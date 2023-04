PR Club Hamburg kooperiert mit MW Media Workshop

Der PR Club Hamburg und die MW Media Workshop GmbH starten im Mai 2023 in eine Partnerschaft, um die professionelle Fortbildung in der Kommunikationsbranche zu stärken.

Mitglieder des PR Club Hamburg erhalten dadurch zukünftig vergünstigte Konditionen für Seminare des auf Themen der Öffentlichkeitsarbeit und Marketing spezialisierten Anbieters. Außerdem streben die Kooperationspartner eine enge Zusammenarbeit für das neu von Media Workshop entwickelte Jobportal für die PR-Branche Firstclassjobs an.

„Die Partnerschaft mit einem kompetenten Fortbildungspartner wie der MW Media Workshop ist ein echtes Bonbon für unsere Mitglieder, der ihnen einen deutlichen Preisvorteil für die Teilnahme an einem breit gefächerten Seminarprogramm beschert“, sagt Torsten Panzer, Vorstandsvorsitzender des PR Club Hamburg. „Wer in der Kommunikationsbranche arbeitet, steht ständig vor der Herausforderung seine Strategien an aktuellen Trends auszurichten. Uns ist es wichtig, unsere Mitglieder aktiv dabei zu unterstützen. Gerade hinsichtlich der neuesten Marktentwicklungen durch den Einsatz künstlicher Intelligenz kommt der Start unserer Kooperation zum optimalen Zeitpunkt.“

Professionelle Fortbildung für Mitglieder

Die Kooperation öffnet Unternehmensmitgliedern und Einzelmitgliedern des PR Club Hamburg die Möglichkeit, beliebig viele Seminare und Webinare zu den Themen Pressearbeit, PR, Marketing, Digitale Kommunikation und zur Persönlichkeitsentwicklung mit einem Preisnachlass von 20 Prozent des Workshop-Preises zu buchen. Selbst Gäste des PR Club kommen in den Genuss eines 10-prozentigen Preisvorteiles. Dank des umfangreichen Seminarprogramms ist für junge Einsteiger oder Auszubildende in Agenturen und Unternehmen ebenso etwas dabei wie für erfahrene PR-Fachleute. Berufliche Fortbildung, die im vollen Arbeitsalltag oft zu kurz kommt, öffnet auch ihnen neue Perspektiven und gibt frische Impulse.

Umgekehrt entfällt für Seminarteilnehmende der MW Media Workshop GmbH bei der Entscheidung für einen Beitritt zum PR Club Hamburg die Aufnahmegebühr und sie erhalten eine 10-prozentigen Preisvorteil auf die Kosten einer Jahresmitgliedschaft.

Die MW Media Workshop GmbH gehört zu den zu den führenden Anbietern beruflicher Weiterbildung in der Kommunikationsbranche und ist eine feste Größe am deutschen Fortbildungsmarkt. Seminare vor Ort finden in Hamburg, Berlin, Frankfurt, Köln und München statt. Über 80 Themen zu Pressearbeit, PR, Marketing, Digitaler Kommunikation, Visuelle Kommunikation und zur Persönlichkeitsentwicklung werden von kompetenten Referenten in Präsenz oder virtuell geschult.

Im April 2023 ist die MW Media Workshop GmbH mit dem Jobportal Firstclassjobs gestartet, das speziell für die PR-Branche entwickelt wurde. Die Job-Plattform ergänzt das PR-Angebot des Seminaranbieters und soll es Agenturen und Unternehmen ermöglichen, gezielt ihre relevante Bewerbergruppe anzusprechen.

Der PR Club Hamburg, gegründet 2000, versteht sich als branchenübergreifendes Kommunikationsforum für das Hamburger PR-Netzwerk und verwandte Professionen in Norddeutschland, aber auch als Förderer beruflicher Weiterbildung. Unter seinem Claim „Hamburg macht PR“ setzt er sich für die Stärkung des erfolgreichen PR-Standortes Hamburg ein. Mitglied des PR Club Hamburg sind Unternehmen, Agenturen, Ausbildungseinrichtungen und Einzelpersonen, die sich beruflich oder aus Interesse mit Public Relations, Journalismus und den verwandten Gebieten beschäftigen.

