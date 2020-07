Der Sommertrend 2020: die Raptor Zugbanduhrenserie

Seit Anfang des Jahres bietet die Uhrenmarke Raptor die Zugbanduhrenserie RA10205 an. Das besondere an der Serie ist die Haptik und die Farbenvielfalt.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Uhrenmodellen, beschränkt sich das Motiv bei der RA10205 nicht nur auf das Uhrengehäuse, sondern auch auf das Band. Zudem ist das Gehäuse, die Uhrenziffern und die Zeiger gelb-goldfarbig beschichtet. In der Entwicklung hat man die wichtigsten Mode-Trendfarben für das Jahr 2020 berücksichtigt, die unter anderem im Pantone Fashion Color Trend Report genannt wurden. Zudem wurden Motive wie Anker, Leoparden- oder Zebramuster verwendet.

Ein besonderer Aspekt dieser Serie ist die auffällige Gestaltung. Über zwölf unterschiedliche und farbenfrohe Motive, versprechen dem Uhrenbesitzer eine individuelle und passgenaue Darstellung der eigenen Persönlichkeit. Die Uhrenserie lässt seine Besitzer herausstechen. Das ist das Motto, dass das Design-Team rund um Raptor Watches seit zehn Jahren verfolgt. Die Marke möchte den Klienten beim Ausdruck des eigenen Lifestyles begleiten und unterstützen.

Über Raptor Watches

Seit 10 Jahren arbeitet das Team um Raptor Watches an vielfältigen Produkten und Designs, die am Puls der Zeit sind. Raptor ist vielfältig und bietet eine Bandbreite von casual bis cutting-edge an. Das Portfolio reicht von sportlichen bis zu luxuriösen Aufmachungen, so dass Raptor Watches für jeden Anlass dabei ist.

