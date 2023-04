Raffinierte Cocktails im Gourmet Markt in Wiesbaden

Der Gourmet Markt in Wiesbaden erweitert sein

Getränkesortiment um neue Longdrinks, die mit Fritz Getränken zubereitet werden.

Kunden können nun eine breite Palette von Longdrinks genießen, die aus erlesenen

Zutaten von höchster Qualität hergestellt werden. Der Kunde kann das Online-

Angebot auf der Webseite www.gourmet-markt.de einsehen. Das Angebot reicht von

klassischen Drinks wie Gin Tonic bis hin zu speziell kreierten Signature-Drinks.

Die Longdrinks werden vom Gourmet Markt Team frisch zubereitet, die mit viel

Leidenschaft und Know-how arbeiten. Die Zutaten von Fritz Getränken werden

sorgfältig ausgewählt und kommen frisch in die Drinks. Kunden können zwischen

alkoholischen und alkoholfreien Varianten wählen und können die Longdrinks vor Ort

oder zum Mitnehmen bestellen.

Der Gourmet Markt in Wiesbaden bietet nun noch mehr kulinarische Erlebnisse für

seine Kunden. Mit den neuen Longdrinks können Kunden ihren Einkaufsbummel zu

einem unvergesslichen Erlebnis machen. Der Markt lädt Sie herzlich ein,

vorbeizukommen und eine Auswahl der köstlichen Longdrinks zu probieren. Wir

freuen uns auf Ihren Besuch!

Der Markt erweitert auch ständig das Sortiment im Ladengeschäft und hält ständig

neue und leckere Waren bereit. Die Feinkost und Delikatessen Auswahl ist auf der

Internetseite www.gourmet-markt.de/collections/feinkost für den Kunden im Online-

Shop bestellbar. Auch die Speisekarte enthält leckere Köstlichkeiten, die auch ideal

zu den Cocktails passen sowie auch zu den Weinen und nicht alkoholischen

Getränken. Auch der Online-Shop ist ideal für alle Kunden, die keine Zeit haben ins

Geschäft zu kommen oder außerhalb von Wiesbaden wohnen. Wir freuen uns auf

Ihren Besuch.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Gourmet Mark FPM GmbH

Herr Michael Heber

Neugasse 21

65183 Wiesbaden

Deutschland

fon ..: 06129 4999990

web ..: http://www.gourmet-markt.de

email : info@gourmet-markt.de

In unserem Gourmet Markt erhalten Sie viele Delikatessen und Feinkost aus Deutschland, Italien, Frankreich, Österreich, Spanien und von der Insel Mallorca. Selbstverständlich bietet Ihnen unser Gourmet Markt auch Spezialitäten aus aller Welt. Wir arbeiten mit ausgesuchten Weingütern zusammen, die auf Nachhaltigkeit bedacht sind, um Ihnen hervorragende Weine anbieten zu können. Die sehr guten und vollen Rotweine aus Mallorca, Spanien und Italien sind sehr zu empfehlen. Zu einem Fisch in Salzkruste oder Meeresfrüchten empfehlen wir einen guten Weißwein aus dem Rheingau oder auch Österreich sowie auch gerne mal einen Rose Wein. Als Aperitif oder zur Begrüßung Ihrer Gäste bestellen Sie auch gerne eine Auswahl an Cava, Prosecco und Sekt sowie erlesene Champagner. Alles liefern wir Ihnen direkt von unserem zentralen Standort in Wiesbaden. Holen Sie sich Ihren Urlaub nach Hause und bestellen online köstliche Spezialitäten. Bequem online kaufen und zu Hause genießen.

