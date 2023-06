WHS setzt auf ganzheitliches Portfoliomanagement

Wüstenrot Haus- und Städtebau: Alle Leistungen rund um Immobilien aus einer Hand

In der Immobilienwirtschaft sind zunehmend ganzheitliche Lösungen gefragt. Die Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH (WHS) hat in den vergangenen Jahren ihr Leistungsprofil geschärft und bietet innerhalb ihres ganzheitlichen Leistungsportfolios neben der Betreuung von Baumaßnahmen mit dreistelligen Millionenvolumen das Portfoliomanagement für Wohn- und Gewerbeimmobilien aus technischer, kaufmännischer und energetischer Sicht an. Der Marktwert des betreuten Portfolios liegt aktuell bei ca. 2,4 Milliarden Euro.

Die Geschäftsbereiche der WHS bauen schlüssig aufeinander auf und decken den gesamten Immobilienprozess ab – von der Baulandentwicklung und Erschließung über die Projektentwicklung und Realisierung von Gebäuden bis hin zu Stadtentwicklung und Immobilienmanagement für einzelne Gebäude oder ganze Quartiere. Das Ziel der WHS ist dabei immer, den Wert der anvertrauten Gebäude zu erhalten und, wo immer möglich, durch geeignete Maßnahmen zu steigern. Komplettiert wird das Portfolio mit den Geschäftsbereichen Gesundheitsimmobilien und technisches Portfoliomanagement. Diese ganzheitliche Kompetenz macht die WHS zum verlässlichen Partner bei jeder Immobilienentscheidung.

Über 70 Jahre Erfahrung

Auch beim Stichwort Erfahrung punkten die Ludwigsburger: Seit 1949 hat die Immobilienexpertin der Wüstenrot & Württembergische-Gruppe bundesweit mehr als 24.750 Häuser und Wohnungen erstellt, etwa 460 Sanierungsgebiete in mehr als 265 Städten und Gemeinden betreut und verwaltet derzeit circa 7.500 Wohn- und Gewerbeeinheiten. Für den reibungslosen Ablauf der Projekte sorgen rund 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Hauptsitz in Ludwigsburg sowie in Geschäftsstellen in den Ballungsräumen Dresden, Frankfurt am Main, Hannover, Karlsruhe, Köln, Bad Homburg v. d. Höhe und München.

Weitere Informationen zu diesem Thema und zu den Städtebauförderung Frankfurt, Neubauprojekte Köln, Wohnung kaufen Dresden finden Interessenten auf https://www.whs-wuestenrot.de/.

