Mallorca Finca Urlaub auf der schönsten Insel

Finca Urlaub liegt voll im Trend der heutigen Zeit. Abseits vom Massentourismus in der Natur mit der Familie oder mit Freunden einen ruhigen und erholsamen Urlaub verbringen.

Kontaktlose Anreise und nur mit seinen Freunden oder der Familie in der Unterkunft den Urlaub genießen. Dies ist in diesen Zeiten für viele ein Grund, eine Finca oder ein Ferienhaus auf der Insel Mallorca zu mieten. Die Webseite www.mallorca-fincavermietung.com bietet dem Urlauber eine tolle Auswahl von traumhaften Urlaubs Domizilen. Hier kann man entscheiden, wie ich den Urlaub verbringen möchte. Allein auf einer Finca oder mit Freunden ein Ferienhaus oder auch mit einer größeren Gruppe eine Finca, alles ist möglich und man kann wählen zwischen 2 bis 32 Personen in einer Ferien Immobilie. Die Urlaubs Domizile sind in allen Regionen der Insel buchbar. Von der modernen Villa am Meer bis zur rustikalen Finca in der Natur ist alles zu finden und für jeden Geschmack ist etwas dabei. Ob modern, rustikal, landestypisch oder minimalistisch alles ist auf der schönen Insel Mallorca zu finden.

Im Süden der Insel findet man die vielen schönen kleinen Buchten, die sogenannten Calas, hier geht es etwas ruhiger zu und in den vielen kleinen Dörfern und Fischerhäfen findet man noch typische Restaurants mit tollen frischen Speisen wie Fischgerichte oder auch eine Tapas Platte sowie viele leckere Spezialitäten aus Mallorca. Genießen Sie zu Hause, Feinkost und Delikatessen aus Spanien, sowie Oliven, Olivenöl und Wein im www.gourmet-markt.de Online im Shop Versand. Die zahlreichen Fincas und Ferienhäuser findet man direkt an der Küste und auf dem Land. Die Orte Santanyi und Porto Colom oder der Küstenort Cala D´Or mit seinem mondänen Yachthafen sind besonders beliebt. Entlang der Küste findet man die vielen Küstenorte wie Porto Cristo mit Hafen und den bekannten Drachenhöhlen „Cuevas del Drach“, Cala Millor, Cala Ratjada bis hinauf in den Norden mit Alcudia und Pollensa sowie dem Küstenort Puerto de Pollensa. Überall findet man die passenden Ferienunterkünfte. In dem Internetportal www.mallorca-fincavermietung.com/mallorca-fincas/ findet der Ferien Gast über 1000 Ferienhäuser und Fincas. Im Tramuntana Gebirge entlang der Steilküste genießt man herrliche Ausblicke auf das Meer und es gibt viele Wanderrouten von einfach bis schwer. Auch geführte Touren werden geboten. Die beliebten Orte Soller und Valdemossa sind auf jeden Fall einen Ausflug wert. Die kleinen Gassen laden zum Verweilen ein. Entlang der Südwestküste findet man die Küstenorte Puerto de Andratx sowie Puerto de Portals oder Santa Ponsa und Paguera. Ganz im Süden ist der Traumstrand von Mallorca Playa de Es Trenc zu finden. Es ist ein Naturstrand mit türkisblauem, flach abfallendem Sand mit karibischem Flair. Mallorca bietet für jeden Gast die passende Finca oder Ferienhaus in seiner gewünschten Region.

Die Inselhauptstadt Palma ist der Mittelpunkt der Insel. Hier findet man einfach alles. Eine wunderschöne Altstadt mit zahlreichen Gassen und vielen kleinen Geschäften sowie Restaurants und Cafés. Den Yachthafen entlang des Passeo Maritimo mit vielen Restaurants und auch die Möglichkeiten einen Bootsausflugs oder ein Charterboot zu buchen. Die Kathedrale mit dem Wahrzeichen der Insel Mallorca ist sehr imposant und immer wieder ein beliebtes Fotomotiv und ein sehr schöner Ausflugstipp. Entlang der Küste in Palma findet man sehr schöne Beach Clubs zum Entspannen am Meer mit einer chilligen Atmosphäre. Lounge Musik und leckere Speisen sowie Cocktails kann man hier genießen. Die Insel ist sehr vielseitig und bietet für viele Urlauber ein passendes Urlaubsdomizil.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Casas 1963 SLU

Herr Stefan Suttner

Avenida Alejandro Rossello 23, 7A

07002 Palma de Mallorca

Spanien

fon ..: 0034 971 800 249

web ..: http://www.mallorca-fincavermietung.com

email : info@mallorca-fincavermietung.com

Pressekontakt:

Casas 1963 SLU

Herr Stefan Suttner

Avenida Alejandro Rossello 23, 7A

07002 Palma de Mallorca

fon ..: 0034 971 800 249

web ..: http://www.mallorca-fincavermietung.com

email : info@mallorca-fincavermietung.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

„Die bayerischen Vertriebstage“ von Uwe Rieder auch jetzt komplett online verfügbar!