Dem Urvertrauen auf der Spur – Ein kleines, aber feines Wegweiser-Büchlein

Linda Vera Roethlisberger erklärt den Lesern in „Dem Urvertrauen auf der Spur“, was die unterschiedlichen Arten von Vertrauen sind und was sie bedeuten.

Es geht in diesem Wegweiser-Büchlein rund um das Vertrauen, bzw. auch um den Mangel von Vertrauen und wie man diesen Mangel beseitigen kann. Die Leser lernen dazu, was Vertrauen eigentlich ist, und wieso man sich dem Unterschied zwischen Selbstvertrauen und Urvertrauen bewusst sein sollte. Sie werden von der Autorin dazu angeregt, die Antwort zu der Frage, wo sie selbst mit ihrem Vertrauen stehen, zu finden, und sich ihren Ängsten, vor allem ihren Grundängsten zu stellen. Es ist ein interessantes Buch für alle Menschen, die mit dem Thema Vertrauen auf die ein oder andere Weise ein Problem haben und gerne lernen möchten, sich selbst und der Welt mehr zu vertrauen.

Die Leser finden in dem kleinen Buch „Dem Urvertrauen auf der Spur“ von Linda Vera Roethlisberger Erläuterungen und Gedanken zu diesem Thema. Diese werden durch eine Übung, die behilflich sein könnte, ergänzt. Das Buch ist der Auftakt einer inspirierenden Reihe, die mit „Der Pfad der Intuition“ fortgesetzt wird. Die im Jahr 1956 geborene Autorin ist eine ausgebildete Lehrerin. Sie gründete 1990 das Institut TRILOGOS für Persönlichkeits- und Bewusstseinsschulung. Sie entwickelte über die Jahre hinweg die TRILOGOS®Methode; durch diese wird ein autodidaktischer Individuations- oder Selbstfindungsweg möglich.

„Dem Urvertrauen auf der Spur“ von Linda Vera Roethlisberger ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-21688-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wiener Melange für vier – Ein Swinger-Tagebuch Lukas – Ein Hase holt tief Luft und traut sich was – Ein modernes Märchen zum Vorlesen