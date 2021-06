Lukas – Ein Hase holt tief Luft und traut sich was – Ein modernes Märchen zum Vorlesen

Kinder lernen in Anja Hormanns „Lukas – Ein Hase holt tief Luft und traut sich was“, dass sich Schwächen in Stärken verwandeln können.

Lukas ist ein Hase, genauer gesagt ein Lufthase. Leider wissen Lufthasen nicht, dass sie Lufthasen sind und bezeichnen sich selbst als Angsthasen, denn sie sind sehr vorsichtig und suchen schnell das Weite, wenn sie eine Gefahr wittern. Sie werden zudem blitzschnell unsichtbar – was sie von Angsthasen, die man beim Weghoppeln beachten kann, unterscheidet. Lukas ist zudem auch ein wenig schüchtern. Ausgerechnet er landet in einem Zirkus und wird dort vor Aufregung immer wieder unsichtbar. Dank seiner neuen Freundin Clara, lernt Lukas im Verlauf dieser Kindergeschichte eine bunte Truppe mutiger, kräftiger und lustiger Wesen kennen. Sie haben alle ihren eigenen Weg gefunden, mit ihren großen und kleinen Ängsten umzugehen. Können sie auch Lukas helfen, seine Reaktion auf Stress zu überwinden?

Als er in dem illustrierten Kinderbuch „Lukas – Ein Hase holt tief Luft und traut sich was“ von Anja Hormann in sein größtes Abenteuer stolpert, wird seine Schwäche zu seiner persönlichen Stärke. Lukas verwandelt sich in die neue Attraktion im Zirkus Fortelli. Doch dieses Abenteuer kommt auch mit einer wichtigen Entscheidung: Wird Lukas sich für den Applaus oder die Freundschaft entscheiden? Diese tolle Geschichte eignet sich ideal zum Vorlesen, um danach mit den Kindern über den Inhalt zu sprechen.

„Lukas – Ein Hase holt tief Luft und traut sich was“ von Anja Hormann ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-28577-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Dem Urvertrauen auf der Spur – Ein kleines, aber feines Wegweiser-Büchlein Nachhaltigkeitsrisiken richtig managen