Exklusiver Mallorca Finca Urlaub mit Pool

Ein exklusiver Urlaub in einem der vielen Unterkünfte auf Mallorca wie eine Finca oder ein Ferienhaus mit einem Pool ist ein entspannter und erholsamer Urlaub für die Familie oder auch mit Freunden.

Inzwischen ist dieser Urlaub sehr beliebt und viele Familien buchen gerne eine private Ferienunterkunft mit der ganzen Familie oder mit Ihren Freunden. Das Ferienhaus Portal www.mallorca-fincavermietung.com bietet eine Auswahl von über 1000 Fincas und Ferienhäuser auf der Insel Mallorca im Mittelmeer. So können z.B. 2 Familien ideal eine Finca für 8 Personen mieten und haben einen eigenen Garten und meistens auch einen eigenen Pool. So kann entspannt den Tag genießen, einfach am Pool chillen oder ein Essen zubereiten, wann man möchte und ist nicht an Hotelzeiten gebunden. Einfach den Tag genießen, wie man möchte, ohne Kleiderordnung und fehlenden Liegen am Pool oder zu vielen Menschen. Man ist unter sich kann in Ruhe die Finca genießen. Ähnlich ist es bei einem Ferienhaus. Die Ferienhäuser liegen in Regel etwas zentraler und haben oftmals in der Nähe Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants. So kann man den Mietwagen auch mal stehen lassen. Es gibt viele unterschiedliche Ferienunterkünfte auf der Insel Mallorca.

In nahezu allen Regionen der Insel gibt es Fincas und Ferienhäuser. Auch in fast allen Größen können Sie Ihre Ferienimmobilie finden. Ob für 2, 4 oder mehr Personen. Bis zu 32 Personen gibt es Fincas auf der Insel. Die großen Fincas sind allerdings sehr selten und es gibt nur wenige auf der Insel. Die meisten Ferienunterkünfte sind von 2 bis 12 Personen. Die Ausstattung ist ebenfalls sehr unterschiedlich. Auch Luxus Fincas und Villen findet der Urlauber auf der Webseite www.mallorca-fincavermietung.com/luxus-fincas/ in allen Regionen auf der Insel. Von traditionell bis modern ist alles zu finden. Jedes Haus hat seinen Charme. Das typische mit rustikalem Charme oder auch das moderne im Landhausstil sowie minimalistisch im Bauhausstil. Für nahezu jeden Geschmack findet man die passende Urlaubsunterkunft. Preislich gibt es natürlich auch sehr große Unterschiede. Je nach Lage, Ausstattung und Größe entscheidet sich der Preis der Finca oder dem Ferienhaus.

Beliebte Regionen für eine Urlaubsfinca mit Pool sind der Südosten mit den Orten Santanyi, Cala D´or oder Porto Colom sowie Campos und natürlich der Norden mit Alcudia, Can Picafort und Pollensa. In diesem Regionen befinden sich beliebte Orte und Strände. Die Inselmitte ist oft bei Kunden beliebt, die gerne die gesamte Insel erkunden möchten und wählen Sie die Mitte für einen idealen Ausgangspunkt. Die Insel bietet einfach viel. Tolle Sandstrände, traumhafte Badebuchten, romantische kleine Dörfer, Städte mit Sehenswürdigkeiten und sehr guten Einkaufsmöglichkeiten sowie eine schöne Inselhauptstadt, Palma. Sie bietet kleine Einkaufsgassen mit vielen Geschäften die typische Inselartikel anbieten wie Taschen, Schmuck und natürlich Delikatessen. Feinste Delikatessen und Wein bietet der Online Versand www.gourmet-markt.de in einer großen Auswahl. Auch namhafte Designer haben hier ihre Geschäfte und laden zum Luxusshopping ein. Nette Cafés und tolle Restaurants findet man in ganz Palma. Palma ist immer wieder eine tolle Abwechslung und bietet neben den Sehenswürdigkeiten auch vieles andere. Die Insel ist einfach ideal für jeden Urlauber. Hier findet man immer etwas Besonderes.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Casas 1963 SLU

Herr Stefan Suttner

Avenida Alejandro Rossello 23, 7A

07002 Palma de Mallorca

Spanien

fon ..: 0034 971 800 249

web ..: http://www.mallorca-fincavermietung.com

email : info@mallorca-fincavermietung.com

