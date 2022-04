Was ist VUCA?

VUCA steht für Volatility (Volatilität), Uncertainty (Ungewissheit), Complexity (Komplexität) und Ambiguity (Ambiguität).

Was ist VUCA?

VUCA steht für Volatility (Volatilität), Uncertainty (Ungewissheit), Complexity (Komplexität) und Ambiguity (Ambiguität). Es beschreibt einen ständigen, unvorhersehbaren Wandel, dass in bestimmten Bereichen der Geschäftswelt heute die Norm ist. VUCA verlangt von dir, dass du dich von traditionellen, überholten Management- und Führungsansätzen und von deinem Arbeitsalltag befreist.

Wie gehest du also mit jeder dieser Herausforderungen um?

Die Strategie um VUCA zu überleben ergibt sich aus VUCA selbst:

Volatility: Vision (Vision)

Uncertainty: Understanding (Verstehen)

Complexity: Clarity (Klarheit)

Ambiguity: Agility (Agilität)

Dieses Seminar könnte dich auch interessieren:

New Work: Führen in VUCA Zeiten

Wie führst du dein Team erfolgreich in der VUCA-Welt? Durch zunehmende Agilität und New Work kommen neue Herausforderungen auf Führungskräfte zu. Mit dem Seminar New Work: Führen in VUCA Zeiten erhältst du Umsetzungstipps und Strategien um Veränderungsprozesse erfolgreich zu managen. Das Seminar behandelt folgende Schwerpunkte:

Change Management in der VUCA-World

Führen im Home Office

Agile Kompetenzen für Führungskräfte

Seminar New Work: Führen in VUCA Zeiten mit der Produkt-Nr. E 19 online buchen; bequem und einfach mit dem Seminarformular online.

Tipp: S+P Online Schulungen bringen dein Office direkt in unseren Seminarraum. S+P Online Schulungen sind interaktiv und spannend. Wähle dein passendes Online Schulungsprogramm aus! Bequem und einfach mit dem online Seminarformular.

New Work: Führen in VUCA Zeiten

Zielgruppe zum Seminar New Work: Führen in VUCA Zeiten

Team-, Gruppen- und Projektleiter, stellvertretende Führungskräfte, Leiter von Stabstellen.

Key Account Manager, Produktmanager und Assistenten von Vorstand und Geschäftsführung.

Verantwortliche, die Teams, Kollegen und Mitarbeiter führen.

Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar New Work: Führen in VUCA Zeiten die S+P Tool Box:

S+P Führungs-Cockpit: Der VUCA-Leitfaden

S+P Check: Management 4.0 – Agile Organisation richtig umsetzen

S+P Leitfaden: New Work nachhaltig etablieren

S+P-Test „Prüfe deine Feedback-Fähigkeit auf Agilität“

S+P Test Digitaler Wandel: Wie professionell managst du Veränderungen?

Seminarprogramm – Seminar New Work: Führen in VUCA Zeiten

Change Management in der VUCA-World

Was bedeutet VUCA für das Unternehmen?

Mehr Flexibilität im Tagesgeschäft – Einsatz von agilen Techniken

Der Mix macht´s: Kombination agiler Techniken

Change Management: Innovationen mit Schnellbooten starten

Flow schaffen und ein Pull-System etablieren

Die Teilnehmer erhalten die S+P Tool Box:

+ S+P Führungs-Cockpit: Der VUCA-Leitfaden

+ S+P Check: Management 4.0 – Agile Organisation richtig umsetzen

Führen im Home Office

Wie verändert New Work die Mitarbeiter- und Teamstruktur?

Vertrauen führt! Verantwortung und Kompetenzen übertragen

Kommunikation: Mit Daily Scrum zum neuen Team-Meeting

Potentiale in multikulturellen Teams fördern und heben

Teams in Veränderungsprozessen richtig führen

Agile Ziele definieren, umsetzen und die Mitarbeiter für die Ziele gewinnen

Feedback – Eine besondere Herausforderung in der agilen Führung

Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar New Work: Führen in VUCA Zeiten die S+P Tool Box:

+ S+P Leitfaden: New Work nachhaltig etablieren

+ S+P-Test: Prüfe deine Feedback-Fähigkeit auf Agilität

+ S+P Test: Agile Teamentwicklung

Agile Kompetenzen für Führungskräfte

Was bedeutet Agilität für die Zusammenarbeit und Prozesse im Unternehmen?

Führungsaufgabe Agilität – so kommunizierst du den digitalen Wandel im Unternehmen

„Spielregeln“ und Kommunikationswege im Team klar definieren

Mit Zielen führen und Ziele agil formulieren

Teammitglieder „mit ins Boot holen“ – Agilität zur gemeinsamen Sache machen

Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar Führen in VUCA Zeiten die S+P Tool Box:

+ S+P Test Digitaler Wandel: Wie professionell managst du Veränderungen?

+ S+P Leitfaden: Instrumente für den agilen Sprint

Die Teilnehmer haben zusätzlich zum Seminar Führung und Seminar New Work: Führen in VUCA Zeiten auch folgendes Seminar Führung besucht:

Seminar Teams führen ohne Chef zu sein

Lehrgang Zertifizierter Projektleiter (S+P)

E-Learning Agiles Führen: Auf was kommt es an?

Das Seminar New Work: Führen in VUCA Zeiten mit der Produkt-Nr. E19 online buchen: bequem und einfach mit dem Seminarformular online.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

S&P Unternehmerforum GmbH

Herr Achim Achim

Feringastr. 12 A

85774 Unterföhring

Deutschland

fon ..: +49 89 452 429 70 – 100

web ..: https://sp-unternehmerforum.de/

email : service@sp-unternehmerforum.de

S+P Seminare + Seminaranbieter + 200 Seminarthemen + 2.500 Seminar-Termine + Seminare + Online Schulungen + E-Learnings

S&P Unternehmerforum GmbH ist ein innovativer Seminar-Anbieter für Nicht-Finanzunternehmen und Finanzunternehmen.

Die S+P Idee: Mit S+P Seminaren Lösungen ohne Umwege umsetzen und Chancen sichern. Unsere Mission: Mit der S+P Tool Box das Beste für Ihr Unternehmen schaffen.

Mit Seminare + Online Schulungen + Inhouse Schulungen + Business Coachings + E-Learnings ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern besonders wirkungsvolle Seminare. Mit der S+P Tool Box kann direkt ein gemeinsamer Umsetzungs-Fahrplan für die Praxis entwickelt werden.

ProvenExpert: S+P Seminare werden von den Teilnehmern mit 4,65 von 5 Sterne bewertet.

Pressekontakt:

S&P Unternehmerforum GmbH

Herr Achim Schulz

Feringastr. 12A

85774 Unterföhring bei München

fon ..: +49 89 452 429 70 – 100

web ..: https://sp-unternehmerforum.de/

email : service@sp-unternehmerforum.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Welcher Kupfer-Junior fliegt als nächstes? Tennant Minerals ist Favorit der Perth-Community!