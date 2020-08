Finca oder Villa Urlaub auf Mallorca und Feinkost Delikatessen genießen

Ab sofort gibt es einen neuen Gourmet Markt mit leckeren Spezialitäten aus Spanien und Mallorca. Diese Produkte kann man in der gebuchten Finca oder Villa genießen oder einfach zu Hause.

Spanische Lebensmittel und Delikatessen findet der Genießer auf der Webseite www.gourmet-markt.de online bestellbar im Shop über 200 Produkte. Hier sucht man sich einfach die Produkte online aus und sie werden direkt nach Hause gesendet oder zu der gebuchten Ferienimmobilie auf Mallorca geliefert. Von leckeren Konfitüren über Weine und Öle sowie Flor de Sal und vielem mehr. Auch besondere Trüffel Chips aus Ibiza zu einer guten Flasche Rotwein oder ein besonderer Weißwein zu einem Fisch vom Grill. Dies alles können die Gäste in den Ferienunterkünften genießen.

Abseits vom Massentourismus kann man seinen Urlaub auf einer Finca herrlich verbringen, in der Natur und auf dem Land. Hier können die Gäste Ihren Urlaub mit Freunden oder mit der Familie einfach genießen und man kann herrlich die Seele baumeln lassen am Pool oder auf der Terrasse oder einfach im Garten. Die Fincas liegen ländlich mit keinem direkten Nachbarn und man kann herrlich das typische Mallorca entdecken und erkunden. Die Homepage www.mallorca-fincavermietung.com bietet über 1000 traumhafte Urlaubs Domizile für den individual Urlaub auf der Insel. Einfach mal zu Fuß entlang der schönen Wege laufen und die wunderschöne Natur von Mallorca betrachten. Hier kann man wunderschöne Felder sehen oder die Tierwelt wie die Schafe, teilweise Pferde oder Esel und was man sonst so auf dem Land entdeckt. Nach seinem Ausflug dann im Garten auf der Terrasse einen guten Wein vom Gourmet Markt probieren und dazu ein leckeres Brot mit einem Brotaufstrich wie Pa amb oli naschen. Einfach herrlich und typisch.

Man kann jetzt schon seinen Urlaub auf einer Finca oder in einem Ferienhaus planen und dabei die leckeren Produkte vom Gourmet Markt testen und probieren. So kann man sich herrlich auf den Urlaub einstimmen. Eine Finca oder ein Ferienhaus sowie auch die Villen sind nur einmal buchbar. Es ist sinnvoll rechtzeitig die passende Ferienimmobilie für seinen nächsten Urlaub auf Mallorca zu mieten. Die schönsten Unterkünfte sowie eine Finca oder eine Villa findet der Gast auf dem Internetportal www.mallorca-fincavermietung.com/mallorca-fincas/ auf der Insel im Mittelmeer. Für jeden Geschmack und Geldbeutel findet man die passende Ferienunterkunft. Eine Finca auf dem Land oder eine Villa am Meer sowie ein Ferienhaus in einem Wohngebiet mit der Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants. Für nahezu jeden Geschmack findet man eine entsprechende Unterkunft. Ein kleines Häuschen für zwei oder eine große Finca mit Freunden oder der ganzen Familie, alles ist auf Mallorca zu finden.

Ein Urlaub auf dem Land auf der wunderschönen Insel Mallorca und die Ruhe und Natur von Mallorca abseits vom Massentourismus genießen. Hier ist man mit der Familie oder seinen Freunden unter sich und kann einfach die Seele baumeln lassen und am Pool ein leckeres Gläschen Wein mit einem Pa amb oli vom Gourmet Markt genießen. Am Abend die leckeren selbst zubereiteten Speisen auf der Terrasse mit der Familie speisen und mit leckeren Gewürzen und Saucen aus dem Gourmet Markt verfeinern. Herrlich in der Natur die Finca auf dem Land entdecken und den Urlaub in vollen Zügen erleben. Auf Mallorca gibt es viel zu erkunden und entdecken, auch die vielen leckeren Produkte aus Mallorca und auf Mallorca probieren ist eine Reise wert.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Casas 1963 SLU

Herr Stefan Suttner

Avenida Alejandro Rossello 23, 7A

07002 Palma de Mallorca

Spanien

fon ..: 0034 971 800 249

web ..: http://www.mallorca-fincavermietung.com

email : info@mallorca-fincavermietung.com

Pressekontakt:

Casas 1963 SLU

Herr Stefan Suttner

Avenida Alejandro Rossello 23, 7A

07002 Palma de Mallorca

fon ..: 0034 971 800 249

web ..: http://www.mallorca-fincavermietung.com

email : info@mallorca-fincavermietung.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Ein außergewöhnlicher 3D-Aufsteller