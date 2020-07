Raptor Watches: erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Star-Influencer Lukas Rieger

Der erfolgreiche Influencer Lukas Rieger hat am 10. Juli seinen 21. Geburtstag in der WOW! Gallery in Berlin gefeiert. Der Let’s Dance-Teilnehmer hat seine Freunde und Familie zu einer Feier im Rahmen

Das Brand Raptor Watches begleitet seine Klienten bei der individuellen Darstellung ihres Lifestyles. Der in Berlin und Los Angeles lebende Lukas Rieger verkörpert diesen Ansatz, den Raptor verfolgt. Deshalb unterstützte die Uhrenmarke die Party mit der Bereitstellung einer Glückspiel-Area, an dem die Gäste exklusive Raptor Watches Modelle gewinnen konnten.

Für die Community, die die Party über den Instagram- und Snapchatkanal des Stars mitverfolgen konnte, hat Raptor eine „Lukas Rieger Collection“ mit dem Influencer entwickelt. Diese kommunizierte Rieger noch am Abend an seine Fans. Über 400.000 Impressionen konnten hiermit erzielt werden.

Lukas Rieger bedankte sich anschließend bei Raptor Watches für den Support und somit der Realisierung eines besonderen Geburtstags. Die Lukas Rieger Collection ist noch für kurze Zeit auf raptor-watches.com erhältlich.

Über Raptor Watches

Seit 10 Jahren arbeitet das Team um Raptor Watches an vielfältigen Produkten und Designs, die am Puls der Zeit sind. Raptor ist vielfältig und bietet eine Bandbreite von casual bis cutting-edge an. Das Portfolio reicht von sportlichen bis zu luxuriösen Aufmachungen, so dass Raptor Watches für jeden Anlass dabei ist.

Über Lukas Rieger

Lukas Rieger ist ein deutscher Influencer und Sänger, der unter anderem durch seine Teilnahme an den Formaten „The Voice Kids“ oder „Let’s Dance“ bekannt wurde. In den sozialen Medien hat er über Millionen Fans, die seine Inhalte verfolgen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Shaghafi GmbH

Herr Peter Wolf

Kanalstr. 97

48432 Rheine

Deutschland

fon ..: 05971899086-402

web ..: https://www.raptor-watches.com

email : presse@raptor-watches.com

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

Shaghafi GmbH

Herr Peter Wolf

Kanalstr. 97

48432 Rheine

fon ..: 05971899086-402

web ..: https://www.raptor-watches.com

email : presse@raptor-watches.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

3 Anlagealternativen, die jeder kennen sollte.