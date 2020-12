Liköre und Brände für Kenner: „Der Kennertropen“ aus Altenberge präsentiert ein feines Angebot

Erlesene Liköre und Brände liefert „Der Kennertropen“ aus Altenberge bei Münster. Im Onlineshop oder auf Spezialitäten-Märkten und Stadtfesten können sich Kenner von der Qualität überzeugen.

Kenner und Genießer kommen hier auf ihre Kosten: „Der Kennertropfen“ bietet eine feine Auswahl an Likören und Bränden. Seinen Stammsitz hat der Anbieter für die edlen Tropfen in Altenberge im Münsterland, nahe Münster. Erhältlich sind die hochwertigen Liköre, Brände und Whiskys, die von Winzern und Likörmanufakturen in ganz Deutschland und Österreich stammen, im Kennertropfen-Onlineshop. Hier präsentiert sich ein genussvolles Sortiment aus Frucht-, Nuss- und Sahnelikören, Obst- und Edelbränden sowie eine kleine Auswahl an Whiskys. Jedes Produkt wird individuell in 200ml-, 350ml-, 500ml- oder 1000ml-Flaschen abgefüllt. Alle Liköre, Brände oder Whiskys gibt es auch als unverbindliche, kostenlose 40ml-Probe zum Kennenlernen. Auch attraktive Geschenksets lassen sich beim Kennertropfen finden. Zur Verfügung stehen hier hübsche Holzkisten in unterschiedlichen Größen, die mit verschiedenen Probefläschchen gefüllt werden können. Ein ansehnliches und genüssliches Geschenk zugleich! Das Stöbern durch das Sortiment lohnt sich also allemal und bringt geschmackliche Inspiration. Der ausgewählte Tropfen kann direkt im Onlineshop, per Email oder telefonisch bestellt werden – und wird zuverlässig geliefert.

Im Stadtgebiet von Münster und in einem Umkreis von 15km rund um Altenberge wird die Bestellung auch persönlich vorbeigebracht.

Neben dem Onlineshop präsentiert „Der Kennertropen“ seine Liköre und Brände auch auf Spezialitätenmärkten und Stadtfesten rund um Münster an. Termine und Orte sind auf der Homepage zu finden.

