Neueröffnung Gourmet Markt in Wiesbaden in der Neugasse 21

Der Gourmet Markt, bereits bekannt durch seinen Online-Shop, hat nun auch ein Ladengeschäft im Herzen von Wiesbaden in der Neugasse 21 eröffnet.

Somit kann man nun auch im Geschäft Feinkost und Delikatessen aus Mallorca, Spanien, Italien und Deutschland einkaufen. Die Webseite www.gourmet-markt.de Hier können Sie die Produkte sehen und sich beraten lassen und man kann sich auch Präsentkörbe zusammenstellen. Es gibt eine große Auswahl an vielen Produkten wie Oliven, Olivenöle, Balsamicos, Snacks, Süßwaren, Konfitüren, Brotaufstrichen, Saucen, Pasta, Honig, Salze, Gewürze, Senf, Accessoires und Keramik aus Mallorca sowie Weinen aus Mallorca, Italien und natürlich dem Rheingau. Sekt und Prosecco fehlt in diesem Sortiment natürlich nicht.

In der integrierten Gastronomie kann man leckere Speisen im spanischen Stil verkosten wie z.B. Pa am Oli – ein geröstetes Landbrot mit Knoblauch, Tomate und Olivenöl und mit Käse oder Serrano Schinken und sogar Iberico Schinken, ein spanisches Baguette – Bocadillo mit Olivenöl, frischen Tomaten mit Schinken oder Käse sowie Käseplatte, Schinkenplatte oder auch einer gemischten Platte und einem spanischen Salat mit frischen Tomaten, Paprika, Zwiebeln und Gurke „Trampo“ und einigen mehr. Man kann auch einfach ein paar leckere Oliven, Aioli und Brot mit einem Glas Wein kombinieren. Es gibt einen sehr leckeren Café oder Cappuccino sowie verschiedene Tee Sorten und Kaltgetränke. Diverse Weine und Sekt findet man auf der Karte. Diverse Weine und Sekt bietet Online www.gourmet-markt.de/collections/wein-1. Eine große und vielfältige Auswahl an Weinen aus Mallorca und dem schönen Rheingau. Einkaufen und Verkosten eine tolle Kombination und einem Einkaufserlebnis im mediterranen Stil.

Auch ideal, man kann den Café auch to go mitnehmen und auch die Speisen. Wer keine Zeit oder zu Hause die leckeren Speisen probieren und genießen möchte, lässt sich einfach die Speisen einpacken. Eine gute Alternative auch für die umliegenden Büros und Praxen sowie Geschäften. Man kann auch online die Ware bestellen und vor Ort abholen oder im Geschäft bestellen und man liefert es zu Ihnen nach Hause. Das ist eine gute Idee auch für Kunden, die nicht aus Wiesbaden sind, man kann es auch im Geschäft bestellen und dann an seinen Wohnort liefern lassen. Eine sehr gute Flexibilität für viele Kunden. Genießen Sie über das Ferienhausportal www.mallorca-fincavermietung.com einen exklusiven Urlaub auf der Insel Mallorca. Man sollte also auf jeden Fall in diesem Geschäft vorbeischauen.

