Feinste Gourmet Delikatessen online bestellen

Feinkost und Delikatessen aus aller Welt einfach online bestellen.

Ob Oliven

oder Olivenöle aus Spanien, passend dazu Balsamicos in vielen feinen

Geschmackrichtungen, Weine aus Mallorca, handgefertigte Schokoladen aus

Spanien, feinste Marmeladen aus Deutschland, Pralinen aus einer edlen

Manufaktur aus Deutschland, sowie eine tolle Auswahl an Saucen und Pasta

aus Italien und vieles mehr kann man bequem online für zu Hause bestellen.

Wein und Delikatessen für den Feinschmecker bietet der Online Versand

www.gourmet-markt.de in einer großen Auswahl. Auch als Geschenkidee sind

Delikatessen und Feinkost immer eine schöne Variante. Die Delikatessen

werden in vielen Ländern und kleinen Betrieben wie Manufakturen in der Regel

handgefertigt bzw. wird auf Nachhaltigkeit geachtet.

Man möchte sich ein wenig Urlaubsflair nach Hause holen? Gar kein Problem!

Einfach online bestellen und sich die gewünschten Artikel aussuchen und zu

Hause genießen. Delikatessen wie Pasta, Saucen, Konfitüre, Honig, edlen

Süßwaren und feine Knabbereien aus vielen Länder wie Deutschland, Spanien

oder Italien. Für einen Urlaub auf Mallorca bietet die Agentur www.mallorca-

fincavermietung.com eine große Auswahl von Fincas und Ferienhäuser auf der

Insel Mallorca. Dazu ein Glas Wein aus dem Rheingau in Hessen oder aus

Mallorca sowie Italien. Feinkost aus aller Welt im Online Shop aussuchen und

dann mit Freunden probieren. Für die Gewürze wie Salze aus Mallorca und

Ibiza und Pfeffer und andere Variationen aus Deutschland. Dazu passend die

Mühlen für Pfeffer und Salz und sogar Chili-Schneider alles online erhältlich.

Bekannte Marken wie Leysieffer, Macia Batle, Flor de Sal, Peugeot oder Sal de

Ibiza gehören ebenfalls zu den Produkten im Online Shop. Sehr interessant

auch der besondere Manuka Honig. Ein einzigartiger Honig mit nachgewiesener

Heilwirkung. Diesen kann man ebenfalls online direkt bestellen. Besondere und

hochwertige Artikel direkt für zu Hause. Besondere Feinkost und Delikatessen,

sowie Wein findet der Gourmet auf der Webseite markt.de/collection/feinkost“>www.gourmet-

markt.de/collection/feinkost im Online Shop. Auch mal einen Gutschein für

einen besonderen Anlass bestellen. So kann sich der beschenkte seine

gewünschten Produkte selbst aussuchen und dann zu Haus verkosten.

Natürlich darf in einem Shop für Feinkost und Delikatessen auch der beliebte

Prosecco nicht fehlen. Auch Schaumweine sind werden gerne online für zu

Hause bestellt. Feinkost und Deliktessen für Lebensfreude.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Gourmet Mark FPM GmbH

Herr Michael Heber

Schlangenbader Str. 40

65344 Eltville am Rhein

Deutschland

fon ..: 06129 4999990

web ..: http://www.gourmet-markt.de

email : info@gourmet-markt.de

In unserem Gourmet Markt erhalten Sie viele Delikatessen und Feinkost aus Deutschland, Italien, Frankreich, Österreich, Spanien und von der Insel Mallorca. Selbstverständlich bietet Ihnen unser Gourmet Markt auch Spezialitäten aus aller Welt. Wir arbeiten mit ausgesuchten Weingütern zusammen, die auf Nachhaltigkeit bedacht sind, um Ihnen hervorragende Weine anbieten zu können. Die sehr guten und vollen Rotweine aus Mallorca, Spanien und Italien sind sehr zu empfehlen. Zu einem Fisch in Salzkruste oder Meeresfrüchten empfehlen wir einen guten Weißwein aus dem Rheingau oder auch Österreich sowie auch gerne mal einen Rose Wein. Als Aperitif oder zur Begrüßung Ihrer Gäste bestellen Sie auch gerne eine Auswahl an Cava, Prosecco und Sekt sowie erlesene Champagner. Alles liefern wir Ihnen direkt von unserem zentralen Standort in Wiesbaden. Holen Sie sich Ihren Urlaub nach Hause und bestellen online köstliche Spezialitäten. Bequem online kaufen und zu Hause genießen.

