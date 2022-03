Finca Urlaub auf der Sonneninsel Mallorca

Die Balearen Insel Mallorca ist ein ideales Urlaubsziel. Viel Sonnenschein das ganze

Jahr…

Traumhafte Strände und viel Natur sowie eine schöne Hauptstadt mit vielen Geschäften und Designern sowie Restaurants und Cafés und eine wunderschöne Altstadt. Traumhafte Fincas und Ferienhäuser findet der Urlauber auf der Webseite www.mallorca-fincavermietung.com in einer großen Auswahl. In nur ca. 2 Stunden kann man die Insel von nahezu allen wichtigen Flughäfen in Europa erreichen. Somit ist die Insel Mallorca sehr interessant für einen Urlaub auf einer Finca oder Ferienhaus sowie einem Kurztrip in eines der schönen Landhotels. Wer mit dem Auto nach Mallorca reisen möchte, kann die Insel bequem mit einer der Fähren vom Festland über Barcelona oder Toulon erreichen. Die Insel bietet viele Möglichkeiten und tolle Ausflugsziele auf der ganzen Insel. Auch die kleinen vielen Dörfer der Insel mit dem typischen Mallorca Flair sind schon einen Ausflug wert. Hier findet man oft gemütliche Restaurants mit typischer mallorquinischer Küche zu fairen Preisen. Spanische Feinkost und Delikatessen für Zuhause bietet der Onlineversand www.gourmet-markt.de mit leckeren Spezialitäten und einer besonderen Weinauswahl. Auch Golfer kommen auf der Insel voll auf Ihre Kosten. Die Insel bietet viele schöne Golfplätze und teilweise sogar direkt am Meer wie in Alcudia der Golfplatz Alcanada. Die Vielfalt der Insel ist einzigartig und ob Sie Ruhe suchen oder ein quirliges Stadtleben, man findet auf Mallorca ein großes Angebot.

Ob man eine Finca oder ein Ferienhaus auf Mallorca für seinen nächsten Urlaub mieten möchte, es ist eine große Auswahl an unterschiedlichen Unterkünften vorhanden. Ob eine Finca auf dem Land oder ein Ferienhaus in einem Wohngebiet, sowie eine Villa direkt am Meer oder auch ein modernes Chalet in Strandnähe. In allen Regionen der Insel kann man sich seine Ferienimmobilie aussuchen. Man kann mit 2 oder auch 20 Personen eine Finca auf Mallorca buchen. Das Internetportal www.mallorca-fincavermietung.com/mallorca-fincas/ bietet exklusive Ferienunterkünfte auf der Insel. Von modern bis typisch und einfach bis exklusiv, ist die Auswahl groß. Für jeden Geldbeutel und nahezu jeden Geschmack bietet die Insel eine große Vielfalt an Ferienunterkünften. Auch viele kleine Fincahotels oder Landhotels findet man auf der schönen Insel Mallorca. Wer gerne den Service eines Hotels nutzen möchte, ist in einem Landhotel sicher richtig. Hier wird ein leckeres typisches Frühstück mit oftmals eigenen Produkten aus dem Garten wie Marmeladen und Obst angeboten. Natürlich auch frische Tomaten und Orangen und selbstgemachten Olivenölen und vielen mehr.

Auch die sportlichen Urlauber kommen auf der Insel Mallorca nicht zu kurz. Sie können hier hervorragend Rad fahren, wandern im Gebirge, es gibt viele Wanderwege von einfach bis anspruchsvoll, teilweise auch geführte Touren, golfen auf einem der vielen Golfplätze Mallorcas, Tennis oder Padel spielen, natürlich schwimmen im Meer und viele andere Wassersportarten wie auch tauchen. Wer eine Finca gebucht hat kann natürlich auch joggen oder walken, da die Finca ländlich liegen und die ruhigen Wege ideal sind um seine tägliche Jogging- oder Walking Runde zu laufen. Die Insel Mallorca bietet für jeden die Richtige Unterkunft, um einen schönen Urlaub zu erleben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Casas 1963 SLU

Herr Stefan Suttner

Avenida Alejandro Rossello 23, 7A

07002 Palma de Mallorca

Spanien

fon ..: 0034 971 800 249

web ..: http://www.mallorca-fincavermietung.com

email : info@mallorca-fincavermietung.com

