Feines Bistro im Gourmet Markt in Wiesbaden

Im Gourmet Markt in Wiesbaden findet man in dem integrierten Bistro leckere Snacks wie Bruschetta, Pa am oli mit Jamon Serrano oder mallorquinischen Käse sowie Bocadillo mit Serrano Schinken u.v.m.

Auch spanischen Salat sowie Käse-, Schinken oder Iberico Schinken Platte, einen Brotkorb mit verschiedenen Brotsorten oder mit Oliven und Allioli kann man dort bestellen. Weitere Infos gibt es auf der Internetseite www.gourmet-markt.de zu den verschiedenen Produkten. Dazu gibt es eine große Auswahl an offenen Weinen aus dem Rheingau oder aus Mallorca sowie Prosecco. Ein besonders leckerer Kaffee wir dort den Gästen angeboten. Cappuccino, Espresso, Café Latte, Kakao oder Tee, das Angebot ist vielfältig. Das Konzept ist gut durchdacht und alles, was man im Bistro verkosten kann, ist auch im Verkauf zu haben. Eine sehr schöne Idee die mediterranen Artikel im Bistro anzubieten und gleichzeitig im Geschäft zu verkaufen. So fühlt man sich ein bisschen wie im Urlaub in Wiesbaden.

Im Geschäft gibt es eine sehr gemütliche Weinecke mit Fässern als Tisch und hochwertigen Barhockern. Hier ist das Ambiente sehr schön mit Weinflaschen im Hintergrund. Sie inspirieren zum Weinkauf oder auch direkt vor Ort trinken. Auch das Bistro hat ein schönes Ambiente und schmiegt sich modern in das Geschäft ein. Im Geschäft findet man sehr schöne Produkte aus Mallorca, Spanien, Italien sowie weiteren Ländern. Die große Produktvielfalt findet der Kunde auf der Webseite www.gourmet-markt.de/collections/feinkost für den Online Versand, Die Produktpallette ist sehr vielfältig. Man findet von Pasta mit passenden Saucen, Reis, Risotto sowie Oliven, Olivenöl, Balsamico, Brotaufstriche sowie Marmeladen, Honig, besondere Cremes wie Pistaziencreme oder einer Schokocreme mit Crunch und vielem mehr. Gewürze und Salz wie Flor de Sal aus Mallorca und Sal de Ibiza aus Ibiza und feine Senfsorten. Auch Chips, Mandeln und andere Snacks findet man in dem Angebot. Tee und Kaffee fehlen ebenfalls nicht genau wie Schokolade und Süßwaren sowie Pralinen.

Eine Besonderheit aus Neuseeland, der Manuka Honig ist ebenfalls hier zu finden. Das Geschäft in Wiesbaden verfügt auch über einen Onlineshop und somit kann man sich die Produkte auch bequem nach Hause bestellen. Es gibt ebenfalls handbemalte Keramik aus Mallorca und weitere Accessoires wie Pfeffer- und Salzmühlen, Weinbelüfter, Flaschenverschlüsse für Wein und Sekt und vieles mehr. Ein Urlaub auf Mallorca bietet das Internetportal www.mallorca-fincavermietung.com mit einer großen Auswahl für Fincas und Ferienhäuser. Eine sehr schöne Auswahl an mediterranen Produkten in einem schönen Ambiente direkt in Wiesbaden. Man findet hier eine sehr gute Auswahl. Feinkost und Delikatessen für Lebensfreunde.

