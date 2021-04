Finca Urlaub auf Mallorca und Gourmet Spezialitäten genießen

Ein Finca Urlaub ist ideal für die Familie oder mit Freunden. Hier kann man herrlich entspannen gerade in diesen Zeiten.

Auf einer Finca ist man Abseits vom Massentourismus nur mit seiner Familie oder seinen Freunden und kann einen sicheren Urlaub genießen. Die Webseite www.mallorca-fincavermietung.com bietet traumhafte Ferienhäuser und Fincas, sowie Villen für einen entspannten Urlaub auf der Insel im Mittelmeer. Wer möchte kann hier entspannt kochen oder grillen und so unter sich den Urlaub genießen. Fincas findet man auf der ganzen Insel in jeder Region. So kann sich jeder Urlauber entscheiden, ob er lieber in der Nähe der Küste, im Landesinneren oder im Gebirge seinen wohlverdienten Urlaub verbringen möchte. Eine Finca gibt es für 2 bis 32 Personen. So kann man einen romantischen Urlaub zu zweit buchen oder auch für eine große Familie, mit Freunden oder für Firmen Gruppen. Die Auswahl ist groß und vielfältig.

Auf der Insel Mallorca kann man die Gourmet Produkte der Insel wie Olivenöl, Oliven das Flor de Sal oder auch andere Gewürze sowie die vollmundigen Rotweine der Insel genießen. Leckere Feinkost und Delikatessen findet der Gourmet Feinschmecker auf dem Internet Portal www.gourmet-markt.de in einer großen Auswahl. Diese feinen Delikatessen kann man sich bequem für zu Hause nach Deutschland senden lassen, um ein bisschen Mallorca in seinen eigenem zu Hause genießen zu können oder für seinen Finca Urlaub direkt zur Finca bringen lassen. Gourmet Spezialitäten für den Urlaub oder für zu Hause einfach online bestellen.

Mallorca ist einfach eine wunderschöne Insel im Mittelmeer und nahezu von allen Flughäfen Europas in ca. 2 Stunden zu erreichen. Es gibt herrliche Ausflugsmöglichkeiten, traumhafte Strände und Buchten, kristallklares Meer und viele sportliche Aktivitäten wie tauchen, schwimmen, reiten, Tennis, Golf spielen und vieles mehr. Auch wandern und walken sowie joggen ist auf Mallorca einfach super. Das Gebirge lädt zu leichten bis anspruchsvollen Wandertouren ein und an den Strandpromenaden oder den Finca Wegen lässt es sich herrlich joggen und walken. Sehr schöne Luxus Domizile auf der Insel bietet die Ferienhaus Agentur www.mallorca-fincavermietung.com/luxus-fincas/ in einer großen Auswahl. Natürlich kommen auch die Freunde des Radsports hier nicht zu kurz. Man kann in vielen Orten Fahrräder ausleihen und so die Insel entdecken. Mallorca ist vielfältig und keineswegs nur eine Party Insel. Die Insel bietet viel Natur und vieles mehr. Einfach mal die Insel erkunden und die schönen Orte und Dörfer kennen lernen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Casas 1963 SLU

Herr Stefan Suttner

Avenida Alejandro Rossello 23, 7A

07002 Palma de Mallorca

Spanien

fon ..: 0034 971 800 249

web ..: http://www.mallorca-fincavermietung.com

email : info@mallorca-fincavermietung.com

Pressekontakt:

Casas 1963 SLU

Herr Stefan Suttner

Avenida Alejandro Rossello 23, 7A

07002 Palma de Mallorca

fon ..: 0034 971 800 249

web ..: http://www.mallorca-fincavermietung.com

email : info@mallorca-fincavermietung.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Sichere Festplatten HDD und Datenträger Vernichtung in Düsseldorf