Sanierung.

Investieren Sie in die Zukunft Ihrer Immobilie und unterstützen Sie aktiv den Klimaschutz. Gemeinsam mit der WHS-Tochter als starken, regionalen Partner können Sie dazu beitragen, eine nachhaltige Welt zu gestalten.

Erfahren Sie mehr über die Leistungen der WEB unter: www.wuestenrot-energieberatung.de

Weitere Informationen zu diesem Thema und zu Frankfurt Neubau, Grundstück verkaufen Köln und Wohnbau München finden Interessenten auf https://www.whs-wuestenrot.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH

Frau Anja-Carina Müller

Hohenzollernstraße 14

71638 Ludwigsburg

Deutschland

fon ..: 07141 16-757291

fax ..: /

web ..: https://www.whs-wuestenrot.de

email : info@whs-wuestenrot.de

Als überregional tätige Immobilienexpertin der Wüstenrot & Württembergische-Gruppe liegen die Kernkompetenzen der Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH (WHS) in den Bereichen Wohn- und Gewerbe-bau, Projektmanagement, Städtebauliche Beratungen, Immobilienmanagement, und technisches Portfoliomanagement. Seit 1949 hat die WHS bundesweit mehr als 24.775 Häuser und Wohnungen erstellt, rund 460 Sanierungsgebiete in mehr als 265 Städten und Gemeinden betreut und verwaltet derzeit rund 7.600 Wohn- und Gewerbeeinheiten. Die WHS ist mit rund 170 Mitarbeitern am Hauptsitz in Ludwigsburg sowie durch Geschäftsstellen in den Ballungsräumen Dresden, Frankfurt am Main, Hannover, Karlsruhe, Köln, und München aktiv.

Pressekontakt:

Wüstenrot & Württembergische AG

Herr Dr. Immo Dehnert

W&W-Platz 1

70806 Kornwertsheim

fon ..: 07141 / 16751470

web ..: https://www.ww-ag.com

email : kommunikation@ww-ag.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die junge Generation sucht ihren Zugang zum Gold MLFRAME REPLY integriert neuen Ansatz zur Modellierung von Wissensdatenbanken für Konversationsmodelle