Aktions Tage im Gourmet Markt in Wiesbaden

Der Gourmet Markt in Wiesbaden hat seit kurzem 2 neue Aktionstage.

An jedem Dienstag findet ein Riesling Tag statt. Hier wird ein trockener und lieblicher Riesling Wein von einem Winzer aus dem Rheingau angeboten. Zu einem günstigen Angebot kann man die Weine genießen und probieren. Selbstverständlich kann man auch das weitere Weinangebot genießen. Im Online-Shop www.gourmet-markt.de bekommt der Kunde einen Überblick über das große Sortiment von Feinkost und Delikatessen, sowie eine besondere Auswahl von Wein aus Europa. Der Gourmet Markt bietet ein großes Sortiment an Weinen aus dem Rheingau, Mallorca und Italien an. Im Ausschank befinden sich Weine aus dem Rheingau und Mallorca. Sie finden hervorragende Weiß- Rose und Rotweine im Sortiment. Man kann sich im Geschäft oder auch im Bistro von dem Team beraten lassen. Jeden Donnerstag findet ein weiterer Aktionstag statt. Hier werden Weiß-, Rose und Rotwein aus Mallorca angeboten zu einem ebenfalls sehr guten Angebot. Bei schönem Sommerwetter kann man dabei auch die Terrasse genießen. Lassen Sie sich ein wenig in mediterranes Flair entführen.

Der Gourmet Markt bietet mediterrane Waren aus Griechenland, Italien, Spanien sowie Frankreich. So werden hervorragende Olivenöle aus Griechenland unter anderem auch eines der besten Olivenöle der Welt sowie feine Delikatessen von der griechischen Insel Kreta angeboten. Olivenpaste, eingelegte Tomaten, feinste Konfitüren und Ouzo finden Sie neu im Gourmet Markt in Wiesbaden. Auf der Webseite www.gourmet-markt.de/collections/feinkost kann der Kunde Online einkaufen. Die Produktauswahl ist sehr groß und erlesen. Champagner, Prosecco und Sekt sowie Grappa, Zitronenlikör und Gin fehlen in dem Sortiment vom Gourmet Markt nicht. Pasta aus Italien, dazu feinste Saucen, Oliven, Öle, Balsamicos, süße Delikatessen wie Pralinen oder Tartufi aus Italien, Schokoladen aus Spanien, Gewürze, Salze, Gebäck und Knabbereien, Düfte und Seife sowie Accessoires wie Salz- und Pfeffermühlen, handbemalte Keramik und vieles mehr. Das Sortiment ist durchdacht und die köstlichen Produkte werden auch im Bistro teilweise angeboten.

Eine Frischtheke mit feinstem Iberico Schinken, hochwertigen Serrano Schinken und San Daniele aus Italien, Mailänder Salami, feine Käsesorten aus Mallorca und Italien und ganz neu auf Bestellung frische Sommertrüffel. Im Bistro kann man sich davon überzeugen und die leckeren Produkte mit einem Glas Wein oder Prosecco sowie spanischen Bier verzehren. Eine leckere Auswahl an Speisen sowie erlesenen Getränken stehen den Gästen aus Wiesbaden hier im Gourmet Markt zur Verfügung. In der Neugasse auf der schönen Terrasse oder im Bistro mit mediterranem Flair. Kommen und genießen. Einkaufen und Speisen, Entdecken Sie Feinkost und Delikatessen für Lebensfreude.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Gourmet Mark FPM GmbH

Herr Michael Heber

Neugasse 21

65183 Wiesbaden

Deutschland

fon ..: 0611 94912430

web ..: http://www.gourmet-markt.de

email : info@gourmet-markt.de

In unserem Gourmet Markt erhalten Sie viele Delikatessen und Feinkost aus Deutschland, Italien, Frankreich, Österreich, Spanien und von der Insel Mallorca. Selbstverständlich bietet Ihnen unser Gourmet Markt auch Spezialitäten aus aller Welt. Wir arbeiten mit ausgesuchten Weingütern zusammen, die auf Nachhaltigkeit bedacht sind, um Ihnen hervorragende Weine anbieten zu können. Die sehr guten und vollen Rotweine aus Mallorca, Spanien und Italien sind sehr zu empfehlen. Zu einem Fisch in Salzkruste oder Meeresfrüchten empfehlen wir einen guten Weißwein aus dem Rheingau oder auch Österreich sowie auch gerne mal einen Rose Wein. Als Aperitif oder zur Begrüßung Ihrer Gäste bestellen Sie auch gerne eine Auswahl an Cava, Prosecco und Sekt sowie erlesene Champagner. Alles liefern wir Ihnen direkt von unserem zentralen Standort in Wiesbaden. Holen Sie sich Ihren Urlaub nach Hause und bestellen online köstliche Spezialitäten. Bequem online kaufen und zu Hause genießen.

