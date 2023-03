Gourmet Markt, Ladengeschäft und Bistro in Wiesbaden

Das Feinkost und Delikatessen Geschäft Gourmet Markt befindet sich im Herzen von Wiesbaden in der schönen Fußgängerzone.

Man findet dort feine Delikatessen aus Mallorca, Spanien, Italien, Frankreich und anderen Ländern. In der Neugasse 21, oder online auf www.gourmet-markt.de für zu Hause bestellen. Eine tolle Auswahl an Produkten wie Pasta und Saucen, Gewürze und Salze, Marmeladen und feinste Brotaufstriche, Olivenöle, Balsamicos, Oliven mit feinsten Füllungen und klassischen Sorten in grün und schwarz, Schokoladen und Cremes, feinste Pralinen, Snacks und natürlich Weine aus Spanien, Italien und dem Rheingau. Auch Champagner fehlt im Sortiment nicht. Man findet tolle Geschenkideen und auch Präsentkörbe kann man vor Ort erhalten. Einfach stöbern und einkaufen, man findet sicher etwas feines für sich oder als Geschenk. Eine Frischetheke mit feinsten Serrano Schinken, Iberico Schinken, San Daniele und leckeren Käsesorten sowie Mailänder Salami ist ebenfalls in dem Ladengeschäft zu finden.

Ein integriertes Bistro mit kleinen Speisen im mediterranen Flair wie Bruschetta, spanischem Salat „Trampo“, leckerem Baguette mit Olivenöl, Tomaten und Käse, Schinken oder Iberico Schinken belegt, dem sogenannten „Bocadillo“ oder auch das bekannte „Pa amb oli“, ein geröstetes Landbrot mit Tomaten, Knoblauch und Olivenöl belegt mit Schinken oder feinstem Käse aus Mallorca. Feriengäste finden auf der Webseite www.mallorca-fincavermietung.com Zum Wein passend auch gerne mal eine Käseplatte mit Brotkorb und Oliven sowie einer feinen Aioli. Man kann auch eine Schinkenplatte oder Iberico Platte und eine gemischte Platte erhalten. Alles frisch zubereitet für jeden Gast. Ganz neu kann man auch leckere Variationen von Flammkuchen bestellen wie Classic, Vegetarisch und Mediterran. Ob ein Glas Wein, Prosecco sowie Cafés und frischem Mandelkuchen kann man in dem Bistro im Ladengeschäft oder auf der schönen Terrassen genießen.

Man kann sich herrlich inspirieren lassen und für ein leckeres Essen mit Freunden oder zu zweit einkaufen. Einen guten Wein, ein feiner Käse und Oliven und schon ist ein gemütlicher Abend sicher. Die passende Wein und Sekt Auswahl findet der Kunde auf dem Internetportal www.gourmet-markt.de/collections/wein-1 in bester Qualität. Leckere Pasta wie z. B. Tagliatelle mit Zitrone und einer feinen Pesto Sauce, dazu passend eine Flasche Wein, um nur einige Vorschläge zu machen. Viele Weine sind im Ausschank und man kann diese im Bistro bestellen und anschließend im Geschäft kaufen und somit auch zu Hause genießen. Auch die Oliven, Aioli, Schinken und Käse, welches im Bistro serviert wird, kann man gerne für zu Hause ebenfalls mitnehmen. Stöbern, genießen und einkaufen. Dies alles im mediterranen Ambiente.

In unserem Gourmet Markt erhalten Sie viele Delikatessen und Feinkost aus Deutschland, Italien, Frankreich, Österreich, Spanien und von der Insel Mallorca. Selbstverständlich bietet Ihnen unser Gourmet Markt auch Spezialitäten aus aller Welt. Wir arbeiten mit ausgesuchten Weingütern zusammen, die auf Nachhaltigkeit bedacht sind, um Ihnen hervorragende Weine anbieten zu können. Die sehr guten und vollen Rotweine aus Mallorca, Spanien und Italien sind sehr zu empfehlen. Zu einem Fisch in Salzkruste oder Meeresfrüchten empfehlen wir einen guten Weißwein aus dem Rheingau oder auch Österreich sowie auch gerne mal einen Rose Wein. Als Aperitif oder zur Begrüßung Ihrer Gäste bestellen Sie auch gerne eine Auswahl an Cava, Prosecco und Sekt sowie erlesene Champagner. Alles liefern wir Ihnen direkt von unserem zentralen Standort in Wiesbaden. Holen Sie sich Ihren Urlaub nach Hause und bestellen online köstliche Spezialitäten. Bequem online kaufen und zu Hause genießen.

