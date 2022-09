Die Herausforderungen des Führens in der VUCA-Welt

Die Kunst des Führens in einer sich ständig verändernden Umgebung

In einer VUCA-Welt (volatil, unsicher, komplex und ambivalent) zu führen ist eine große Herausforderung. Viele Unternehmen versuchen sich an der digitalen Transformation, um den Wandel der Zeiten erfolgreich zu meistern. Dabei wird oft vergessen, dass die Führungskräfte selbst in einem ständigen Wandel sind und neue Führungsmethoden entwickeln müssen, um ihre Mitarbeiter zu motivieren und zu begeistern. In diesem Artikel stelle ich dir 3 Führungsmethoden vor, mit denen du in einer VUCA-Welt erfolgreich führen kannst.

1. VUCA – was ist das?

VUCA ist ein Akronym für Volatility (Volatilität), Uncertainty (Unsicherheit), Complexity (Komplexität) und Ambiguity (Mehrdeutigkeit). Diese vier englischen Wörter beschreiben die heutige Geschäftswelt sehr treffend. Die VUCA-Welt ist geprägt von hoher Dynamik, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit – Trends, die sich in den letzten Jahren massiv verstärkt haben. Wie können Führungskräfte in einer solchen Umgebung erfolgreich sein? Die Stakeholder-Anforderungen an Führungskräfte sind vielfältig und werden immer komplexer. Neben dem Erreichen finanzieller Ziele sind es vor allem die Themen Nachhaltigkeit, Digitale Transformation und Leadership, die auf der Agenda stehen.

2. Führungsstil anpassen

In der VUCA-Welt ist es wichtig, dass Führungskräfte ihren Führungsstil an die neuen Umstände anpassen. Dies bedeutet, dass sie offener und flexibler sein müssen, um auf sich ändernde Situationen reagieren zu können. Sie müssen auch lernen, komplexe Probleme zu lösen, indem sie verschiedene Perspektiven einbeziehen. Dies erfordert ein hohes Maß an sozialer Kompetenz, da Führungskräfte in der Lage sein müssen, mit Menschen aus allen Bereichen des Unternehmens zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten.

3. Kommunikation verbessern

Die Kommunikation sollte klar und präzise sein und alle Beteiligten sollten auf demselben Stand sein. Ziel der Kommunikation ist es, dass alle Beteiligten wissen, was zu tun ist und was nicht. Durch eine gute Kommunikation können Missverständnisse vermieden und Konflikte gelöst werden.

4. Zusammenarbeit stärken

Zusammenarbeit in einer VUCA-Welt bedeutet, dass Unternehmen enger zusammenarbeiten müssen. Sie müssen ihre Abteilungen stärker vernetzen und ihre Mitarbeiter besser aufeinander abstimmen. Denn in einer sich ständig verändernden Welt können Unternehmen nur dann erfolgreich sein, wenn sie flexibel sind und ihre Mitarbeiter gut zusammenarbeiten. Doch wie können Unternehmen die Zusammenarbeit in einer VUCA-Welt verbessern?

Eine Möglichkeit ist es, die Kommunikation zu verbessern. Denn in einer VUCA-Welt ist es wichtig, dass alle Beteiligten stets auf dem gleichen Stand sind. Deshalb sollten Unternehmen ihren Mitarbeitern regelmäßig Feedback geben und offen über Veränderungen informieren. Eine weitere Möglichkeit ist es, die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen zu verbessern. Denn in einer VUCA-Welt ist es wichtig, dass alle Abteilungen eng miteinander vernetzt sind. Deshalb sollten Unternehmen ihren Abteilungsleitern regelmäßig Feedback geben und offen über Veränderungen informieren. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Zusammenarbeit in einer VUCA-Welt vor allem eines bedeutet: Flexibilität. Unternehmen müssen flexibel sein und ihre Mitarbeiter gut aufeinander abstimmen, um in einer sich ständig verändernden Welt erfolgreich zu sein.

5. Resilienz fördern

In einer VUCA-Welt ist die Resilienz einer der Schlüsselfaktoren, um erfolgreich zu sein. Unter Resilienz versteht man die Fähigkeit, auf Herausforderungen und Veränderungen angemessen zu reagieren und sich an neue Situationen schnell anzupassen. Eine resiliente Organisation ist in der Lage, auf Krisen und Veränderungen schnell und flexibel zu reagieren. Sie verfügt über ein gutes Krisenmanagement-System, das auf unvorhergesehene Ereignisse schnell reagieren kann. Die Mitarbeiter einer resilienten Organisation sind gut ausgebildet und motiviert, so dass sie im Falle einer Krise adäquat reagieren können.

Ein wesentlicher Faktor für die Resilienz einer Organisation ist ihre Führung. Gute Führungskräfte stellen sicher, dass die Organisation auf Veränderungen vorbereitet ist und die richtigen Maßnahmen ergreift, um Krisen zu bewältigen. Sie setzen die richtigen Prioritäten und fördern eine offene Kommunikation, so dass alle Mitarbeiter wissen, was zu tun ist. Gute Führungskräfte identifizieren Risiken frühzeitig und treffen die notwendigen Vorkehrungen, um ihre Organisation vor Schaden zu bewahren. Sie fördern eine positive Einstellung gegenüber Veränderungen und unterstützen ihre Mitarbeiter dabei, Herausforderungen zu meistern.

Eine resiliente Organisation ist in der Lage, Krisen zu bewältigen und erfolgreich in einer VUCA-Welt zu bestehen. Führungskräfte spielen dabei eine entscheidende Rolle. Sie müssen die Organisation auf Veränderungen vorbereiten und die richtigen Maßnahmen ergreifen, um Krisen zu bewältigen.

?Seminar Führen in der VUCA-Welt

?Programm

Bleibe up to date und erfolgreich mit VUCA

Was bedeutet VUCA für das Unternehmen?

Mehr Flexibilität im Tagesgeschäft – Einsatz von agilen Techniken

Flow schaffen und ein Pull-System etablieren

Schaffe eine neue Meeting-Kultur mit diesen Techniken:

Productivity Hacks: Arbeitet dein Team an relevanten Themen?

Ein neues Format für mehr Effizienz: Tactical Meetings

Planning für große Projekte einsetzen

Remote Leadership: Führen im Home Office

Wie verändert New Work die Mitarbeiter- und Teamstruktur?

Vertrauen führt! Verantwortung und Kompetenzen übertragen

Kommunikation: Mit Daily Scrum zum neuen Team-Meeting

Deep Dive Technik:

Die monderste Technik für dein Zeitmanagement

Ungestörtes Arbeiten an den wichtigsten Projekten

Agile Kompetenzen für Führungskräfte

Was bedeutet Agilität für die Zusammenarbeit im Unternehmen?

Erfolgreiche Teams benötigen die richtigen Techniken:

Golden Circle: Think different

Mitarbeiter motivieren mit All-hands Meetings

Team Canvas: Ausrichten auf ein gemeinsames Ziel

Denkräume für Innovationen schaffen: Moonshot Thinking

Keeper-Test: So baust Du ein Spitzenteam auf

Weitere Seminare zum Thema „New Work+ Change Management“

