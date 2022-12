Erfolgreiches Firmenjubiläum dank ausgefallener Ideen

Ein halbes Jahrhundert Bestehen wurde auf dem Firmenjubiläum von Wolfgramm zelebriert. Reich an Ideen wurde die Firmenfeier umrahmt von Künstlern mit Zauberei, Origami Kunst und Sandmalerei Show.

Das Beste war – die Idee Künstler für Jubiläumsfeier zu buchen

Waldshut-Tiengen. Bereit seit 50 Jahren hat sich die Firma Wolfgramm im Bereich der Verzollungen einen Namen gemacht und dies sollte zum heutigen Firmenjubiläum ordentlich gefeiert werden. Die Lagerhalle war wirklich nicht wiederzuerkennen mit all der festlichen Dekoration in Gold und Weiß, großen Ballon-Leuchten an der Decke und den Küchenständen mit Leckereien aus aller Welt. Das Unternehmen hatte allerdings noch weitere Ideen im Gepäck.

Für gute Laune auf Firmenfeier sorgte Künstler mit tollen Ideen

Familie, langjährige Kunden und natürlich die Mitarbeiter staunten nicht schlecht, als Sie zum Sektempfang des Betriebsjubiläums nicht nur vom Chef persönlich begrüßt wurden, sondern auch gleich die ersten Showeinlagen aufwarteten. Eine Zauberin, stilecht gekleidet mit schwarzem Kleid und Zylinder im Haar, verblüffte das Publikum mit diversen Tricks. Eine ganz in lila gekleidete Dame mit einem überdimensionalen Kleid faltete Origami Kunstwerke vor den Augen der Besucher, auch dies eine tolle Idee für das Firmenjubiläum. Der Clou hier: das Kleid selbst war auch aus Papier und diente gleichsam als Arbeitsfläche für die Faltungen. Die japanischen Papiere steckten rundherum im Kleid, die Unterhaltungskünstlerin zog flink immer ein passendes Blatt heraus und knickte es in die gewünschte Form. Das Outfit und weitere Infos zu diesem Walking Act bekommt man unter https://www.blubshow.de/kuenstler-fuer-firmenfeier-firmenevent So erfüllte Entertainerin Sabrina den Umstehenden fast jeden Wunsch, setzte alle Ideen des Publikums um und verteilte die kleinen Kunststücke als Give-Away.

Das Unterhaltung Programm begann schon beim Einlass der Gäste

Im Saal wurde der Einlass von einem musikalischen Duo dezent und wunderschön untermalt und im Anschluss daran wendete sich die Unternehmensleitung in einer emotionalen Rede an die Geladenen. Denn die Übergabe der Firmenleitung an die beiden Töchter wurde nun, beim Jubiläum der Firma, öffentlich bekanntgegeben und das machte den Herrn Papa sichtlich stolz. Im Anschluss daran startete der gemütliche Teil dieses Betriebsfestes und das Buffet wurde eröffnet. An den verschiedenen Stationen konnten sich die Gäste live bekochen lassen und zwischen asiatischen, mediterranen und französischen Köstlichkeiten wählen. Zwischendurch gab es reges Treiben an der Fotobox, die das Publikum animieren sollte lustige Fotos auszudrucken und gleich in das bereitgestellte Gästebuch mit Widmung zu geben – eine sehr schöne Idee als Erinnerung an das 50jährige Firmenjubiläum.

Der Höhepunkt der Jubiläumsfeier der Firma war Sandmalerei Show

Nachdem man sich an den verschiedenen Essensständen kulinarisch hat verwöhnen lassen, sollte ein weiterer Programmpunkt für Unterhaltung auf dem Firmenevent sorgen. Eine große Leinwand und ein Beamer wurden platziert und eine Art Kasten auf Tischfüßen stand auf der Bühne und wurde von unten beleuchtet. Mit einem schwungvollen Musikstück tänzelte Sabrina, die Origami Dame vom Empfang, diesmal in einem eng anliegenden Sommerkleid auf die Bühne. Gleich hatte Sie das Augenmerk auf sich gerichtet und moderierte Ihren Showact höchstselbst an. Das Sie nicht nur Papier in die richtige Form legen kann, sondern noch eine weitere originelle Idee für die Mitarbeiter und Geschäftspartner bereithielt, würde Sie gleich eindrucksvoll unter Beweis stellen. Denn die Künstlerin präsentierte zum festlichen Anlass dieses Firmenjubiläums Ihre Sandmalerei Show. In dieser Darbietung ließ Sie Sand auf die beleuchtete Platte fallen, mal ganz präzise mit den Fingerspitzen, mal wie einen Sandsturm aus vollen Händen. Immer wieder entstanden dadurch Bilder die ineinander zu fließen schienen und Handlungen erzählten. Mittels eines Beamers projizierte die Sandmalerei Künstlerin Ihre Show zum Jubiläum der Firma auf die große Leinwand neben sich und so hatte man im Saal immer einen perfekten Blick auf das Showprogramm. Unter https://www.blubshow.de/showacts-events/kuenstler-firmenjubilaeum bekommen Interessierte mehr Informationen über diese außergewöhnliche Kunstform und weiter Ideen für ein Firmenjubiläum.

Erfolgreiche Firmen Veranstaltung dank kreativer Künstler

Belegschaft und Kunden waren sichtlich begeistert von diesem Showact und dem Reichtum an Ideen. Aber Sabrina hatte sich noch ein ganz besonderes Highlight überlegt für diese Firmenfeier. Zum Schluss gestaltete die Künstlerin ein emotionales Bild für die Familie Wolfgramm, welche nun den Generationenwechsel im Rahmen des großen Betriebsjubiläums voranbrachte. Sichtlich berührt bedankten sich die Familie und die Geladenen im Saal für diese Idee mit langanhaltendem Applaus. Ein wirklich schöner Abschluss für dieses große Firmenjubiläum, welches mit dem gemütlichen Beisammensitzen und angenehmer Musikuntermalung ausklingen sollte.

